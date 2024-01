Les Lions devraient perdre 2 joueurs clés pour le match de championnat NFC

DETROIT — Les Lions se sont qualifiés pour le match de championnat de la NFC, même si le prix à payer est élevé.

Le garde gauche Jonah Jackson (genou) et l’ailier rapproché Brock Wright (avant-bras) ont été blessés lors de la victoire 31-23 contre Tampa, et aucun des deux joueurs ne devrait revenir à temps pour le match de play-in de la semaine prochaine pour le Super Bowl contre San Francisco.

“Ça ne s’annonce pas vraiment bien pour la semaine prochaine”, a déclaré l’entraîneur-chef Dan Campbell. “Mais nous verrons.”

Il est important de noter que Campbell a adopté un ton similaire avec l’ailier rapproché Sam LaPorta la semaine dernière, et l’ailier rapproché recrue n’a finalement pas manqué un seul match. Il a capté une quatrième passe de touché contre les Rams de Los Angeles quelques jours plus tard, puis a réalisé neuf autres attrapés pour 65 verges lors de la victoire contre Tampa.

Cela dit, cela ne semble pas optimiste quant à la dernière vague de blessures. Jackson en a également subi quelques-uns cette saison et a raté cinq matchs, un sommet en carrière, à cause de cela, y compris le premier match contre Tampa.

Avec son compatriote Halapoulivaati Vaitai dans la réserve des blessés, les Lions sont actuellement privés de deux de leurs trois meilleurs gardiens. Cela perturberait la plupart des attaques, et les Lions ont définitivement été à leur meilleur avec leur meilleure ligne offensive sur le terrain cette saison. Mais ils ont également joué leur ballon le plus explosif après la blessure de Jackson contre Tampa, enchaînant trois touchés consécutifs en seconde période pour finalement s’éloigner des Bucs.

Kayode Awosika a remplacé Jackson contre les Bucs et a suscité des critiques élogieuses de la part de Campbell après le match.

“Je pensais que ‘Yode est intervenu, c’était bon à voir”, a déclaré Campbell. « Il est entré directement là-dedans, et je pense que nous avons eu une chute de 5 étapes dès le départ, et il est juste entré là-bas et a vraiment bien fait. « Yode a continué à s’améliorer au cours des deux dernières années. Il est en quelque sorte grandi et grandi. Et la dernière fois que nous avons joué contre Tampa, il était là pour nous. Mais je pensais qu’il avait fait de très bonnes choses.

Les Lions ont également brièvement perdu le centre Frank Ragnow à cause de ce qui semblait être une blessure à la jambe à la fin du deuxième quart, mais Ragnow – luttant contre une douleur évidente – a réussi à terminer le match. Ragnow a déclaré qu’il s’attend à jouer contre les 49ers, et qu’attendriez-vous d’autre d’un homme qui a subi des blessures aux orteils, aux genoux et au dos toute la saison, et qui est revenu d’une opération au ménisque en seulement une semaine pour jouer un match contre les Bears de Chicago. ?

Pourtant, Ragnow est visiblement battu en ce moment, ce qui suscite encore plus d’inquiétudes pour la ligne offensive avant un affrontement contre la féroce ligne défensive de San Francisco.

Wright n’est pas aussi important pour l’offensive que Jackson et Ragnow, mais il est un joueur de confiance qui a réalisé l’un des plus gros jeux de la victoire contre Tampa, transformant une courte passe de troisième essai en un catch-and- de 29 verges. courir au troisième quart-temps. Cela a conduit à un touché d’un mètre de Craig Reynolds, une partie de la poussée de trois touchés qui a ouvert le match.

Quelques instants après avoir réussi cet attrapé, Wright a quitté le match avec une blessure à l’avant-bras. Il a été vu dans le vestiaire avec un plâtre dur sur la blessure. Ce ne serait pas une surprise si sa saison était terminée.

Avec son compatriote James Mitchell qui se remet d’une opération à la main, Detroit ne compte plus que LaPorta et Anthony Firkser, récemment signé, à ce poste. Détroit devra peut-être parcourir les agences libres pour renforcer ses effectifs à l’approche de San Francisco.