Les Lions de Rourke, C.-B. battent les Stampeders de Calgary 30-16 en demi-finale de la LCF Ouest

Le quart-arrière Nathan Rourke et les Lions de la Colombie-Britannique sont qualifiés pour le deuxième tour des séries éliminatoires de la LCF après avoir battu les Stampeders de Calgary 30-16 en demi-finale de la division Ouest dimanche.

Faisant sa première apparition après la saison, Rourke a lancé pour 321 verges et deux touchés, se connectant sur 22 des 30 tentatives. Antonio Pipkin a ajouté 45 verges par la passe et un touché pour la Colombie-Britannique, et Sean Whyte a réussi trois paniers, dont un coup de pied de 41 verges.

Jake Maier, de Calgary, a également amorcé son premier match éliminatoire et a tenté 12 de ses 22 tentatives pour 138 verges avant d’être remplacé par le vétéran Bo Levi Mitchell au quatrième quart. Mitchell a lancé pour 147 verges tandis que le botteur Rene Parades a marqué trois buts sur le terrain.

Les Lions se rendront à Winnipeg pour affronter les Blue Bombers lors de la finale de la division Ouest le 13 novembre. La finale de la division Est verra les Alouettes de Montréal affronter les Argonauts à Toronto le même jour.

La Coupe Grey sera disputée à Regina le 20 novembre.

Les deux équipes ont présenté des fiches identiques de 12-6 en saison régulière, mais les Stampeders ont été en proie à des pénalités dimanche, en prenant huit pour 83 verges.

Whyte a couronné le dernier entraînement de la journée avec un placement de 15 verges pour sceller le score à 30-16.

Calgary a fait une poussée tardive, Ka’Deem Carey semblant marquer le seul touché des Stampeders avec une course d’une verge avec une minute et 49 secondes à faire. Le jeu a été annulé après examen, les officiels déterminant qu’il n’avait en fait pas franchi la ligne de but.

Le tenu a été rejoué, cette fois avec Tommy Stevens alors qu’il amenait le ballon dans la zone des buts avec un QB furtif d’une verge qui a réduit l’avance de BC à 27-16.

Les Lions ont mis le match hors de portée avec un peu plus de trois minutes à jouer.

Rourke a envoyé une passe de sept verges à Alexander Hollins, qui s’est précipité pour 22 verges supplémentaires et a placé BC en position de marquer.

Rourke a ensuite attendu patiemment dans la poche la bonne cible et a choisi Bryan Burnham dans la zone des buts. Le QB canadien a envoyé une bombe de 10 verges au receveur vétéran pour le troisième touché de la Colombie-Britannique de la journée. Le converti de Whyte a donné une avance de 27-9 aux Lions.

Avec moins de 11 minutes à jouer au quatrième quart, Calgary a choisi de remplacer Maier par Mitchell dans le but de déclencher l’attaque.

Le double champion de la Coupe Grey a poussé son équipe jusqu’à la ligne des huit verges de la Colombie-Britannique lors de sa première possession avant d’être limogé. Parades a terminé la campagne de notation avec un placement de 24 verges, réduisant l’avance des Lions à 20-9.

La ligne offensive de BC a parfois eu de la difficulté à protéger son QB dimanche et à mi-chemin du troisième, Rourke a été limogé pour la quatrième fois. Il a récupéré rapidement et a enchaîné en enfilant une passe de 16 verges à Burnham à travers une paire de défenseurs des Stamps.

Les Lions ont couronné l’entraînement lorsque le spécialiste des courts métrages Pipkin est arrivé au troisième essai. Alors qu’il était transporté sur le gazon, Pipkin a lancé un jet de 20 verges sur un Keon Hatcher non marqué, qui a sprinté sur 25 verges dans la zone des buts pour le deuxième touché de BC du match.

Whyte a frappé le converti et la Colombie-Britannique a augmenté de 20-6.

L’équipe locale a pris une avance de 13-6 à la mi-temps après qu’une série de passes solides ait placé les Lions profondément dans le territoire des Stampeders.

Rourke s’est connecté avec Burnham sur un lancer de 19 verges, puis a envoyé une bombe de 25 verges à Hatcher avant de couronner l’entraînement avec une fusée de 13 verges à Alexander Hollins au fond de la zone des buts. Le QB a été durement touché alors qu’il laissait le ballon voler mais a quitté le terrain de lui-même et était de retour pour la prochaine possession de BC.

La défensive de Calgary a forcé un échappé crucial au milieu de la seconde.

Butler se précipitait sur le terrain lorsqu’il a été envahi et a craché le ballon alors qu’il tombait sur le gazon. Jonathan Moxey l’a récupéré et a décollé dans l’autre sens, donnant à Calgary un premier essai à la ligne de 47 verges de la Colombie-Britannique.

Les Stampeders ont eu du mal à capitaliser sur le jeu et ont dû se contenter d’un panier de 28 verges qui a égalisé le score à 6-6.

La Colombie-Britannique a pris les devants 6-3 au début du quart grâce à un placement de 41 verges de Whyte.

Les deux équipes ont échangé des jeux à trois points dans le premier.

Rourke a envoyé le ballon à Butler au milieu du cadre et le speedster a parcouru 25 mètres dans la circulation, mettant les Lions en position de marquer. Calgary a toutefois contrecarré la poussée qui a suivi et Whyte a égalisé le match à 3-3 avec un coup de pied de 15 verges.

La possession d’ouverture a vu les Stampeders progresser régulièrement sur le terrain et se contenter d’un panier de 32 verges lors des parades lors du premier entraînement marqué du match.

REMARQUES: Calgary a écopé de six pénalités pour 68 verges en première demie. La Colombie-Britannique en avait un pour cinq verges. … Dimanche a marqué le premier match éliminatoire à domicile des Lions depuis 2016 et la première apparition de l’équipe en séries éliminatoires depuis 2018. Les Stampeders ont disputé les séries éliminatoires pour une 17e saison consécutive, un record d’équipe cette année. … La dernière fois que deux QB partants ont fait leurs débuts en séries éliminatoires dans le même match, c’était le 23 novembre 2014 lorsque Bo Levi Mitchell (Calgary) a affronté Michael Reilly (Edmonton) dans la finale de l’Ouest.

Gemma Karstens-Smith, La Presse Canadienne

