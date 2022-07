Les Lions de la Colombie-Britannique se rallient pour une victoire de 32-17 sur les Roughriders, meilleur départ depuis 2007

Les Lions de la Colombie-Britannique connaissent leur meilleur départ depuis 2007 après une victoire de 32-17 contre les Roughriders de la Saskatchewan, vendredi.

Les Lions ont surmonté un déficit de 17-4 au deuxième trimestre dans la victoire alors qu’ils grimpaient à 5-1, égalant leur départ de 2007. Les Lions ont terminé premiers de la division Ouest cette année-là, avec un dossier de 14-3-1 avant de se fâcher. par les Riders 26-17 lors de la finale Ouest.

Les Riders chutent à 4-4 avec la défaite alors qu’ils se dirigent vers une semaine de congé.

Le quart-arrière des Lions Nathan Rourke, à sa première saison en tant que partant, a continué à être à la hauteur du battage médiatique, complétant 27 des 33 passes pour 336 verges et deux touchés. Il a maintenant 1 941 verges sur 153 passes sur 193, avec 16 touchés.

Les Lions ont obtenu des touchés de Rourke sur une course d’un mètre avec une réception de 15 verges de Jevon Cottoy et une prise de 14 verges par Dominique Rhymes. Le botteur Sean Whyte a inscrit des buts sur le terrain de 16 et 39 verges et a ajouté un simple sur un raté de 46 verges. Stefan Flintoft a réussi deux simples lors des coups d’envoi. Les Lions ont également obtenu une sécurité lorsque Marcus Sayles a taclé le porteur de ballon des Riders Jamal Morrow dans la zone des buts au deuxième quart.

Fajardo, sur une course d’une verge, et Tevin Jones, sur une réception de huit verges, ont tous deux marqué des touchés pour la Saskatchewan. Brett Lauther a ajouté un placement de 28 verges.

LA PRESSE CANADIENNE

