Les Lions de Détroit font allusion à plus de 2 sets RB avec Jahmyr Gibbs et David Montgomery

Le coordonnateur offensif Ben Johnson sait que Jahmyr Gibbs et David Montgomery font partie de leurs 11 meilleurs joueurs offensifs et que les deux peuvent être utilisés en même temps.

Les Lions de Détroit sont confrontés à un bon problème cette semaine : pour la première fois depuis la semaine 2, leurs deux meilleurs porteurs de ballon – David Montgomery et Jahmyr Gibbs – sont essentiellement hors du rapport sur les blessures. Montgomery était de retour à un entraînement complet cette semaine après avoir raté les 2,5 derniers matchs en raison d’une blessure aux côtes, tandis que le problème aux ischio-jambiers de Gibbs est bien dans le rétroviseur.







Mais la question toute la semaine a été de savoir comment les Lions utiliseront leurs deux arrières et géreront leur charge de travail. Alors que Montgomery a été le principal arrière lorsqu’il était en bonne santé, Gibbs a vraiment augmenté son efficacité au cours des deux dernières semaines tandis que Montgomery était mis à l’écart, culminant avec sa performance de 152 verges au sol contre le Raiders de Las Vegas dernier match.

Cette amélioration a certainement gagné plus de confiance de la part du personnel d’entraîneurs, alors qu’ils continuent de mettre davantage dans son assiette.

“Nous sommes heureux de continuer à lui proposer différents projets”, a déclaré cette semaine le coordinateur offensif Ben Johnson. « Il a été efficace dans les plaqués, il n’est pas seulement un joueur de périmètre comme je pense que le récit pourrait être là pour lui dans le jeu de course. Et son arbre de route continue de croître. J’ai hâte de recevoir, lui et Monty, leur lot de touches. Ils s’en sont tous deux montrés dignes.

L’entraîneur Dan Campbell n’a pas voulu donner de détails, mais il a également déclaré que les deux joueurs auraient de grandes perspectives à l’avenir.

“Je ne pense pas, étant nécessairement assis ici à vous parler en ce moment, que je vois Gibbs réaliser 65 jeux”, a déclaré Campbell. « Je ne le vois pas, mais il va avoir sa juste part, maintenant. Nous savons ce qu’il peut être et il grandit. Donc, je pense que cela se fera un peu en comité et s’assurera que nous touchons ces gars-là. Gibbs aura sa touche.

Une possibilité distincte – dont nous avons discuté dans le dernier podcast Midweek Mailbag – serait d’amener Montgomery et Gibbs sur le terrain en même temps. Les Lions ne l’ont fait qu’une poignée de fois cette saison, mais Johnson a présenté un argument convaincant pour le faire davantage.

La semaine de congé offre du temps pour la réflexion, et Johnson a admis qu’il l’utilise parfois pour classer les meilleurs joueurs à sa disposition.

“Habituellement, vous voulez rassembler ces 11 gars sur le terrain autant que possible et je pense que ces deux gars font partie des 11 meilleurs joueurs que nous avons en attaque”, a déclaré Johnson. “Il y a donc de solides arguments pour les réunir tous les deux plus souvent.”

Avec Gibbs et Montgomery capables de courir entre les plaqués et Si vous attrapez le ballon, ne soyez pas surpris si Détroit essaie de laisser les défenses deviner avec leurs deux armes.

Tu as été prévenu, Chargeurs de Los Angeles.

