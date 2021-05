Les Lions de Londres et les Newcastle Eagles organisent la confrontation finale des barrages de la BBL | Actualités du basketball

DeAndre Liggins monte au panier contre les Raiders. Image: BBL

Les Lions de Londres et les Newcastle Eagles dirigeront le perchoir des finales des barrages de 2020-21 alors que leurs équipes BBL et WBBL s’affronteront lors de la finale de la saison de ce week-end.

Newcastle a livré une performance incroyable pour battre les Leicester Riders 88-69 lors de leur match retour, avant que Londres ne renverse une avance de 12 points par les Plymouth Raiders dès le match aller dans un superbe retour pour gagner 100-80 dans la nuit et organiser une répétition de finale de la Coupe BBL de cette saison.

Les Lions ont fait exploser les blocs lors de la première période du deuxième match de la soirée, et les 12 points d’avance des Raiders dès le match aller se sont rapidement transformés en un avantage de Londres de deux points au total alors que Justin Robinson menait de l’avant avec 17 points au match. quart d’ouverture.

Plymouth a stoppé l’élan des Lions en deuxième période alors qu’ils maintenaient leurs adversaires à seulement 12 points et terminaient une belle finale à la demie avec un jam monstre d’Ashley Hamilton, qui se serait considéré malheureux d’avoir raté l’équipe Molten BBL. de l’année plus tôt cette semaine.

Londres a été encore gêné en troisième période car ils ont perdu Robinson sur blessure et Orlando Parker a commis une faute dans le match, mais le candidat MVP inspiré DeAndre Liggins est sorti en tirant pour mener la charge des champions du BBL Trophy.

Leur avance avait été réduite à un seul point dans la nuit à mi-chemin du troisième, avant que Liggins, qui a marqué 23 points, un sommet d’équipe, ne gèle une rafale tardive avec un poignard à trois points avec un peu plus d’une minute à jouer.

Rickey McGill, qui a joué les 80 minutes dans une égalité passionnante, a mené tous les buteurs avec 25 points alors qu’il a couronné une saison impressionnante avec une autre performance galvanisante, mais ce sont les Lions qui ont réservé leur place lors de la confrontation de fin de saison de samedi.

L’action de la soirée avait été annoncée avec les champions de la BBL face aux vainqueurs de la BBL Cup, après un match aller exaltant qui a vu une poussée tardive des Eagles les amener à moins d’un point des Riders au total.

Newcastle a commencé le plus fort des deux équipes et, mené par les huit points d’Evan Maxwell au premier quart, a pris une avance de neuf points avant le deuxième. Les Riders ont atteint leur rythme en deuxième période et une manche tardive de 6-0 a réduit l’écart à un seul point la nuit avant la mi-temps.

Les Eagles ont ensuite pris vie en seconde période pour épater les champions et, menés par leur propre candidat MVP Rahmon Fletcher, ont maintenu les Riders à seulement 12 points au troisième quart. Tenant une avance imposante à l’approche de la dernière période, les Eagles ont refusé de retirer le pied du gaz aux deux extrémités du parquet et ont marqué leur place dans ce qui est sûr d’être un décideur de saison passionnant.

Fletcher a mené tous les buteurs avec 27 points dans un affichage individuel exceptionnel qui l’a également vu accumuler 10 passes décisives, tandis que Darien Nelson-Henry a mené les Riders avec un double-double de son propre avec 13 points et 11 rebonds.

Les finales des barrages de la BBL et de la WBBL auront lieu à la Morningside Arena de Leicester le dimanche 16 mai, à nouveau en direct sur Sky Sports.