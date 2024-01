Les Lions de Détroit n’auront peut-être pas Jonah Jackson ni Brock Wright dans le match pour le titre NFC

Les Lions de Détroit ont battu les Buccaneers de Tampa Bay dimanche pour se qualifier pour leur premier match de championnat NFC en 32 ans, mais ils pourraient se retrouver sans deux membres clés de l’offensive lorsqu’ils affronteront les 49ers de San Francisco la semaine prochaine.

Le garde gauche Jonah Jackson a quitté le match de dimanche avec une blessure au genou et Brock Wright a subi une blessure à l’avant-bras qui l’a mis en écharpe après le match.

L’entraîneur des Lions, Dan Campbell, a indiqué que les deux joueurs pourraient rater le match pour le titre NFC.

“Ça ne s’annonce pas vraiment bien pour la semaine prochaine”, a déclaré Campbell. “Mais nous verrons.”

Jackson, qui a raté cinq matchs en saison régulière en raison de blessures au genou et au poignet, a quitté le match tôt dimanche en seconde période après avoir bloqué un point de David Montgomery. Il s’est tourné vers le banc et a renoncé à un remplacement immédiatement après le jeu, puis a quitté le terrain en boitant et s’est rendu directement aux vestiaires.

Wright a réussi un attrapé clé de 29 verges sur un troisième et 1 jeu de mauvaise direction au troisième quart pour préparer le touché de 1 verge de Craig Reynolds, mais n’a pas joué au quatrième quart. Il a raté les trois derniers matchs de la saison régulière en raison d’une blessure aux adducteurs.

Les Lions n’ont actuellement qu’un seul autre ailier rapproché sur leur alignement de 53 joueurs, la recrue Sam LaPorta, qui a capté neuf passes pour 65 verges dimanche lors de son deuxième match suite à une blessure au genou. L’arrière Jason Cabinda et le remplaçant Anthony Firkser ont disputé plusieurs matchs cette saison en dehors de l’équipe d’entraînement.

Kayode Awosika a remplacé Jackson et le garde gauche et commencerait probablement si Jackson ne pouvait pas jouer la semaine prochaine.

Les Lions ont jonglé avec le personnel de leur ligne offensive en raison de blessures toute la saison, mais ils avaient commencé les mêmes cinq matchs devant au cours des six derniers matchs. Ils sont allés 7-1 en saison régulière avec leur ligne de départ régulière – Taylor Decker au plaqueur gauche, Jackson au garde gauche, Frank Ragnow au centre, Graham Glasgow au garde droit et Penei Sewell au plaqueur droit – et 5-4 quand ils étaient obligé de démarrer au moins une sauvegarde.

“Je pensais que Yode avait intensifié ses efforts”, a déclaré l’entraîneur des Lions Dan Campbell à propos du jeu d’Awosika dimanche. “C’était bon à voir. Et nous sommes allés directement là-dedans et je pense que nous avons eu un premier jeu en cinq étapes et il est juste entré là-bas et a vraiment bien fait. Donc Yode a continué à s’améliorer, vraiment au fil du temps. “

