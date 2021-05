Les Lions britanniques et irlandais en lice pour la tournée en Afrique du Sud 2021: Arrière | Actualités du rugby

Hamish Watson, Taulupe Faletau et Tom Curry sont dans le cadre. Ci-dessous, nous examinons les options de la rangée arrière pour les Lions …

Flanker aveugle

Lors de la tournée des Lions 2017 en Nouvelle-Zélande, le maillot n ° 6 a été partagé entre l’Irlandais Peter O’Mahony et Sam Warburton du Pays de Galles, après que Sean O’Brien ait fait sien le maillot de flanker ouvert. L’Irlandais CJ Stander est également sorti du banc pour jouer sur le côté aveugle du troisième test.

Avec Warburton maintenant à la retraite et O’Mahony apparemment hors du cadre – un carton rouge dommageable des Six Nations lui coûtant des chances d’impressionner – il y aura probablement de nouveaux visages avec un cri de revendiquer le rôle aveugle.

Ci-dessous, nous examinons certains des principaux prétendants à la sélection des Lions dans l’équipe de la semaine prochaine.

Tom Curry (Sale Sharks et Angleterre; sélections d’essai: 32)

Dans une position qui a peut-être vu le plus de changements entre les quatre nations ces derniers temps, Curry a flotté entre 6 et 7 pour l’Angleterre, en tandem avec Sam Underhill (un open out-and-out) et les goûts de Mark Wilson ou Courtney. Lawes (qui ont tous deux joué principalement du côté aveugle).

Compte tenu de sa forme de ces dernières années, Curry apparaîtrait comme un shoo-in pour voyager avec les Lions, et telles sont ses superbes compétences en panne, sa puissance au contact, son énergie et son éthique de travail en défense, il a de grandes chances de revendiquer un point de test aussi.

Tadhg Beirne (Munster et Irlande; sélections: 22)

Principalement au deuxième rang, il y a de fortes chances que Beirne soit dans le côté aveugle des Lions cet été.

Le travail de l’Irlandais lors de la panne le distingue de la plupart des autres joueurs du jeu, au niveau du test ou du club, et la façon et la fréquence avec laquelle il débauche le ballon a été comme un flanker. Au cours des Six Nations 2021, Beirne était l’un des joueurs du championnat, mettant en place un flux d’affichages incroyablement cohérents.

Avec plusieurs autres options de deuxième rangée, Beirne a les qualités de rythme, de dynamisme et de panne pour exceller à 6, tout en offrant aux Lions un autre opérateur spécialisé en alignement, et plus de poids et de puissance contre le pack considérable des Boks. Quoi qu’il en soit, Beirne est une certitude à visiter.

Josh Navidi (Cardiff Blues et Pays de Galles; sélections: 28)

Contre lui pour faire la tournée, Navidi mérite néanmoins d’être discuté en raison de ses superbes performances pour le Pays de Galles.

Chaque fois qu’il est en forme et sollicité, le joueur de 30 ans a impressionné au niveau Test dans la rangée arrière en tant que véritable polyvalent, et bien qu’il n’ait joué qu’une seule fois en 2020 en raison d’une commotion cérébrale, il est revenu en 2021 dans une forme physique fantastique. Gatland en saura plus que quiconque sur ce que Navidi peut apporter.

Flanc ouvert

Comme mentionné ci-dessus, le maillot 7 a été dominé par l’Irlandais O’Brien lors de la tournée 2017 en Nouvelle-Zélande, mais n’ayant pas joué au test de rugby depuis 2019, et ayant subi quelques blessures avec London Irish, O’Brien n’est pas dans la conversation. à visiter cette fois-ci.

Justin Tipuric (Ospreys et Pays de Galles; Limites de test: 85; Tournées des Lions britanniques et irlandais: 2013, 2017).

Que ce soit dans son rôle habituel d’ouverture ou sur le côté aveugle, Tipuric du Pays de Galles a de nouveau été l’un des acteurs de la forme en Europe au cours de la dernière année.

Joueur de rugby au talent phénoménal, Tipuric possède le rythme et les compétences de jeu de balle d’un arrière, mais la puissance d’un attaquant. Ses performances pour le Pays de Galles sous Wayne Pivac ont joué un rôle déterminant dans leur renaissance.

Deux fois touriste Lions auparavant, le joueur de 31 ans n’a participé qu’à un seul match test, tel a été le calibre des autres joueurs en tournée. En 2021, attendez-vous à ce qu’il soit un homme clé.

Hamish Watson (Édimbourg et Écosse; sélections d’essai: 41)

Un homme dont on a beaucoup parlé – et critiqué – dans d’autres pages, en raison d’un manque perçu de taille comparable, les performances de Watson en 2021 étaient plus que dignes de sa victoire au joueur des Six Nations du tournoi.

