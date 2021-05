Les Lions britanniques et irlandais joueront un test pré-tournée contre le Japon devant 16 500 supporters à Murrayfield | Actualités du rugby

Les Lions britanniques et irlandais ont fait leur dernière tournée en Nouvelle-Zélande en 2017

Le test pré-tournée des Lions britanniques et irlandais contre le Japon se jouera devant 16 500 supporters à Murrayfield.

Le match – le premier test des Lions à domicile depuis 2005 – sert de lever de rideau à la tournée de cet été en Afrique du Sud, qui se terminera par trois tests contre les détenteurs de la Coupe du monde en titre.

Les fans retourneront au domicile du Scottish Rugby le 26 juin pour la première fois depuis mars 2020 après que le gouvernement écossais ait accepté une capacité partielle de foule conforme aux critères de distanciation sociale.

« Nous sommes absolument ravis de pouvoir confirmer les nouvelles d’aujourd’hui », a déclaré Ben Calveley, directeur général des British & Irish Lions.

«Ce sera génial de revoir une foule passionnée à Murrayfield pour ce qui promet d’être un superbe match de rugby avant de nous lancer dans le Tour en Afrique du Sud.

« Je suis sûr que cela donnera à l’ensemble de la tournée un énorme coup de pouce pour jouer ce match devant les fans des Lions.

« Nous sommes très reconnaissants au gouvernement écossais pour son engagement et son soutien afin de garantir que ce montage soit vu par un public en direct. »

L’entraîneur-chef Warren Gatland a nommé une équipe de 37 hommes – dirigée par Alun Wyn Jones du Pays de Galles – pour la tournée en Afrique du Sud.

0:36 Alun Wyn Jones est révélé comme le capitaine des Lions britanniques et irlandais pour la tournée en Afrique du Sud via hologramme Alun Wyn Jones est révélé comme le capitaine des Lions britanniques et irlandais pour la tournée en Afrique du Sud via hologramme

« C’est une première étape importante pour ramener les fans au BT Murrayfield Stadium et revenir à la normalité », a déclaré Mark Dodson, directeur général de Scottish Rugby.

Le directeur clinique national de l’Écosse, le professeur Jason Leitch, a déclaré que la capacité du stade convenue serait « maintenue sous examen ».

Les matchs des Lions en Afrique du Sud sont organisés sur la base qu’ils se dérouleront à huis clos, l’équipe devant disputer huit matches dans trois villes – Johannesburg, Pretoria et Cape Town – au lieu des six premiers.

Le premier test contre les Springboks aura lieu au Cap le 24 juillet, avant le deuxième et le troisième à Johannesburg les 31 juillet et 7 août.

Les Lions britanniques et irlandais de 2021 ont confirmé le calendrier des rencontres en Afrique du Sud:

• Samedi 3 juillet, 17h: Emirates Lions contre les Lions britanniques et irlandais (Emirates Airline Park, Johannesburg)

• Mercredi 7 juillet, 19h: Cell C Sharks contre les Lions britanniques et irlandais (Emirates Airline Park, Johannesburg)

• Samedi 10 juillet, 17h: Vodacom Bulls contre les Lions britanniques et irlandais (Loftus Versfeld, Pretoria)

• Mercredi 14 juillet, 19h: Afrique du Sud ‘A’ v The British & Irish Lions (Cape Town Stadium, Cape Town)

• Samedi 17 juillet, 17h: DHL Stormers contre les Lions britanniques et irlandais (Cape Town Stadium, Cape Town)

Appareils de la série de tests

• Samedi 24 juillet, 17h: Springboks contre les Lions britanniques et irlandais (1er essai, Cape Town Stadium, Cape Town)

• Samedi 31 juillet, 17h: Springboks contre les Lions britanniques et irlandais (2e essai, stade FNB, Johannesburg)

• Samedi 7 août, 17h00: Springboks contre les Lions britanniques et irlandais (3e essai, stade FNB, Johannesburg)

