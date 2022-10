Les Lions de midi de Joliet toujours actifs après 101 ans – Shaw Local

Mark Turk de Joliet assiste rarement à une réunion du Joliet Noon Lions Club sans son acolyte, “Socky”.

“Socky” a été inspiré par une carte d’anniversaire représentant une marionnette chaussette qu’un Lion a envoyée à Turk.

Turk a dit qu’il pensait: «OK, je peux aller un peu plus loin. J’ai une vieille chaussette. Turk a apporté la marionnette de fortune à la prochaine réunion, où elle aide aux tirages au sort mensuels et aux affaires du club.

“Nous, les Lions, sommes dévoués”, a déclaré Turk. “Mais nous aimons aussi nous amuser.”

Un marteau et une cloche personnalisée sont posés sur la table lors de la réunion du Joliet Noon Lions Club au restaurant Silver Spoon le jeudi 22 septembre 2022 à Joliet.

Comment dédié?

Eh bien, l’actuel président Phil Martinez a déclaré que lorsque les réunions et les collectes de fonds ont été annulées pendant la pandémie, Turk et Socky ont plutôt organisé des tombolas mensuelles. Lorsque le club a rétabli les réunions, il a conservé les tombolas.

“Nous venons d’avoir notre 30e tombola le mois dernier”, a déclaré Martinez. « Nous le faisons depuis deux ans et demi. Donc, une grande partie de nos collectes de fonds est sortie des poches de nos membres.

Le président du Lions club de Joliet Noon, Philip Martinez, écoute les mises à jour sur un projet communautaire lors de la réunion de l'après-midi du chapitre au restaurant Silver Spoon, le jeudi 22 septembre 2022, à Joliet.

Depuis 101 ans, Lions International est présent à Joliet. Turk lui-même s’est joint il y a 35 ans et est resté parce que « nous faisons beaucoup de bon travail. Nous aidons beaucoup de gens », a-t-il déclaré.

L’objectif principal du club est de servir les aveugles et les malvoyants de tous âges, y compris les personnes qui n’ont pas les moyens d’acheter des lunettes et les enfants qui ont du mal à l’école parce qu’ils ne voient pas bien, a déclaré Turk.

Au fil des ans, le club a organisé des dépistages diabétiques gratuits, des dépistages auditifs gratuits, des dépistages visuels gratuits, et il a acheté un appareil de dépistage oculaire pour tester la vision des élèves des écoles de la région de Joliet, a-t-il déclaré.

Les membres du Joliet Noon Lions Club se présentent pour le serment d'allégeance avant le début de sa réunion le jeudi 22 septembre 2022 au restaurant Silver Spoon à Joliet.

Les Lions de Joliet Noon ont même aidé une femme qui avait besoin de remplacer ses yeux prothétiques mais qui n’en avait pas les moyens, a-t-il déclaré. Le club a travaillé en collaboration avec d’autres agences de services sociaux de la région pour lui attirer les yeux, a déclaré Turk.

Turk a rappelé l’adolescent qui a perdu la majeure partie de sa vision à cause de la neuropathie optique héréditaire de Leber, une maladie génétique rare. Le club l’a envoyé au Camp Lion, un camp pour enfants malvoyants et malentendants, a déclaré Turk. L’adolescent est maintenant physiothérapeute, a déclaré Turk.

“Son succès rend ce que nous faisons intéressant”, a déclaré Turk. “Nous avons beaucoup de plaisir à le faire.”

Les membres du Joliet Noon Lions Clubs dînent ensemble au restaurant Silver Spoon pour leur réunion de l'après-midi du jeudi 22 septembre 2022 à Joliet.

Les Lions ont collecté des fonds de diverses manières au fil des ans. Deux piliers sont le petit-déjeuner annuel aux crêpes et le Candy Day, généralement organisé en octobre.

L’ancienne présidente Pat Kaveney de Joliet a déclaré qu’elle adorait travailler le Candy Day devant l’ancien entrepôt certifié de Joliet.

“Les gens ne pouvaient pas donner beaucoup, mais ils ont donné ce qu’ils avaient”, a déclaré Kaveney. « Maintes et maintes fois, quelqu’un me disait : ‘J’ai reçu ma première paire de lunettes des Lions’ ou ‘Ma sœur a reçu ses lunettes des Lions.’ ”

Turk a déclaré que le Joliet Noon Lions Club est un « club très terre à terre ; nous ne faisons pas de cérémonie », ce qui a contribué à sa longévité, a-t-il déclaré.

“Si quelqu’un d’autre veut vraiment aider d’autres personnes, il doit nous contacter”, a déclaré Turk. “Parce que nous pouvons toujours utiliser un bon Lion.”

Les membres du Joliet Noon Lions Club se lèvent pour le serment d'allégeance avant le début de sa réunion le jeudi 22 septembre 2022 au restaurant Silver Spoon à Joliet.

