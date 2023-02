Les Lions de Joliet Noon honorés par le Lions Club International pour leur impact sur la communauté – Shaw Local

Le Lions Club International a récemment honoré les Lions du midi de Joliet pour l’impact que l’organisation a eu sur la communauté de Joliet.

En 2022, les Joliet Noon Lions ont aidé plus de « 430 personnes desservies pour la vue et / ou l’ouïe, en réalisant plus de 42 activités pour la vue, en faisant des dons de plus de 14 000 $ en dons monétaires et plus de 10 000 paires de lunettes usagées », selon une déclaration écrite de Joliet. Mark Turk, membre des Lions de midi.

En décembre, les Joliet Noon Lions ont également organisé une collecte de vêtements “Socky1” au profit du Daybreak Center et du Spanish Community Center, tous deux à Joliet.

Turk a déclaré avoir nommé la collection de vêtements Socky1 en l’honneur de la marionnette-chaussette de Turk, qui est devenue une mascotte informelle du club.

“Tout a commencé lorsqu’un membre m’a envoyé une carte d’anniversaire. La carte d’anniversaire avait une marionnette-chaussette dessus », a déclaré Turk. “Pour ajouter plus d’humour, la marionnette chaussette de la carte s’appelait Socky. Et donc, pour ajouter un peu plus de légèreté dans le club, j’ai apporté une vieille chaussette et je l’ai mise sur ma main et c’est devenu Socky.

En décembre 2022, les Joliet Noon Lions ont organisé une collecte de vêtements “Socky1” au profit du Daybreak Center et du Spanish Community Center, tous deux à Joliet. Lion Mark Turk a déclaré que les Lions ont nommé la collection de vêtements “Socky1” en l’honneur de la marionnette-chaussette de Turk, qui est devenue une mascotte informelle du club. (Photo gracieuseté de Joliet Noon Lions)

Turk a déclaré que Pat Kaveney, membre des Lions de Joliet, avait ensuite ramené la marionnette à la maison et avait cousu des yeux.

Ainsi, lorsque les Lions ont initialement parlé d’organiser une collection de chaussettes, Turk a dit au groupe: “C’est vraiment Socky qui devrait avoir la collection de chaussettes.” Cela s’est étendu au don d’autres vêtements dont les gens avaient besoin pendant l’hiver.

Entre les dons du grand public et des membres Lions, le club a pu faire don de 56 bonnets d’hiver, 22 paires de gants d’hiver, deux ensembles d’écharpes, 22 paires de chaussettes, des couvertures pour bébé et 21 paires de sous-vêtements, a déclaré Turk.

La valeur était de 1 000 $, a déclaré Turk, ce qui, selon lui, était “plutôt génial”, étant donné que le club ne compte que 30 membres et que l’inspiration est venue d’une marionnette à chaussettes.

Bobbi et John Joseph Honiotes des Lions de midi de Joliet posent avec certains des vêtements d’hiver que les Lions de midi de Joliet ont collectés pour le centre Daybreak et le centre communautaire espagnol, tous deux à Joliet. (Photo gracieuseté de Joliet Noon Lions)

Pendant 101 ans, Lions International était présent à Joliet. Turk a rejoint il y a 35 ans et est resté parce que « nous faisons beaucoup de bon travail. Nous aidons beaucoup de gens. »

L’objectif principal du club est les aveugles et les malvoyants de tous âges, y compris les personnes qui n’ont pas les moyens d’acheter des lunettes et les enfants qui ont du mal à l’école parce qu’ils ne voient pas bien, a déclaré Turk.

Au fil des ans, le club a organisé des dépistages gratuits du diabète, des dépistages auditifs et des dépistages visuels. Il a également acheté un appareil de dépistage oculaire pour tester la vision des élèves des écoles de la région de Joliet, a déclaré Turk.

Les réunions ont lieu à midi les quatre premiers jeudis du mois au restaurant Silver Spoon, 1601 W. Jefferson St. à Joliet. Pour plus d’informations, appelez Turk au 815-922-4065.