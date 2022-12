Les Lions de la Colombie-Britannique signent les co-directeurs généraux Campbell et McEvoy pour des extensions

Le partage des fonctions de directeur général pourrait être une pratique inhabituelle parmi les clubs de la LCF, mais les Lions de la Colombie-Britannique ont trouvé un moyen de le faire fonctionner.

Les Lions ont partagé les fonctions de directeur général entre l’entraîneur-chef Rick Campbell et le directeur des opérations de football Neil McEvoy avant la saison 2021 après la démission de l’ancien directeur général Ed Hervey. Le duo a aidé les Lions à une saison en petits groupes en 2022, culminant avec le premier voyage de l’équipe en finale de la division Ouest depuis 2016.

Campbell et McEvoy ont été récompensés mercredi par des prolongations de contrat jusqu’à la saison 2024.

“Je ne tiens rien de tout cela pour acquis, donc chaque fois que vous avez l’occasion de continuer, je l’apprécie vraiment”, a déclaré Campbell de Vancouver lors d’une vidéoconférence mercredi.

Les Lions, avec le quart-arrière canadien Nathan Rourke en tête, ont terminé avec un dossier de 12-6 en 2022, bon pour la deuxième place au classement de la division Ouest.

L’équipe a failli atteindre sa première finale de la Coupe Grey depuis qu’elle a remporté le titre en 2011 lorsqu’elle s’est inclinée 28-20 en finale de la division Ouest.

Campbell a déclaré que la communication est essentielle pour que la stratégie co-GM fonctionne.

«Je pense que si nous avions un si nous devions prendre une décision énorme et que nous étions juste dans un énorme désaccord à ce sujet, alors un, je ne pense pas que nous avions fait nos devoirs et deux, nous devrions parler au les grands patrons à l’étage pour briser une égalité.

“Nous n’avons tout simplement pas eu ce problème parce que nous parlons toujours.”

McEvoy a ajouté: “Coach fait un excellent travail dans ses relations avec l’équipe de football, je fais du bon travail dans la gestion de la paperasse et cela fonctionne pour nous.

“C’est une excellente situation pour nous deux.”

McEvoy entame sa 28e saison avec les Lions. Il a joué un rôle dans diverses fonctions de front-office, y compris les négociations de contrats, le dépistage canadien, la préparation du camp d’entraînement et les voyages d’équipe.

“Vous savez, c’est quelque chose dont je suis fier d’être un employé de longue date des Lions de la Colombie-Britannique, c’est à ce moment-là que j’ai commencé exactement là où je voulais être”, a déclaré McEvoy.

“Quand vous regardez des gars comme (l’ancien thérapeute du sport) Bill Reichelt et (l’ancien responsable de l’équipement) Ken Kasuya et des gars qui font partie de l’organisation depuis si longtemps quand j’ai commencé, j’ai pensé ‘tu sais ce que j’aime être’ un gars comme ça.

“Et me voilà 28 ans plus tard, je suppose que je suis un gars comme ça.”

Campbell a été embauché comme entraîneur-chef en décembre 2019 après six saisons à Ottawa et a déclaré qu’il appréciait les connaissances institutionnelles que McEvoy a apportées à la table.

“J’ai énormément de respect pour les personnes qui ont côtoyé des organisations et qui comprennent l’histoire et la culture et toutes ces choses”, a déclaré Campbell.

« Neil est une encyclopédie ambulante des Lions de la Colombie-Britannique et cela aide à comprendre. Cela vous donne des points de référence sur pourquoi les choses sont comme elles sont ou pourquoi les choses doivent changer ou l’une de ces choses.

Une fois le personnel d’entraîneurs des Lions installé, Campbell a déclaré que la prochaine priorité était de re-signer les joueurs en agence libre. Il est également possible que Rourke trouve du travail au sud de la frontière. Le quart-arrière est sous contrat jusqu’à la saison prochaine, mais il est éligible pour rejoindre une équipe de la NFL et a travaillé avec quelques-uns.

Les Lions ont également le quart-arrière vétéran Vernon Adams Jr., qu’ils ont acquis de Montréal le 31 août pour leur choix de première ronde au repêchage 2023 de la LCF.

Lorsqu’on lui a demandé si les directeurs généraux se sentiraient à l’aise de commencer la saison prochaine avec Adams sous le centre, Campbell a répondu “100%”.

Campbell a commencé sa carrière d’entraîneur dans la LCF en 1999 avec Edmonton en tant qu’entraîneur des demis défensifs et coordonnateur des équipes spéciales.

Il a obtenu son premier poste d’entraîneur-chef avec les Redblacks lors de leur saison d’expansion 2014. Le club a remporté une coupe Grey en 2016 et s’est qualifié pour deux autres finales sous sa direction.

Campbell et les Redblacks ont mutuellement convenu de se séparer après que l’équipe soit allée 3-15 en 2019. Après avoir rejoint les Lions, il a dû attendre 2021 pour entrer sur le terrain avec son nouveau club lorsque la saison 2020 a été annulée en raison de COVID-19 restrictions .

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 14 décembre 2022.

Curtis Withers, La Presse Canadienne

BC LionsCFL