Les Lions apprennent ce que c’est que de concourir pour les séries éliminatoires, et la chasse n’est pas terminée

DETROIT – Les panneaux vidéo situés derrière chaque zone d’extrémité ont montré un clip familier, alors que les dernières minutes du match s’écoulaient. Il y avait Dan Campbell, assis avec l’équipe “Hard Knocks” avant sa deuxième saison, répondant à une question sur ce que pourraient être les Lions 2022. Il s’arrêta. Il réfléchit. Puis, il a répondu.

Les Lions de Detroit seront l’équipe qui le pourra. Et va.

Ces mots, une fois de plus, ont été diffusés aux fans des Lions. Cette fois au Ford Field, plus près de la fin que du début, avec cette équipe en chasse aux séries éliminatoires. C’était le dernier match à domicile de l’année. La foule a applaudi lors de sa diffusion. C’est une réponse que vous n’obtenez que lorsque vous tenez votre part du marché. Ces Lions l’ont fait, peu importe comment cette saison se termine.

“J’étais fier de nos entraîneurs, j’étais fier de notre équipe”, a déclaré Campbell après que les Lions aient battu les Bears 41-10 pour passer à 8-8. «Nous avons rebondi et je savais que nous le ferions grâce aux gars que nous avons dans cette équipe, mec. Ils sont allés travailler, ils nous ont fait confiance, nous avons fait le plein mercredi et avons dit que nous allions récupérer notre identité et que nous allions nous recalibrer et ces gars-là l’ont fait. Ils nous ont fait confiance et ils sont sortis et ça ressemblait à ça. … Alors, j’étais fier d’eux.

Toutes les discussions de cette semaine ont porté sur la réponse. Les Lions ont atterri à Charlotte la semaine dernière et sont rentrés chez eux en boitant pour Noël. Après une défaite de 37-23 qui était plus une défaite que le score ne l’indique, Campbell a approché l’entraîneur par intérim des Panthers Steve Wilks au milieu de terrain et lui a dit que c’était “un coup de pied de cul absolu”.

La Caroline, à l’époque une équipe à cinq victoires, a établi un record de franchise pour l’attaque totale avec 570 verges. Un énorme 320 de ces verges sont tombés sur le terrain, également un record de franchise. Les Lions avaient remporté six des sept matchs, mais la veille de Noël était un rappel qu’ils sont encore un travail en cours.

La réponse qu’ils ont montrée dimanche pourrait indiquer qu’ils sont plus proches que les gens ne le pensent.

Il y a eu un changement dans la façon dont l’équipe a été présentée. En règle générale, les partants offensifs sont présentés ensemble une semaine, puis les partants défensifs la semaine suivante. Mais pas cette semaine. À l’extérieur du vestiaire des Lions dimanche, un morceau de papier blanc indiquant les noms de chaque joueur de ligne offensive et défensive partant a été scotché au mur. Ce sont les joueurs qui sont sortis du tunnel. C’était l’idée de Campbell. Son équipe a été dominée dans les tranchées la semaine dernière. C’était sa façon de rappeler à ce groupe que tout commence par eux.

Ce sont des choses subtiles, mais elles offrent la preuve que Campbell a toute l’attention de ce groupe. Il connaît ses gars et sait comment les rejoindre. Les Lions ont pris la semaine dernière à cœur et s’en sont pris aux Bears, organisant l’un de leurs matchs les plus complets de la saison contre une équipe qu’ils auraient dû gérer sans problème. En ce premier jour de 2023, il est important de noter les progrès réalisés tout au long de la saison.

L’attaque de Detroit a été composée. Elle a enregistré 504 verges d’attaque, 41 points et est allée 4 sur 6 dans la zone rouge. Jared Goff, le quart-arrière que beaucoup étaient prêts à expédier hors de la ville, a complété 21 de ses 29 tentatives de passes pour 255 verges, trois touchés et aucune interception. Il a maintenant jusqu’à 29 passes de touché cette saison, le quatrième par un quart-arrière des Lions en une seule saison. Il établira un sommet en carrière avec quatre autres.

L’attaque qu’il dirige a enregistré son huitième match de 30 points de la saison, un record de franchise. Les 433 points de Detroit cette saison sont les troisièmes de l’histoire de la franchise et ses 6 137 verges nettes se classent au quatrième rang. Les porteurs de ballon Jamaal Williams, D’Andre Swift et la ligne offensive ont produit 265 verges au sol, ce qui est le plus dans un match à domicile depuis 1978 et le plus dans un match des Lions depuis 1991. Le receveur large Amon-Ra St. Brown est devenu le plus jeune joueur. dans l’histoire de la franchise pour enregistrer 100 réceptions en une saison. La recrue recrue Jameson Williams a été plus impliquée cette semaine, montrant sur une course de 40 verges la vitesse qui a fait de lui un choix de première ronde. Brock Wright a ajouté une paire de scores, alors que la position finale serrée a établi un record de franchise en une saison pour les touchés avec 12. Neuf d’entre eux sont venus après TJ Hockenson a été échangé.

Défensivement, il fallait se demander quoi penser de cette unité après le passage à tabac de la semaine dernière. Lorsque le quart-arrière des Bears, Justin Fields, a couru 105 verges au premier quart de dimanche, c’était comme si nous devions répéter. Mais la défense s’est regroupée, a empilé les arrêts et les plats à emporter, a fait tomber Fields et a fait une longue journée pour les Bears. Après les deux premiers entraînements, Detroit a terminé le match avec 10 arrêts défensifs, n’accordant que 10 points – le deuxième moins de toute la saison. Peut-être le plus impressionnant ? Un trio de jeunes recrues a mené la charge.

