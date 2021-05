Les Lions britanniques et irlandais en lice pour la tournée en Afrique du Sud 2021: Centres | Actualités du rugby

Jonathan Davies, Robbie Henshaw et Chris Harris sont dans le cadre. Ci-dessous, nous examinons les options de centre pour les Lions …

Robbie Henshaw (Leinster et Irlande; sélections d’essai: 52; tournées des Lions britanniques et irlandais: 2017)

Sans aucun doute l’un des joueurs en forme dans l’hémisphère nord au cours de la dernière année, Henshaw joue actuellement le rugby de sa carrière.

Touriste Lions en Nouvelle-Zélande en 2017, Henshaw est parti prématurément en raison d’une blessure à l’épaule et, en tout cas, avait semblé dériver du compte de test en raison du stratagème préféré de Gatland consistant à lancer Johnny Sexton et Owen Farrell ensemble en tant que double jeu 10. et 12.

Au cours des Six Nations 2021, Henshaw a démontré sa capacité à performer à 12 et 13 ans, avec sa physicalité, sa défense, son port de balle, son travail aérien et son jeu de course tous exceptionnels. Le joueur de 27 ans est actuellement l’un des principaux noms d’un lieu de test.

Jonathan Davies (Scarlets et Pays de Galles; Limites des tests: 94; Tournées des Lions britanniques et irlandais: 2013, 2017)

Instrumental en 2013 alors que les Lions remportaient une victoire dans la série contre l’Australie et étaient élus joueur de la série en 2017, le centre gallois Davies a un énorme pedigree des Lions.

En effet, lors des deux tournées précédentes, il a commencé les trois tests en tant qu’interprète fiable et habile pour Gatland.

Les blessures ont cependant fait des ravages sur le joueur de 33 ans au cours des deux dernières années, et son influence et son impact sur les matchs de test ne sont pas ce qu’ils étaient. C’est dans la balance de savoir s’il fait la coupe, bien que de manière assez perverse, la grave blessure au genou de son coéquipier George North a probablement aidé ses chances.

Manu Tuilagi (Sale Sharks et Angleterre; sélections de tests: 44; tournées des Lions britanniques et irlandais: 2013)

Touriste Lions à 22 ans en Australie en 2013, Tuilagi venait de choquer les All Blacks pour l’Angleterre à l’époque, mais de graves blessures ont ravagé la carrière du centre à plusieurs reprises depuis.

Les blessures aux ischio-jambiers, à la poitrine, au genou (les deux) et à la hanche ont signifié que Tuilagi n’a pas réussi à démarrer un test des Six Nations 2014, n’a pas joué pendant toute l’année 2015 – raté la Coupe du monde de rugby – et n’a pas réussi à commencer les matchs de test en 2016, 2017 ou 2018 non plus, ramassant deux sélections en remplacement pendant cette période.

En 2019, Tuilagi a fait un retour sensationnel alors que l’Angleterre a impressionné lors des Six Nations en battant l’Irlande, championne en titre, à Dublin, avant de se rendre en finale de la Coupe du monde de rugby 2019 au Japon – une course au cours de laquelle Tuilagi a été critique.

Depuis que Covid-19 a frappé, cependant, Tuilagi n’a pas joué de match d’essai après avoir rompu son Achille en jouant pour la vente. Toujours à 29 ans, le milieu de terrain ne devrait pas rejouer avant mai, et risque de rater la sélection des Lions en conséquence.

Garry Ringrose (Leinster et Irlande; sélections d’essai: 35)

Joueur capable de tant de choses, Ringrose a raté de peu la sélection des Lions en 2017 et, depuis plusieurs saisons, a semblé une certitude.

Sa forme en 2021 n’a pas été excellente, cependant, remplie d’erreurs et de manque de concentration. Ainsi, sa place dans l’équipe n’est plus aussi probable qu’elle le paraissait autrefois. Adorable coureur, plein de ruse et d’insaisissable, Ringrose est également un joueur intelligent et créatif.

Si North n’avait pas blessé son ACL, Ringrose aurait peut-être manqué, mais il pourrait maintenant se faufiler.

Chris Harris (Gloucester et Écosse; sélections d’essai: 32)

Un pari extérieur à coup sûr, mais Harris a bien performé pour l’Écosse, en particulier l’année dernière et parmi les réactions à la blessure extrêmement malheureuse de North, le nom de Harris est apparu bien plus d’une fois.

Les démonstrations du centre de Gloucester, âgé de 30 ans, et en particulier ses références défensives, lors des victoires aux tests de l’Écosse contre l’Angleterre à Twickenham et la France à Paris ont été exceptionnelles.

Henry Slade (Exeter Chiefs et Angleterre; sélections d’essai: 38)

Comme Harris, Slade est peut-être un pari extérieur pour faire la tournée, mais sa qualité est telle que l’homme d’Exeter Chiefs doit être considéré comme l’un des joueurs les plus sous-estimés.

Depuis qu’il s’est frayé un chemin dans les plans d’Angleterre d’Eddie Jones – ce que de nombreux coéquipiers d’Exeter n’ont pas réussi à gérer pour une raison quelconque – Slade a joué un rôle dans la course de l’Angleterre à la finale de la Coupe du monde et a commencé neuf de ses 10 derniers tests à 13 ans.

La magnifique botte gauche du joueur de 28 ans, son cadre physique imposant et son talent avec le ballon en main le marquent comme une superbe perspective pour n’importe quelle équipe.