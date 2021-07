Les Lions britanniques et irlandais du test XV de Sir Ian McGeechan affronteront l’Afrique du Sud lors du premier test | Nouvelles du rugby à XV

Le quadruple entraîneur-chef des Lions Sir Ian McGeechan (1989, 1993, 1997, 2009) a nommé qui il choisirait dans le Lions’ Test XV

Après la victoire 71-31 des Lions britanniques et irlandais sur les Cell C Sharks samedi, l’ancien entraîneur légendaire des Lions Sir Ian McGeechan a partagé son test XV de départ pour affronter les Springboks…

À deux semaines des Lions de leur série de trois tests contre les Boks, McGeechan, qui a dirigé les Lions en tant qu’entraîneur-chef à deux reprises en Afrique du Sud (1997 et 2009), ainsi qu’en Australie en 1989 et en Nouvelle-Zélande en 1993, a choisi son XV 2021.

Il y a quelques absents notables, dont le capitaine écossais Stuart Hogg, le centre irlandais Robbie Henshaw, la paire anglaise Tom Curry et Courtney Lawes, et l’aile écossaise du bulldozer Duhan van der Merwe – une mesure de la tâche qui attend Warren Gatland et co lorsqu’ils s’assoient pour choisir l’équipe qui affrontera l’Afrique du Sud au Cap le samedi 24 juillet.

Le skipper écossais Stuart Hogg est l’un des absents les plus notables du Test XV de McGeechan

Le premier Test Lions XV de Sir Ian McGeechan à affronter les Springboks :

15 Liam Williams, 14 Anthony Watson, 13 Chris Harris, 12 Owen Farrell, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar, 9 Conor Murray (c); 1 Rory Sutherland, 2 Jamie George, 3 Tadhg Furlong, 4 Maro Itoje, 5 Iain Henderson, 6 Tadhg Beirne, 7 Hamish Watson, 8 Taulupe Faletau.

En avant :

« En ce qui concerne les avant-postes, je pense simplement que vous avez besoin d’une expertise technique avant tout », a déclaré McGeechan. Sky Sports Rugby.

« Vous devez obtenir le bon morceau. Je pense que Sutherland s’est bien passé, Jamie George a été constant et son alignement est le meilleur de tous, je crois, et cela doit être vrai.

Jamie George est le lanceur d’alignement le plus précis des Lions, déclare McGeechan

« Tadhg Furlong est tout simplement, pour moi, un têtu de classe mondiale, il va donc être si important pour les Lions dans leur coup de pied arrêté mais aussi sur le terrain.

« Je pense qu’Henderson s’en sort très bien, il m’a impressionné par son implication dans le jeu et il a de l’expérience. Itoje est un joueur de gros match et est encore une fois habile.

« Au dernier rang, je pense que Tom Curry a probablement besoin d’un autre départ pour vraiment s’impliquer, nous ne l’avons pas encore vraiment vu passer.

« Hamish Watson a toujours bien joué, et Tadhg Beirne est à six pour moi. Vous avez besoin d’un gros six parce que vous devez exercer une pression sur le coup de pied arrêté, sur l’alignement.

Hamish Watson gagne le feu vert au flanker openside, avec Tom Curry absent

« Et je pense que nous avons plus à voir de Faletau, mais avec deux nouveaux Test Lions à l’arrière [Beirne, Watson], avoir un joueur expérimenté qui a déjà fait match nul et gagné une série est important. »

Dos :

« Dan Biggar est la forme 10. C’est un compétiteur, vous le voyez dans son attitude. Et c’est lui qui a la capacité de s’étirer et de s’adapter, en attaquant à différents points.

Dan Biggar à 10 ans et Owen Farrell à 12 ans, voilà comment McGeechan commencerait contre les Boks

« Owen Farrell est un animal de test de match. Je n’irais pas loin sans lui pour être honnête. Et l’avoir vous donne ce deuxième décideur et quelqu’un pour intervenir entre les deux.

« Si vous avez ces deux [Biggar, Farrell] à 13 ans, vous avez besoin d’un grand coureur et d’un bon joueur défensif. Harris est un très bon joueur défensif. C’est un capitaine défensif, il connaît bien Steve Tandy, connaît les systèmes et a très bien fait pour l’Écosse.

Chris Harris est le 13 de McGeechan, avec Robbie Henshaw pas en raison de ne pas jouer assez

« Et puis j’ai trois joueurs à l’arrière [Adams, Watson, Liam Williams] qui sur n’importe quelle contre-attaque ou sous des balles hautes – ce qui, je pense, arrivera souvent, l’Afrique du Sud tirant tactiquement de neuf et 10 dans le premier test – est solide.

Anthony Watson devance Duhan van der Merwe à ce stade, selon McGeechan

« Van der Merwe ne sera pas loin, mais je pense que vous avez besoin de joueurs capables de faire face à ce que l’Afrique du Sud propose.

« Si l’Afrique du Sud se trompe de coups de pied, alors faites attention, car il y a un trois de retour là-bas qui peut réellement transformer des demi-chances en chances complètes. »