L’ailier défensif Aidan Hutchinson est devenu la première recrue de l’histoire de la NFL à produire au moins 7 sacs et demi, trois interceptions et à récupérer deux échappés en une saison. Le seul autre joueur de ligne défensif à avoir enregistré ces chiffres en une saison? Le membre du Temple de la renommée Richard Dent en 1990. Le choix de deuxième tour Josh Paschal a remporté le premier sac de sa carrière, puis en a ajouté un deuxième pour faire bonne mesure. Et puis il y a James Houston, le diamant de sixième ronde qui brille comme tel depuis ses débuts. Avec trois sacs dimanche, Houston est maintenant à huit pour la saison – dépassant Hutchinson pour mener toutes les recrues. Il a tout fait en six matchs.

Une partie de cette saison consistait à découvrir de jeunes blocs de construction. Il est prudent de dire que les Lions en ont trouvé quelques-uns.

“Je pense que c’est spécial de nous avoir tous sur cette ligne”, a déclaré Houston à propos du match que lui et ses camarades recrues ont organisé. « Nous ne faisons que grandir. Nous apprenons juste et découvrons ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire les uns avec les autres. Et donc, au fil des années, j’ai l’impression que ça va aller de mieux en mieux.

De mieux en mieux est une bonne façon de décrire l’année qui a été. Après un départ épouvantable, celui dont Campbell a dit que cette équipe avait besoin pour se rendre là où elle est maintenant, les Lions ont remporté sept de leurs neuf derniers matchs. Cette victoire maintient leurs espoirs en séries éliminatoires, même si de l’aide est nécessaire. En raison des victoires des Seahawks et des Packers dimanche, les Lions ne contrôlent pas leur sort en séries éliminatoires. Une victoire sur les Packers le week-end prochain et une défaite des Seahawks contre les Rams décrocheraient la tête de série n ° 7 et une place en séries éliminatoires pour Detroit. Difficile, mais pas impossible.

Quant au défi d’affronter potentiellement Aaron Rodgers au Lambeau Field pour un voyage en séries éliminatoires?

Ils le veulent.

“Je pense que cela signifie tout”, a déclaré Campbell. « Je pense que c’est tellement spécial. C’est aussi bon que possible. Je veux dire, sérieusement, vous pouvez aller à Lambeau, Lambeau historique, où le sommet de cette division est Green Bay chaque année depuis des années, pour gagner votre droit d’entrer potentiellement. … Je pense juste que c’est aussi spécial que ça obtient. Je veux dire, je ne pense pas que tu veuilles qu’il en soit autrement.

“J’espère qu’il sera fléchi à dimanche soir”, a déclaré le plaqueur offensif des Lions Taylor Decker. “C’est un stade historique, une franchise historique et nous affrontons un adversaire divisionnaire. Je veux dire, qu’est-ce que tu pourrais vouloir ? … Comme, vous voulez le défi. Vous voulez que tous les regards soient braqués sur vous lorsque vous essayez de vous relever et de relever ce défi.

Vous pouvez critiquer le départ 1-6, la séquence de cinq défaites consécutives, les efforts défensifs, les défaites serrées et les décisions discutables. Tout est juste et tout le contexte nécessaire lors de la discussion des Lions 2022. Cela fait également partie du processus de maturation. Les plus hauts gradés de cette organisation avaient un calendrier en place.

Il est plus facile de parler de cette chronologie lorsque vous sentez que vous vous rapprochez.

Lors de sa conférence de presse d’après-match, Campbell a été aussi réfléchi qu’il l’a été toute la saison. C’était peut-être parce que c’était le dernier match à domicile. C’est peut-être parce qu’il a aimé la façon dont son équipe a réagi. Peut-être qu’il est ravi de l’opportunité qui l’attend la semaine prochaine et du fait qu’ils soient là. Quoi qu’il en soit, il en a vu assez pour dire à haute voix la partie calme, révélant ce qui a toujours été cette année et quelles sont les attentes en 2023.

« Vous voulez gagner un championnat de division dès que vous êtes sur place. Je veux dire, cela ne fait aucun doute », a déclaré Campbell. «Mais vous avez également une vision de l’endroit où vous pensez qu’il doit aller. Et je sais ceci : nous devons concourir pour un championnat de division l’année prochaine. Je veux dire, c’est le but. C’est ce que Brad (Holmes) et moi avons décidé de faire.

Ça a été une combustion lente. C’est loin d’être propre. Mais les Lions pensent que leur trajectoire pointe vers le haut. Ils ont identifié de nouveaux blocs de construction. Ils possèdent deux choix de première ronde et cinq parmi les 85 meilleurs en 2023, dans l’espoir d’ajouter à ce qui pourrait être une classe fondamentale en 2022. Ils ont battu toutes les équipes de la division cette année. Leur jeune talent apprend à gagner et apprend ce que c’est que de jouer au football avec sens en décembre et janvier. Ils ont une chance de tripler leur total de victoires en 2021 et de prolonger leur saison, avant la dernière semaine de la saison. Playoffs ou pas, il y a une réelle valeur là-dedans.

“Je pense que c’est ce que vous voulez qu’ils goûtent”, a déclaré Campbell. “Ils ont besoin de ressentir ça. Ils doivent comprendre ce que c’est parce que cela doit devenir la norme. Cela doit devenir la norme. Une fois que vous commencez à comprendre cela, cela devient – ​​vous jouez pour la division, vous jouez pour l’emplacement de votre classement. Ça s’en vient.

“Mais en ce moment, avoir un avant-goût de tout cela en ce moment et être dans la chasse, je pense que c’est énorme pour nos gars.”

Et pour cette franchise dans son ensemble.

