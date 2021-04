Les Lions britanniques et irlandais en lice pour la tournée en Afrique du Sud 2021: deuxième rangée | Actualités du rugby

Maro Itoje, Alun Wyn Jones et Tadhg Beirne sont dans le cadre. Ci-dessous, nous examinons les options de la deuxième rangée pour les Lions …

Nous regardons à travers les prétendants aux positions de deuxième ligne des Lions britanniques et irlandais de 2021, et qui Warren Gatland pourrait regarder avant l’annonce de son équipe …

Alun Wyn Jones (Ospreys and Wales; limites de test: 157; tournées des Lions britanniques et irlandais: 2009, 2013, 2017)

Si cette discussion avait eu lieu il y a encore quatre mois, la légende galloise Jones aurait été exclue des équipes potentielles de la plupart des gens.

Le skipper gallois avait supervisé une équipe qui a pataugé à travers les Six Nations 2020 avec quatre défaites, puis dans un automne tout aussi démoralisant, où ils ont perdu lourdement contre l’Irlande et l’Angleterre.

Pourtant, avancez rapidement jusqu’en 2021, et Jones vient de mener le Pays de Galles à la victoire la plus étrange et la plus étrange des Six Nations de mémoire. Sa propre forme ayant considérablement augmenté, le joueur de 35 ans est maintenant prêt à faire une quatrième tournée (seuls Brian O’Driscoll, Willie John McBride et Mike Gibson l’ont fait auparavant), et pourrait bien le faire en tant que skipper de la tournée.

Maro Itoje (Sarrasins et Angleterre; sélections d’essai: 50; tournées des Lions britanniques et irlandais: 2017)

Lion de test pour les trois tests lors de sa tournée inaugurale en 2017, la carrière d’Itoje n’a cessé de se renforcer depuis, devenant une figure totémique pour l’Angleterre alors qu’elle participait à la finale de la Coupe du monde de rugby 2019.

Son intensité sur le terrain et son objectif constant de « gâcher » le jeu ont parfois conduit à des problèmes de discipline sur le terrain, mais en termes de talent, Itoje est parmi les meilleurs au monde et sera certainement en tournée cet été.

Il est cependant l’un des nombreux joueurs sarrasins jouant actuellement dans le championnat, en raison de la relégation forcée du club pour violations du plafond salarial – une excuse avancée par certains pour la très mauvaise performance des Six Nations 2021 de l’Angleterre. Le contingent des Sarrasins sera-t-il à la hauteur pour affronter les Boks?

James Ryan (Leinster et Irlande; sélections d’essai: 34)

L’Irlandais Ryan, qui a fait ses débuts en test contre les États-Unis, a ensuite joué contre le Japon à l’été 2017, avant même d’avoir joué un match pour Leinster.

Encore à peine 24 ans, Ryan a déjà remporté presque tout dans le sport: titres PRO14 en 2018, 2019 et 2020; une Coupe d’Europe en 2018, un Grand Chelem des Six Nations et une Triple Couronne en 2018, ainsi qu’une victoire en série contre l’Australie à l’été 2018.

Il a également été nommé Joueur irlandais de l’année en 2019. La forme de Ryan a peut-être parfois chuté pour l’Irlande au cours des deux dernières années, mais sa qualité devrait être suffisante pour le faire monter dans l’avion.

Tadhg Beirne (Munster et Irlande; sélections: 22)

Comme nous l’expliquerons plus en détail dans l’article de samedi sur les prétendants de l’arrière-plan, Beirne voyagera probablement avec les Lions cet été en tant qu’option de flanc de verrouillage / aveugle pour Gatland and co.

Une deuxième rangée la plupart du temps pour la province de Munster et avec l’Irlande, les capacités de Beirne à la panne et au jeu ouvert l’ont vu jouer au flanc du côté aveugle avec un superbe effet aussi, et c’est peut-être dans ce rôle qu’il jouera le plus probablement pour le Lions contre les Springboks physiquement dominants.

Joueur au sommet absolu de sa carrière, les performances de Beirne cette saison ont été magnifiques et il n’y a presque aucun doute qu’il sera sélectionné pour la tournée.

Jonny Gray (Exeter Chiefs et Écosse; sélections d’essai: 61)

Peut-être la deuxième rangée la plus contre la tournée, Gray a été ignoré par Gatland pour la tournée 2017 malgré ses infatigables démonstrations pour l’Écosse.

Le joueur de 27 ans a depuis rejoint Exeter Chiefs de Glasgow Warriors, devenant champion de Coupe d’Europe et de Premiership la saison dernière.

Un gros verrou physique en avant, surtout connu pour ses chiffres de tacle, Gray a-t-il la meilleure qualité de certains autres candidats pour faire partie de l’équipe?

Iain Henderson (Ulster et Irlande; sélections d’essai: 63; tournées des Lions britanniques et irlandais: 2017)

Touriste il y a quatre ans, Henderson a suffisamment impressionné lors des matchs de la tournée pour être considéré comme malchanceux de ne pas avoir fait une équipe de test.

L’Ulsterman physique a souffert de blessures dans les années qui ont suivi, mais lorsqu’il est en chanson, Henderson est l’un des attaquants les plus talentueux de l’hémisphère nord et devrait être en bonne forme pour faire partie de l’équipe.

Courtney Lawes (Northampton Saints et Angleterre; sélections de tests: 89; tournées des Lions britanniques et irlandais: 2017)

Comme Henderson, Lawes a tourné en Nouvelle-Zélande avec les Lions en 2017, et comme l’Irlandais, Lawes a énormément impressionné mais a été exclu de la première équipe de test.

Cependant, le verrou long et puissant de Northampton s’est frayé un chemin pour décrocher les sélections des Lions lors des deux tests suivants, et au cours des années qui se sont écoulées depuis qu’il est devenu un joueur essentiel alors que l’Angleterre a disputé la finale de la Coupe du monde de rugby 2019.

Depuis cette Coupe du monde, Lawes a subi des blessures à la cheville et aux pectoraux et, à ce titre, n’a joué que deux fois en 2021 au niveau Test. Ses absences pour blessure peuvent donc nuire à ses chances, mais en plus de ses qualités au verrou, Lawes – comme Beirne – a également joué sur le côté aveugle.