Le joueur de 29 ans n’a jamais été Lion auparavant, mais ses performances ces dernières années lui ont donné une excellente occasion de gagner un appel cette fois-ci.

À 6’1 « et 103 kg, l’idée que Watson est trop petit ou trop léger pour affronter les Springboks est, tout à fait franchement, ridicule. Ses attributs de panne exceptionnels, son énorme puissance au contact et son rythme trompeur le distinguent peut-être comme l’open naturel le plus remarquable. voyager.

Josh van der Flier (Leinster et Irlande; sélections: 31)

Sans la blessure prématurée de Will Connors en jouant pour l’Irlande, son nom et non celui de Van der Flier serait presque certainement évoqué ici. En effet, sans les terribles blessures de Dan Leavy depuis 2019, il serait probablement dans l’avion.

Van der Flier est un pari extérieur pour faire la tournée, mais s’il est sélectionné, c’est quelqu’un qui ne laisserait pas Gatland and co baisser avec son immense rythme de travail sur le terrain. S’il peut aider à renvoyer Leinster vers une finale de Coupe d’Europe, il pourrait bien être en ligne pour voyager cet été.

Sam Underhill (Bath et Angleterre; sélections: 22)

Si les Lions devaient affronter les Springboks à l’été 2019, il ne fait aucun doute qu’Underhill y participerait, et commencerait probablement sous le maillot 7.

Le joueur de 24 ans, qui a été si magnifique lors de la course de l’Angleterre à la finale de la Coupe du monde 2019, a à peine joué au rugby en 2021, en raison d’une blessure à la hanche gênante.

Il ne fait aucun doute, lorsque l’on examine les performances de l’Angleterre en 2021, qu’Underhill a été gravement manqué, mais a-t-il suffisamment de crédit en banque pour être choisi malgré le fait qu’il n’a pas joué cette année civile? Le flanker doit bien aller contre Montpellier en demi-finale de la Challenge Cup ce week-end pour avoir sa chance.

No 8

Taulupe Faletau (Bath et Pays de Galles; limites de test: 89; tournées des Lions britanniques et irlandais: 2013, 2017)

Le n ° 8 de la tournée 2017 en Nouvelle-Zélande pour les trois tests était Faletau du Pays de Galles, qui depuis près d’une décennie maintenant, est l’un des meilleurs joueurs de rugby dans l’hémisphère nord.

Faletau était une figure charnière pour les Lions il y a quatre ans, mais après cette tournée, il n’a joué que deux fois dans les Six Nations 2018 avant de rater le reste de 2018 et toute l’année 2019 – y compris la Coupe du monde de rugby au Japon – à plusieurs reprises. blessures, y compris deux fractures de bras, une clavicule cassée et des douleurs au genou.

Au total, entre le 17 mars 2018 et le 1er février 2020, Faletau n’a pas disputé un seul test dans une période infernale pour le n ° 8. Depuis lors, il a été amélioré game-on-game, au point où fin 2020 et 2021, il a porté le Pays de Galles à quelques victoires et a regardé chaque pouce la qualité de joueur qu’il était de retour en 2017.

Billy Vunipola (Sarrasins et Angleterre; sélections d’essai: 60)

Vunipola était en excellente forme avant la tournée de 2017, mais a été contraint de se retirer en raison d’une blessure à l’épaule et, en tant que tel, n’a jamais été Lion auparavant.

Ironiquement, à l’aube de cette tournée des Lions, la forme de Vunipola est peut-être maintenant la plus inégale, tandis que son club de rugby sur le terrain est actuellement au niveau du championnat avec les Saracens.

Avec le jeu de transport de monstres et la physicalité que Vunipola peut apporter, cependant, il deviendra probablement l’une des principales options n ° 8 de Gatland.

CJ Stander (Munster et Irlande; sélections de tests: 52; tournées des Lions britanniques et irlandais: 2017)

Stander a choqué le rugby irlandais en annonçant le mois dernier qu’à tout juste 31 ans, il se retirerait du sport à la fin de la saison.

Toujours l’un des artistes les plus constants du monde, l’arrière-plan robuste en teck a été inclus dans l’équipe des Six Nations de l’année 2021, et en cinq ans de représentation de l’Irlande, il a remporté 51 sélections, manquant à peine un match.

D’année en année, il est l’un des meilleurs porteurs de la Coupe d’Europe et des Six Nations, tandis que son travail de dépannage est désormais une force clé de son jeu. Un Lion Test 2017, il n’y aurait pas de moyen plus doux pour Stander de se retirer qu’avec une victoire de la série Lions contre le pays de sa naissance. Est-il cependant dans les plans de Gatland?