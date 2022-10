Les Lions de la Colombie-Britannique désireux d’un retour tant attendu à Edmonton – Kelowna Capital News

Jevon Cottoy veut se faire de meilleurs souvenirs au Commonwealth Stadium.

Bien qu’il en soit à sa troisième saison avec les Lions de la Colombie-Britannique, le receveur éloigné n’a joué à Edmonton qu’une seule fois au cours de sa carrière dans la LCF.

“Nous n’avons pas de bons souvenirs”, a déclaré Cottoy à propos du match du 12 octobre 2019.

Il se souvient du quart-arrière vedette de l’époque, Michael Reilly, parti au milieu du premier quart avec un poignet cassé. Il se souvient d’avoir fait un tacle après une interception à Edmonton. Il se souvient que les Lions ont perdu 19-6 et raté les séries éliminatoires.

C’était la dernière fois que BC jouait à Edmonton.

La pandémie de COVID-19 a balayé toute la saison 2020 et une campagne abrégée de 2021 a vu les deux parties se rencontrer deux fois à Vancouver.

Les Lions (11-5) seront de retour vendredi, cependant, alors qu’ils cherchent à s’assurer la deuxième place dans l’Ouest contre les Elks (4-13).

Edmonton, quant à lui, espère mettre fin à une séquence douteuse de 16 défaites consécutives à domicile. Le club n’a pas gagné au Commonwealth Stadium depuis qu’il a battu les Lions le 12 octobre 2019.

Cela ne signifie pas que la Colombie-Britannique prend le match de vendredi à la légère, a déclaré Rick Campbell, qui n’a pas encore entraîné les Lions à Edmonton, bien qu’il ait rejoint l’équipe en décembre 2019.

“Ils ont montré qu’ils pouvaient jouer avec n’importe qui dans cette ligue”, a-t-il déclaré.

“Je pense que nous devons éviter de nous inquiéter de leur état d’esprit ou de qui ils jouent ou de ce qu’ils font ou de ce qu’ils pensent et de nous assurer que nous sommes prêts à partir.”

Ce fut une saison difficile pour les Elks, qui entrent dans le match de vendredi après avoir perdu trois matchs de suite. La semaine dernière, Edmonton a vu son avance de huit points s’évaporer dans les dernières minutes du quatrième quart alors que les Argonauts de Toronto ont remporté une victoire de 28-23.

“Je sais qu’ils sont désespérés pour une victoire”, a déclaré le demi défensif des Lions TJ Lee. “Donc, ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir, ce sera leur dernier match (de la saison) et tout. Mais nous voulons sortir en dictant et poursuivre nos objectifs d’équipe.

Ils concluent peut-être une campagne décevante, mais les Elks ont beaucoup à prouver lors de la dernière sortie de l’année, a-t-il ajouté.

“J’ai déjà vécu cette situation et je sais pourquoi ces gars-là jouent”, a déclaré Lee. «Ils jouent pour des contrats, ils planifient pour l’année prochaine et ils ne veulent pas sortir de mauvais films.

“Pareil pour nous. On a des objectifs d’équipe, des objectifs personnels pour la fin de saison. Et nous voulons nous assurer de ne pas diffuser de mauvais films également. Et nous voulons gagner.

La Colombie-Britannique et Edmonton se sont déjà affrontés deux fois à Vancouver cette saison, les Lions remportant une victoire dominante 59-15 pour ouvrir la saison le 11 juin et une victoire 46-14 le 6 août.

Les Lions savent à quoi ils seront confrontés vendredi, a déclaré Cottoy.

“Ils sont très physiques, mais nous devons vraiment profiter du moment où ils blitz et prendre des risques”, a-t-il déclaré. « Et les équipes spéciales aussi. Nous devons vraiment nous assurer que nous sommes intégrés dans des équipes spéciales.

Les équipes spéciales de la Colombie-Britannique ont remporté une victoire de 40-32 contre les Blue Bombers de Winnipeg, les leaders de la ligue, la semaine dernière, alors que Terry Williams a amassé un monstrueux 341 verges de retour.

« Je dirais que chaque match (équipes spéciales) est de mieux en mieux », a déclaré Cottoy. “Et nous devons juste nous assurer que cela continue d’avancer dans les séries éliminatoires.”

—Gemma Karstens-Smith, La Presse Canadienne

