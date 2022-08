Les Lions de la Colombie-Britannique chassent les Stampeders de Calgary avec une victoire de 41-40

Le panier de 25 verges de Sean Whyte avec deux secondes à faire au quatrième quart a couronné le retour des Lions de la Colombie-Britannique dans une victoire de 41-40 contre les hôtes des Stampeders de Calgary samedi.

Le quart-arrière des Lions, Nathan Rourke, s’est remis de deux premières interceptions que les Stampeders ont converties en touchés pour marquer une paire de touchés au sol et lancer pour 488 verges et une paire de touchés.

Le joueur de 24 ans de Victoria a lancé des passes de touché à Dominique Rhymes et Bryan Burnham. Whyte a également lancé des buts sur le terrain de 19, 38 et 23 mètres.

Le retour de botté de 99 verges de Peyton Logan pour marquer au milieu du quatrième quart a donné aux Stampeders une avance de neuf points, mais les Lions ont comblé le déficit.

L’ancien de l’Université de Calgary Jalen Philpot a marqué son premier touché dans la LCF, tout comme le joueur de ligne défensive Folarin Orimolade sur un retour d’interception pour Calgary.

Shawn Bane a réussi un touché et Rene Paredes a lancé des buts sur le terrain de 28, 53, 32 et 51 verges devant 22 229 annoncés au stade McMahon.

Les Lions (7-1) et les Stampeders (5-3) se classent respectivement deuxième et troisième dans la division Ouest de la LCF derrière les Blue Bombers de Winnipeg (9-1).

Calgary et la Colombie-Britannique concluent leur série de saison avec un match aller-retour le 17 septembre à Calgary et le 24 septembre à Vancouver.

Wooooooo !!!! pic.twitter.com/ib56htfbsE – LIONS de la Colombie-Britannique (@BCLions) 14 août 2022

Bo Levi Mitchell est devenu le meneur de tous les temps des Stampeders pour les verges par la passe avec un lancer de huit verges lors du premier entraînement de Calgary.

Il n’a eu besoin que de six verges pour sauter sur Henry Burris (32 191) et atteindre ce jalon à sa 10e saison et 116e match avec Calgary. Burris a disputé 118 matchs avec les Stampeders.

Après deux matchs consécutifs sans passe de touché, Mitchell en a lancé deux samedi. Le quart-arrière des Stampeders a complété 18 ou 32 tentatives de passes pour 206 verges et n’a pas été intercepté.

Le retour de Logan pour un majeur de 99 verges a donné aux Stampeders une avance de 40-31 avec un peu plus de six minutes à jouer.

Cependant, les Lions n’allaient pas tranquillement, avec un attrapé de 33 verges de Burnham sous double couverture menant la Colombie-Britannique à la ligne des 10 verges de Calgary avec un peu moins de trois minutes à jouer.

Rourke a récolté son septième touché au sol cette saison sur une course d’une verge pour que la Colombie-Britannique tire de l’arrière par seulement deux points.

Les Lions ont fait face à un long terrain pour un panier gagnant à partir de leur propre ligne de six mètres avec 1:20 à jouer, mais la pénalité pour rudesse du passeur de Cameron Judge l’a raccourcie pour les visiteurs. Rourke a conçu un entraînement de neuf jeux et 86 verges pour amener Whyte à portée de but.

Les Lions tiraient de l’arrière par 12 points lorsque le secondeur de la Colombie-Britannique Ben Hladik a récupéré l’échappé de Dedrick Mills sur la ligne des 34 verges de Calgary à la dernière minute du troisième quart.

Rourke a renversé Lucky Whitehead dans la zone des buts, laissant Whyte un placement de 23 verges à faire. Mais la passe de touché de 54 verges de Rourke à Burnham derrière la couverture avec sept minutes à jouer dans le match a ramené les Lions à moins de deux points de l’avance.

Calgary a transformé une paire d’interceptions de Rourke en une avance de 20-3 à la première minute du deuxième quart, lorsqu’Orimolade a fait reculer son premier choix en carrière de 28 verges pour marquer.

Rourke s’est rallié avec une paire d’entraînements marquants – pris en sandwich autour d’un terrain de Paredes de 32 verges – mais les Stampeders marqueraient à nouveau avant la mi-temps.

La pénalité pour rudesse du passeur de David Menard de la Colombie-Britannique a déplacé Calgary à la ligne des 24 verges des Lions, où Mitchell a rapidement lancé à Bane se précipitant dans la zone des buts pour une avance de 30-18 à la mi-temps.

Paredes était large de 51 verges dans la dernière minute de la mi-temps, mais a divisé les montants de la même distance au début du troisième quart pour donner une avance de 33-18 à Calgary. Whyte a été bon à partir de 38 verges au milieu du quart pour réduire le déficit.

Rourke a marqué son premier touché au sol de la soirée avec un plongeon d’un mètre au deuxième quart.

Après le choix de six d’Orimolade, Rourke a rapidement fait défiler les Lions vers le bas pour couronner un entraînement de 78 verges avec un lancer de 30 verges à Rhymes dans la zone des buts.

Le placement de 53 verges de Paredes, qui correspondait au plus long de sa saison, a donné aux hôtes une avance de 13-3 avec quatre minutes à jouer dans le premier quart.

Après que Nick Statz ait battu Rourke lors du deuxième entraînement de BC du match, la deuxième passe de Mitchell était un lancer de 19 verges à Philpot dans la zone des buts pour marquer.

Philpot et le receveur des Stampeders Richie Sindani ont quitté le match avant la mi-temps et ne sont pas revenus.

Les visiteurs ont transformé un revirement d’équipes spéciales en panier pour commencer le match lorsque Logan a raté le premier botté de dégagement de BC. Garry Peters a récupéré à la ligne des 35 verges, mais les Lions ont fini par se contenter de la botte de 19 verges de Whyte pour trois points.

Les Stampeders ont répliqué avec trois points lors de l’entraînement suivant. Philpot a retourné le coup d’envoi sur 76 verges et a semblé se diriger vers la zone des buts lorsqu’il a trébuché sur la ligne des 29 verges de BC. Paredes a couronné l’entraînement avec un panier de 28 verges.

Donna Spencer, La Presse canadienne

Lions de la Colombie-BritanniqueCLF Football