Les Lions de la Colombie-Britannique battent les Elks d’Edmonton 31-14 et décrochent le terrain à domicile pour les demi-finales – Kelowna Capital News

Keon Hatcher, James Butler et Antonio Pipkin ont tous enregistré des touchés alors que les Lions de la Colombie-Britannique en visite ont obtenu une date de séries éliminatoires à domicile avec une victoire de 31-14 sur les Elks d’Edmonton vendredi.

Les Lions, maintenant 12-5, termineront deuxièmes de la division Ouest de la LCF, obtenant le droit d’accueillir leur premier match éliminatoire depuis 2016 et seulement leur deuxième depuis 2012.

L’horrible séquence de défaites à domicile des Elks (4-14) se poursuivra pendant la saison morte. Edmonton a maintenant perdu un record de la LCF 17 matchs consécutifs à domicile depuis 2019.

Les Elks n’auraient pas pu demander un meilleur début de match alors que Mike Dubuisson a récupéré un échappé des Lions lors du coup d’envoi initial. Le quart-arrière recrue canadien Tre Ford a ensuite réussi à se connecter sur une passe de touché de sept verges à Dillon Mitchell avec le match un peu plus de deux minutes.

Les Lions ont égalé cela à mi-chemin du premier sur un long trajet ultérieur, couronné par un lancer de TD de sept verges de Vernon Adams Jr. à Hatcher.

La Colombie-Britannique a amorcé le deuxième quart avec un placement de 35 verges de Sean Whyte.

Les Leos ont marqué 17-7 avec 5 minutes et demie à jouer dans le deuxième sur un majeur de trois verges de Butler.

Une passe errante de Ford a été renvoyée à 40 mètres par Marcus Sayles, menant à un gardien d’un mètre par le remplaçant QB Pipkin.

Edmonton est revenu dans le match au début du troisième quart lorsque Donovan Olumba a capté une passe d’Adams et l’a ramenée de 54 verges, menant finalement à un plongeon d’une verge par le remplaçant Kai Locksley.

Les Lions ont répondu avec un simple de botté de dégagement et des buts sur le terrain Whyte de 36 et 37 verges après une paire de récupérations d’échappés pour porter le score à 31-14 pour commencer le quatrième.

La dernière victoire à domicile des Elks était en fait contre les Lions, le 12 octobre 2019, un match au cours duquel l’ancien partant d’Edmonton devenu quart-arrière de la Colombie-Britannique Mike Reilly est parti au milieu du premier quart avec un poignet cassé. Les Lions finiraient par perdre 19-6 et manqueraient les séries éliminatoires. C’était la dernière fois que la Colombie-Britannique jouait à Edmonton avant le match de samedi. La séquence de défaites d’Edmonton à domicile était de 1 105 jours – trois ans et neuf jours – avant le concours. … Les Lions sont entrés dans le match avec une séquence honteuse en jeu, après avoir disputé huit matchs sans victoire au Commonwealth Stadium d’Edmonton, une séquence remontant au 13 juillet 2013, lorsqu’ils ont gagné 17-3. … La Colombie-Britannique a facilement remporté les deux matchs entre les deux équipes à Vancouver cette saison par des scores de 59-15 et 46-14. … Les deux équipes étaient sans leurs quarts partants habituels alors que le pivot des Elks, Taylor Cornelius, était absent après avoir été hospitalisé pour une blessure à la rate après leur dernier match. Le QB des Lions Nathan Rourke (pied) s’entraîne et devrait revenir la semaine prochaine. Ford a fait son premier départ pour Edmonton depuis qu’il a subi une blessure à la clavicule lors de la semaine 5.

Les Lions clôtureront le match de saison régulière à Winnipeg contre les Blue Bombers vendredi prochain. Les Elks sont techniquement sur une semaine de congé, mais seront déjà dispersés chez eux pour l’année car ils ne sont pas en lice pour les séries éliminatoires.

Shane Jones, La Presse Canadienne