Les réunions ont lieu à midi les quatre premiers jeudis du mois au restaurant Silver Spoon, 1601 W. Jefferson St. à Joliet. Pour plus d’informations, appelez Turk au 815-922-4065.

UN REGARD EN ARRIÈRE:

· Les Lions ont vu le jour en 1917 à Chicago, lorsque le fondateur, Melvin Jones, voulait rassembler des hommes pour le service communautaire.

• En 1920, Homer Lentz de Joliet, un organisateur du Lions International, a demandé à son ami Pence B. Orr de créer une section du Lions Club à Joliet. Orr est devenu le premier membre. L’associé d’Orr, Frank G. Brumund, est devenu le deuxième membre. Cinquante-six hommes d’affaires de Joliet sont devenus les premiers membres fondateurs.

• La première réunion a eu lieu le 19 janvier 1921. Orr a été élu président et Brumund a été élu secrétaire. Le banquet de la nuit de la charte a eu lieu le 29 mars 1921. Les membres ont commencé à organiser un pique-nique pour enfants pour l’ancienne maison des anges gardiens à Joliet, qui s’est poursuivie chaque année jusqu’en 1971.

• En 1935, l’effectif Lions a chuté car beaucoup ne pouvaient plus payer les 10 $ de cotisation.

• Les Lions ont recueilli 500 $ en 1937 en parrainant un concert de l’Orchestre symphonique de Joliet.

• En 1940, William J. Burke, ancien président du Joliet Club, est élu gouverneur de district.

• En 1946, les Lions de Joliet ont recueilli 3 000 $ en organisant le Horace Heidt Show dans le gymnase de la Joliet Central High School. Heidt était chef d’orchestre et avait une émission de radio nationale hebdomadaire.

• En 1954, les Lions de Joliet ont recueilli des fonds en vendant des balais et des poubelles au porte-à-porte. Cela comprenait des balais fabriqués à Chicago par des aveugles. Les balais coûtent 2 $ et les poubelles en métal 3 $. La collecte de fonds pour la vente de balais s’est poursuivie jusqu’en 1993.

• En 1962, en coopération avec le département de réadaptation de l’État de l’Illinois, les Lions de Joliet ont lancé un service de cassettes pour les aveugles. Les détenues du centre correctionnel de Stateville et de la maison de correction pour femmes de Dwight ont enregistré des livres sur bande, qui ont été envoyés par la poste à des centaines d’étudiants, de l’école primaire à l’université. Les Lions ont fourni le matériel d’enregistrement et les cassettes. Samuel Greenberg, président du club de 1968 à 1969, a enregistré des centaines de livres pour les étudiants.

• En 1967, le membre Clarion Johnson a été élu au conseil d’administration international. Les Joliet Lions sont devenus les Joliet Noon Lions après avoir parrainé une soirée Lions Club à Joliet.

• Les Joliet Noon Lions ont organisé la Journée John Houbolt le 18 septembre 1969.

• En 1973, Joliet Noon Lion Andrew J. Honiotes a été élu premier lieutenant-gouverneur du district 1-B. Honiotes a reçu le prix présidentiel international.

• Les Joliet Noon Lions ont également parrainé le Joliet Breakfast Club en 1975.

• Les Lions ont commencé leur collecte de fonds pour le petit-déjeuner aux crêpes en 1979 et ont organisé la Caravane des Cubs de Chicago en 1984. D’autres collectes de fonds au fil des ans : Journée des bonbons, tombolas et vente de boules de gomme et de noix.

• Lion de Joliet Noon Glenn K. Larson a été gouverneur du district 1-B de 1989 à 1990. Larson a ensuite servi cinq ans comme administrateur de district pour la Fondation des Lions de l’Illinois ; un an comme président de la fondation. Deux fois Larson a Glenn reçu le prix du leadership du président international, un prix d’appréciation du président international et le prix du président international.

• Les Joliet Noon Lions ont parrainé le Joliet Renaissance Lions Club en 1997.

• En 1999, le Joliet Noon Lions Club a accueilli le Joliet West High School Leo Club dans sa famille Lion. Et, le Joliet Renaissance Lions Club en 1997.

• Le Joliet Noon Club est entré dans le nouveau millénaire avec sa première femme présidente, Lion Anneta Drilling-Sowa, fille de Joliet Noon Lion Bill Drilling.

• Joliet Noon Lion Marc Krakar a été gouverneur de district de 2001 à 2002

• Les Joliet Noon Lions ont eu 90 ans le 19 janvier 2011. Le président était Pat Kaveney.

• Les Joliet Noon Lions ont contribué à l’Illinois Eye Research Institute à Chicago, Cornerstone Services à Joliet, Easter Seals, région de Joliet ; l’ancien Wish Upon A Star, les établissements de soins infirmiers locaux, les louveteaux; la restauration du théâtre de la place Rialto à Joliet ; et la construction du Lions Sensory Trail dans le parc Pilcher de Joliet. Le club soutient également Camp Lion, Lions Foundation of Illinois, Leo Club.