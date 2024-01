Les Lions accueilleront les Buccaneers lors d’un match de division, favorisés par 6,5 points

ALLEN PARK – La seule chose qui sépare les Lions de Détroit du match de championnat de la NFC est une équipe qu’ils ont déjà battue à deux chiffres plus tôt cette saison.

Detroit (13-5), troisième tête de série, affrontera Tampa Bay (10-8), quatrième tête de série, lors d’un match de division à 15 heures dimanche au Ford Field. Les Lions sont les premiers favoris avec 6,5 points, selon DraftKings.

Les Bucs se sont qualifiés pour le match après avoir battu Philadelphie 32-9 lors du Monday Night Football. Détroit a eu le luxe de regarder ce match en direct après avoir battu les Rams de Los Angeles 24-23 lors d’un match historique la nuit précédente au Ford Field.

“Je pense que vous obtenez un avantage à le regarder de toutes les manières possibles”, a déclaré l’entraîneur-chef Dan Campbell. « Le flux que nous avons, les différents flux découpés que nous avons, mais aussi la copie TV. Je pense qu’on peut toujours trouver de très bonnes pépites.

Bien sûr, ce n’est pas comme si les Lions avaient besoin de regarder le match de lundi pour connaître les Buccaneers. Ils se sont rendus à Tampa pour un match de la semaine 6 en octobre et ont réalisé l’une de leurs meilleures performances défensives de la saison lors d’un match de 20-6 contre les Bucs. Jouant sans le demi de coin recrue Brian Branch et la meilleure sécurité des agents libres Ceedy Duce, Detroit n’a accordé que deux conversions au troisième essai et aucun touché tout en malmenant le quart-arrière Baker Mayfield.

Mayfield a connu son pire match de l’année contre les Lions, complétant seulement 19 des 37 passes pour 206 verges et une note de quart-arrière la plus basse de la saison de 56,8. Il a également été remplacé par Will Harris, le remplaçant de Branch sur blessure.

La défense de Détroit était encore meilleure sur le terrain ce jour-là, accordant 46 verges en 16 courses, soit une moyenne de 2,9 verges par pop.

“Nous n’avons pas joué notre meilleur ballon (contre Detroit)”, a déclaré Mayfield à ESPN après le match de lundi soir. « Ils jouent très bien en ce moment. Pour nous, réparer les petites choses, revenir en arrière et regarder ce film. J’essaie juste de poursuivre sur cette lancée et de rester ensemble. C’est l’essentiel. Restez ensemble.

L’offensive des Lions a commencé beaucoup plus lentement à Tampa, en partie à cause de la perte du porteur de ballon David Montgomery en première mi-temps alors qu’il jouait sans son coéquipier Jahmyr Gibbs. Mais le quart-arrière Jared Goff a connu l’un de ses meilleurs matchs de la saison, créant une certaine séparation avec une passe de touché de 28 verges à Amon-Ra St. Brown juste avant la mi-temps, puis rejoignant Jameson Williams sur une passe de touché de 45 verges. ouvrir le jeu au troisième quart-temps.

Goff a terminé avec un sommet de la saison de 353 verges, deux touchés, aucun revirement et une note de passeur de 107,5. Il vient maintenant de remporter le meilleur match éliminatoire de sa carrière, créant encore plus d’élan alors que Détroit cherche à remporter sa deuxième victoire dans les mêmes séries éliminatoires pour la première fois de l’ère du Super Bowl.

Mais ce ne sera pas facile contre Tampa, qui a désormais remporté six de ses sept derniers matchs derrière une défense formidable – ils n’ont pas permis une seule conversion en troisième essai contre Philly – et un jeu amélioré de Mayfield. L’ancien choix n ° 1 a réalisé l’une des meilleures saisons en remplaçant le retraité Tom Brady, complétant 64,3% de ses passes pour 4 044 verges, 28 touchés et 10 interceptions.

Mayfield a incendié la défense de Matt Patricia pour 337 verges et trois touchés lundi soir, dont une grande partie a été accumulée après des plaqués cassés en secondaire. Le plaquage a été un problème pour Détroit cette saison, et Puka Nacua de Los Angeles s’est montré particulièrement insaisissable dimanche soir, captant neuf passes pour 181 verges.

La santé de Mayfield sera surveillée de près cette semaine après avoir été répertorié comme douteux pour jouer contre Philadelphie en raison d’une blessure aux côtes, puis avoir reçu six autres coups sûrs contre les Eagles.

Les Bucs sont entraînés par Todd Bowles, qui a initialement accepté de passer un entretien pour le poste d’entraîneur-chef des Lions en 2021 avant de retirer son nom parce qu’« ils avaient pris leur décision ». selon le Detroit Free Press. L’homme que Détroit a fini par embaucher : Dan Campbell.

Maintenant, ces gars-là vont s’affronter avec un voyage pour le match pour le titre de conférence en jeu.