Les Lions de la Colombie-Britannique annulent l’entraînement après que le joueur a subi un « épisode médical important »

Un joueur des Lions de la Colombie-Britannique se remet à l’hôpital après s’être effondré sur le terrain avant le début de l’entraînement de mercredi.

Le joueur de ligne offensive Phil Norman a subi ce que le club de la LCF a décrit comme un « épisode médical important ». L’équipe a ajouté que Norman est conscient, alerte et reçoit des soins médicaux.

« Après être descendu au début de l’entraînement de mercredi, Phil a été emmené dans un hôpital local pour une évaluation plus approfondie », a déclaré Neil McEvoy, co-directeur général des Lions et directeur des opérations de football, dans un communiqué. « Son test ECG (électrocardiogramme) est revenu normal.

« Phil subira d’autres tests sanguins et une évaluation par un cardiologue et sera gardé à l’hôpital pendant la nuit par mesure de précaution. »

Norman a signé avec les Lions en 2018 après avoir passé trois ans à l’Université Bethune-Cookman. Il a passé la saison 2018 sur la liste d’entraînement des Lions avant de faire ses débuts professionnels en 2019.

Norman a été libéré par l’équipe en 2021 et a été re-signé l’année dernière.

Son compatriote Sukh Chungh était visiblement ému en parlant aux journalistes après l’événement.

« Il semblait que ce n’était pas un accident ou une chute. On aurait dit qu’il avait chuté », a-t-il déclaré. « Ma première réaction a été de crier après les formateurs et d’appeler le 911. Et c’est ce qu’on nous apprend à faire. Ils ont été à son aide très rapidement.

L’entraîneur-chef Rick Campbell a déclaré qu’il n’avait jamais vécu un tel cas auparavant dans sa carrière professionnelle et a décidé que la meilleure chose à faire serait d’annuler l’entraînement.

« Rick fait un excellent travail en prenant soin de nous mentalement et physiquement et je pense qu’il comprend la gravité de ce qui s’est passé aujourd’hui et il serait difficile de continuer à pratiquer en gardant cela à l’esprit et en s’inquiétant pour Phil », Chungh a dit.

Les Lions doivent affronter les Elks d’Edmonton au BC Place samedi.

