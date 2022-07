Les Lions de la Colombie-Britannique survivent à la peur et remportent une victoire de 17-12 contre les Tiger-Cats de Hamilton

L’entraîneur-chef Rick Campbell admet qu’être sur la touche des Lions de la Colombie-Britannique était éprouvant pour les nerfs jeudi soir.

Alors qu’il ne restait que quelques minutes au chronomètre de jeu, son équipe détenait une avance de cinq points, mais les Tiger-Cats de Hamilton se sont battus à plusieurs reprises pour se hisser en position de marquer.

Tenir bon pour la victoire 17-12 a été important pour les Lions (4-1), a déclaré Campbell.

“Je pense que nous sommes en mode de croissance en tant qu’équipe de football. Vous trouvez des moyens de gagner ces différents styles de jeux, différents types de jeux », a-t-il déclaré. “Il est certainement plus productif de s’améliorer pendant que vous gagnez que pendant que vous perdez.”

La défensive de BC a été la clé de la victoire.

Avec Hamilton au troisième essai, le quart-arrière Dane Evans a effectué une passe à Tim White profondément dans la zone des buts, seulement pour le voir renversé par le demi défensif des Lions Marcus Sayles. Les Ticats ont retourné le ballon dans les essais.

Une interception alors qu’il ne restait que 93 secondes au compteur a donné un nouveau souffle à l’équipe visiteuse.

Le quart-arrière de la Colombie-Britannique Nathan Rourke a envoyé un ballon à Lucky Whitehead le long de la ligne de touche, mais Tunde Adeleke de Hamilton est intervenu, l’a englouti et l’a renvoyé sur trois verges.

La défensive des Lions s’est remise au travail et a encore une fois forcé les Ticats à retourner le ballon dans les essais.

La victoire était « énorme » pour un groupe défensif de la Colombie-Britannique qui a estimé qu’il avait quelque chose à prouver après que les Lions ont subi une défaite déséquilibrée contre les Blue Bombers de Winnipeg, a déclaré Sayles.

“Nous savons que nous sommes l’une des meilleures équipes de la ligue, nous savons que nous sommes l’une des meilleures défenses de la ligue”, a-t-il déclaré. “Et pour que nous sortions et gagnions ce match, quel que soit notre adversaire, nous montrons simplement au monde que nous sommes ici, nous sommes prêts.”

Malgré un lancer sur 250 verges avec deux touchés, Rourke a été déçu de sa performance personnelle jeudi.

“Je pense que la défense nous a fait gagner le match”, a déclaré le jeune quart-arrière, qui a réussi 22 des 30 tentatives, a eu deux interceptions et a été limogé une fois.

« Je n’ai pas l’impression d’avoir assez bien joué pour gagner ce match. Pas dans un match de football professionnel contre cette équipe, qui a été dans la Coupe Grey au cours des deux dernières saisons. Je ne pense pas avoir assez bien joué. Je ne peux pas faire ce genre d’erreurs. Impossible de manquer ce type de lancers.

Dane Evans de Hamilton a été limogé tôt mais a récupéré et connecté sur 26 des 38 tentatives pour 297 verges par la passe. Il a lancé un touché et est resté sans interception pour un deuxième match consécutif.

Le résultat place les Lions à égalité avec les Stampeders de Calgary inactifs pour la deuxième place dans la division Ouest compétitive de la LCF.

Le match de jeudi a commencé comme une bataille défensive, les deux équipes luttant pour générer de l’attaque.

James Butler a déclenché les Lions au milieu du premier quart, prenant un relais de Rourke profondément dans le territoire de la Colombie-Britannique et se faufilant sur 37 verges à travers la circulation et les tentatives de tacles. La course a donné à l’équipe locale un premier essai sur sa propre ligne de 54 verges.

Rourke a suivi le jeu avec une balle de 33 verges à Dominique Rhymes et le botteur Sean Whyte a couronné le score avec un placement de 37 verges.

Le botteur a réussi ses sept tentatives de placement cette saison.

Les Ticats ont commencé le deuxième en position de marquer mais ont dû se contenter d’un placement après une passe renversée par le demi défensif des Lions Loucheiz Purifoy. Le coup de pied de 14 verges de Seth Small a temporairement égalisé le match à 3-3.

Un entraînement de neuf matchs et 76 verges a encore une fois permis à BC. Rourke a envoyé un lancer fulgurant de 14 verges à Jevon Cottoy dans la zone des buts pour la 13e passe de touché du QB en tête de la ligue de la saison.

Hamilton a régulièrement remonté le peloton pour être contrecarré une deuxième fois par une passe renversée, cette fois par le secondeur Ben Hladik.

Small s’est assuré que le travail des Ticats ne restait pas sans récompense, envoyant un coup de pied de 23 verges dans les montants et en réduisant l’avance de BC à 10-6.

Les visiteurs ont obtenu une autre chance de marquer à la fin de la mi-temps après que le joueur de ligne défensive des Lions ait été appelé pour un coup sûr sur Evans. La pénalité de 15 verges a donné à Hamilton un premier essai à la ligne des 33 verges de la Colombie-Britannique avec quelques secondes à jouer au chronomètre. Small a tenté une tentative de panier de 41 verges, mais le ballon a navigué large vers la gauche.

Les Lions ont renforcé leur avantage au milieu de la troisième période sur un entraînement marqué qui comprenait un jeu truqué.

Ayant besoin de trois verges sur un troisième essai, BC a appelé Whyte sur le terrain, apparemment pour une longue tentative de placement. Au lieu de cela, le Rourke a musclé le ballon à travers une mêlée pour un premier essai qui a maintenu le lecteur en vie.

Le QB a couronné la série avec une passe de touché en arc de cercle de 33 verges à Whitehead dans la zone des buts.

C’était le premier majeur de la saison du dynamique receveur.

“Ils vont venir en grappes maintenant”, a déclaré Whitehead avec un sourire.

Hamilton a obtenu son seul TD de la nuit avant la fin du quart, quand Evans a frappé Steven Dunbar Jr. avec un lancer de 32 verges alors qu’il sprintait pour son quatrième touché de la saison.

Les Ticats ont opté pour la conversion en deux points, mais Evans n’a pas réussi à rejoindre White dans la zone des buts.

« (Le jeu d’Hamilton) n’est pas révélateur de leur dossier, et ils ont beaucoup d’entraîneurs, de quarts et de joueurs expérimentés », a déclaré Campbell. « Je ne suis pas surpris, mais je suis fier que nous ayons trouvé un moyen de le faire. Parce que c’est une grande victoire.

Hamilton sera de retour en action le 28 juillet lorsqu’il accueillera les Alouettes de Montréal. Les Lions affronteront les Roughriders à Regina le 29 juillet.

REMARQUES: La star des Lions, Bryan Burnham, a aidé l’entraîneur depuis la touche. Le receveur demeure sur la liste des blessés après avoir subi des côtes cassées lors du deuxième match de la saison de la Colombie-Britannique le 25 juin. … Le match marquait la 99e rencontre entre les Lions et les Ticats. Le match 100 devra attendre la saison prochaine car les deux équipes ne joueront qu’une seule fois en 2022.

—Gemma Karstens-Smith, La Presse Canadienne

BC LionsCFL