Les Lions de Détroit accueilleront le premier match « Women in Football » de la NFL dédié à la célébration des femmes dans ce sport

DÉTROIT – Les Lions de Détroit ont annoncé aujourd’hui que leur match de la troisième semaine de saison régulière au Ford Field contre les Falcons d’Atlanta (coup d’envoi à 13 heures) aura pour thème « Les femmes dans le football » pour célébrer les innombrables façons dont les femmes ont un impact sur le football. Le match Women in Football sera présenté par Comerica Bank.

« Il y a peu de choses qui me passionnent plus que les femmes dans le football », a déclaré Sheila Hamp, propriétaire principale et présidente des Lions de Détroit. « Ma mère, mes sœurs et moi sommes ravis que notre organisation soit la première équipe à honorer les contributions que les femmes ont apportées et continuent d’apporter au football à tous les niveaux. C’est un honneur d’être aux côtés de ces femmes. non seulement ce jour de match, mais tous les jours. »

Ce dimanche, pendant l’avant-match, à la mi-temps et tout au long du match, les Lions proposeront une programmation qui montrera l’engagement de l’équipe à élever les femmes en tant que joueuses, entraîneures et dirigeantes du football, et démontrera à quel point les femmes sont essentielles pour faire avancer ce sport.

Les éléments de la journée de match des Lions Women in Football comprendront une table ronde d’avant-match à laquelle participeront les participantes des programmes de flag-football féminin des Lions de Détroit et des Falcons d’Atlanta sur l’importance de l’inclusion dans le football, en mettant l’accent sur la participation d’un plus grand nombre de filles au jeu, avec la participation du directeur principal de la diversité de la NFL. , Équité et inclusion Sam Rapoport, fondateur et PDG de la Conférence nationale de football féminin, entraîneur-chef le plus primé de l’histoire du football avec plaquage féminin ; Hall Of Famer, 7x champion national et 2x capitaine de l’équipe de football des États-Unis, 3x médaillé d’or des États-Unis Odessa « OJ » Jenkins, OL pour l’équipe de football du Royal Oak High School au cours des quatre dernières saisons, Elly Finch et la vice-présidente du marketing du club de la NFL, Taryn Hutt. Le panel sera modéré par MJ Acosta-Ruiz de NFL Network.

L’émission d’avant-match de Ford Field sera co-animée par Antoinette Harri, originaire de Détroit.s aux côtés de la journaliste de l’équipe des Detroit Lions, Dannie Rogers. Harris est la première femme à recevoir une bourse complète de football universitaire en tant que joueuse de haut niveau, était une athlète universitaire de quatre sports, 2x Hall of Fame, actuelle joueuse de football professionnelle pour la Conférence nationale de football féminin et est une aspirante analyste et diffuseur de la NFL. Elle sera également capitaine honoraire du match.

Pendant l’hymne national, les membres fidèles des Lions seront sur le terrain pour une cérémonie spéciale du drapeau des femmes dans le football. Environ une centaine de jeunes femmes ayant participé à la ligue pilote de flag-football féminin des lycées des Lions de Détroit se tiendront devant la ligne de touche des Lions. Onze participantes au programme de flag-football féminin des Falcons d’Atlanta et leurs entraîneurs seront représentés devant les joueurs des Falcons sur leur ligne de touche.

À la mi-temps, les Lions reconnaîtront la ligue pilote de flag-football féminin des lycées des Lions de Détroit et récapituleront les meilleurs moments des affrontements du printemps dernier avec les membres des équipes de chacune des quatre écoles qui ont participé au programme réunis sur le terrain avec leurs entraîneurs. Chaque équipe/école recevra un prix commémorant son statut de l’un des « quatre fondateurs » et recevra une subvention des Lions de Détroit pour financer la croissance de leur programme individuel de flag-football féminin. De plus, les Lions rendront hommage au travail des femmes de leur équipe à temps plein avec une vidéo hommage.

La présentation de dimanche de Hometown Hero mettra en vedette l’ancienne officier du renseignement militaire de l’armée américaine Christine Dorfler, actuellement directrice financière de la NFL, pour aider à la reconnaissance sur le terrain du lauréat du jeu qui a été sélectionné pour son service militaire courageux dans notre nation.

Tout au long du match dans le stade, les Lions rendront hommage aux femmes du Michigan qui accomplissent un travail exceptionnel pour développer le sport et encourager la participation des jeunes au football, en particulier chez les filles. La secrétaire d’État du Michigan, Jocelyn Benson, participera en tant que représentante du groupe de travail de l’État du Michigan sur les femmes dans le sport, qu’elle préside. Grâce à des récompenses et des reconnaissances sur le terrain, les Lions de Détroit donneront 50 000 $ à la communauté dans le but d’attirer davantage de filles dans le sport.

Comerica Bank, en tant que partenaire principal du match Women in Football des Detroit Lions, défend depuis longtemps les femmes d’affaires avec son Women’s Business Symposium, son groupe de ressources pour les femmes d’affaires, son groupe de ressources pour les employés du forum des femmes et son groupe de ressources pour les employés des femmes dans la technologie. sur l’attraction, la rétention, la célébration et l’encouragement des femmes à poursuivre et à progresser dans des carrières liées à la technologie.

« Derrière le leadership de Mme Martha Firestone Ford et Sheila Ford Hamp, les Lions de Détroit sont de véritables pionnières pour les femmes dans le football et dans la communauté », a déclaré Megan Crespi, vice-présidente exécutive principale et directrice de l’exploitation de Comerica Bank. « Nous sommes honorés de soutenir cette présentation spéciale pour reconnaître et souligner l’impact exercé chaque jour par des femmes qui font la différence, des leaders incroyables, des mentors exceptionnels et des inspirations de réussite. »