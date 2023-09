Les Lions de Détroit, autrefois désespérés, ont désormais toutes les raisons d’être optimistes

Martin Rogers Initié FOX Sports

Ne pensez pas un seul instant que les Lions de Détroit n’ont pas joué un rôle à part entière dans l’histoire de la Ligue nationale de football, même pendant toutes ces années sombres et lugubres au cours desquelles Motor City ressemblait souvent à un terrain vague de football sans victoire.

Il existe toutes sortes de vidéos autrefois virales qui circulent sur Internet pour prouver ce point. Comme Forrest Gump manifesté sous forme de franchise, les Lions étaient là pour des moments sans fin à couper le souffle qui perdureront pour la postérité.

Du mauvais côté.

Il y a eu le miracle de la Motown. L’Orlovsky, où le quart-arrière Dan est sorti sans le savoir de sa propre zone des buts pour une sécurité dans un match finalement décidé par, aïe, deux points.

Vous n’avez même pas besoin de remonter loin pour vous rappeler qu’ils étaient du mauvais côté du plus long panier de Justin Tucker de l’histoire en 2021. Ils ont été embobinés par des bottés de dégagement en séries éliminatoires et des couvertures soufflées pour des touchés perdants dans un emballage cadeau. Des choses se sont produites, comme des captures jugées comme des non-captures, ce qui a conduit à la dénomination non officielle d’une règle (merci, Calvin Johnson).

Ils ont même abandonné le ballon une fois après avoir remporté le tirage au sort lors d’une prolongation à mort subite, choisissant plutôt de choisir un côté favorable du terrain. Vous pouvez deviner comment celui-ci s’est terminé.

Si NFL Films produisait toujours ses émissions bêtises, ils pourraient consacrer une mini-série aux Lions de Détroit, vers 1970-2020, mise en lumière par la saison 2008 de 0 pour chaque foutue semaine.

Tous ces incidents, certains plus granuleux que d’autres, valent le détour pour quiconque s’intéresse le moins à la nostalgie du football professionnel, récent et moins récent.

Et ils expliquent tous en partie pourquoi les fans des Lions sont actuellement le groupe de personnes le plus heureux de l’univers de la peau de porc.

Je suis sérieux.

[Vitali: The Lions’ revival is keyed on offense — but young defense deserves praise]

Les supporters de Détroit sont actuellement plus heureux que ceux des Chiefs de Kansas City, champions en titre du Super Bowl, que les Lions se sont remarquablement ralliés pour battre sur la route lors du premier match de la saison. Les Lions ont joué librement et étourdi alors que Kansas City a souffert des absences de Travis Kelce et Chris Jones tout en ressentant peut-être la pression de l’effort répété de cette année.

Dave Helman réagit à Jared Goff, victoire ÉTONNANTE des Lions de Détroit contre les Chiefs

Les habitants de Détroit sont également plus heureux que ceux qui saignent pour les Cowboys de Dallas, malgré leur blanchissage dominant de 40-0 lors de la première semaine contre les Giants de New York. Et plus heureux que les fans des Jets avant même la chute d’Aaron Rodgers.

Ils sont plus joyeux que les autres équipes de la NFC Nord, devenant les favoris pour remporter la division pour la première fois depuis 1993, quand elle était connue sous le nom de NFC Central et qu’un certain Barry Sanders portait l’argent et le bleu.

Écoutez, les Lions sont plus heureux que quiconque et tout le monde parce que c’est une aventure passionnante qui a duré tout l’hiver, la victoire mordante 21-20 à Arrowhead étant la neuvième victoire de l’équipe lors de ses 11 derniers matchs sous la direction de Dan Campbell.

Il n’y a pas eu de sortie déchirante des séries éliminatoires à surmonter. Les Lions ont ignoré leur élimination lors de la dernière journée des séries éliminatoires, ont gâché joyeusement le dernier match à domicile de Rodgers au Lambeau Field et se sont lancés dans le printemps avec un élan d’optimisme qui semble bien fondé.

Le match de dimanche (13 h HE sur FOX et l’application FOX Sports) amène les Seahawks de Seattle en ville, l’avantage apparent le plus flagrant des Lions commençant par leur ligne défensive, ancrée par l’ailier défensif de deuxième année Aidan Hutchinson.

Le quart Jared Goff a l’air fluide et confiant, voire totalement ressuscité, présidant une attaque polyvalente qui, la semaine dernière, a fait un bon usage précipité de David Montgomery et un doux double acte de réception de Josh Reynolds et Amon-Ra St. Brown.

Si une ville de la NFL mérite des moments de fête, c’est bien Détroit, et Campbell adore le fait que les fans le ressentent.

« Je sais ce qu’était (Kansas City) et c’était bruyant », a déclaré Campbell aux journalistes cette semaine. « Je m’attends à ce que ce soit plus fort que ça, vraiment. Je connais juste nos fans. Ce sera au point où vous ne pourrez plus vous entendre penser – pour Seattle en tout cas. »

Dans la perspective des duels de division, les Lions et les Packers s’affrontent dans le Wisconsin lors de la semaine 4, et les équipes se réunissent l’après-midi de Thanksgiving à Détroit dans un match qui a longtemps été une brève distraction des fêtes pour tenir compte de la risée de la ligue. Il y a toujours des cuisses de dinde, mais c’est généralement quelqu’un d’une autre équipe qui en mâche une.

Cette version des Lions est déterminée à aller à l’encontre de cette tradition et à briser certaines autres hypothèses désespérément gagnées.

« Nous remportons quelques victoires ici et cet endroit sera vraiment en feu », a ajouté Campbell.

[Do you want more great stories delivered right to you? Here’s how you can create or log in to your FOX Sports account, follow your favorite leagues, teams and players and receive a personalized newsletter in your inbox daily.]

Jetez un œil lorsque les caméras font un tour des tribunes dimanche. Voyez les sourires des fans qui ne sont plus obligés de porter des sacs sur la tête. Il y aura probablement des équipes meilleures que Détroit cette saison. Qui sait avec certitude ?

Mais en ce moment, qui est le plus heureux ? Personne.

Martin Rogers est chroniqueur pour FOX Sports et auteur du bulletin d’information FOX Sports Insider. Suivez-le sur Twitter @ MRogersFOX et abonnez-vous à la newsletter quotidienne .