Les Lions accèdent au premier championnat NFC depuis la saison 1991 avec une victoire contre les Buccaneers

C’est seulement la deuxième fois dans l’histoire de la NFL que cette affirmation est vraie : les Lions de Détroit sont à une victoire d’une place dans le Super Bowl.

Les Lions se sont retirés au quatrième quart après que les deux équipes ont fait volte-face au cours des trois premiers quarts alors que Détroit a battu les Buccaneers de Tampa Bay 31-23 lors de la ronde de division NFC dimanche au Ford Field.

Détroit se déplacera pour affronter les 49ers de San Francisco lors du championnat NFC dimanche prochain au Levi’s Stadium. Les Niners ont renversé les Packers de Green Bay lors du match de division de samedi.

Ce sera la deuxième apparition des Lions dans un match de championnat NFC à l’ère du Super Bowl. Détroit est tombé face à Washington lors de la saison 1991 lors de sa première apparition.

L’arrière recrue Jahmyr Gibbs s’est précipité au milieu de la ligne offensive, puis a effectué sa coupe vers la gauche pour un touché de 31 verges avec 13 :13 à jouer pour pousser les Lions devant 24-17. Puis Detroit l’a scellé lorsque Jared Goff a frappé Amon-Ra St. Brown pour une passe TD de 9 verges pour porter le score à 31-17 avec 6:22 à jouer.

Goff a réussi 30 passes sur 43 pour 287 verges avec deux touchés, ce qui lui a valu une note de 103,5 passeurs.

Les Bucs ont réussi à réduire l’avance à 31-23 sur la possession suivante lorsque Baker Mayfield a trouvé Mike Evans pour une passe de TD de 16 verges à 4 :41. La tentative de conversion en deux points a échoué. Le secondeur des Lions, Derrick Barnes, a cependant éliminé Mayfield avec 1:33 à jouer, pour contrecarrer tout retour.

La séquence de buts des Lions au quatrième quart-temps a effacé la tendance des 45 premières minutes.

Craig Reynolds de Détroit a réussi un touché d’un mètre au quatrième essai pour pousser Détroit 17-10 avec 3:48 à jouer au troisième quart. Mayfield a aidé Tampa Bay à égaliser sur la possession qui a suivi avec un deuxième TD égalisateur en frappant Rachaad White sur une passe d’écran pour une connexion marquante de 12 verges.

Mayfield a réussi 26 passes sur 41 pour 349 verges avec trois touchés et deux interceptions pour une note de passeur de 94,5. Evans a réussi huit réceptions pour 147 verges et un touché.

La tendance aux va-et-vient en matière de buts a commencé dès la première mi-temps. Détroit a brisé l’égalité 3-3 lorsque Goff a frappé Josh Reynolds sur un parcours croisé pour un touché de 9 verges au début du deuxième quart.

Ensuite, Evans a ajouté des attrapés consécutifs de 27 et 29 verges de Mayfield avec moins d’une minute à jouer, plaçant les Bucs à 2. Mayfield a couronné un entraînement de 92 verges en trouvant Cade Otton lors du jeu suivant pour un TD de 2 verges. c’était 10-10 avant la mi-temps.

Fans des Lions, cela arrive !

Les Lions vont au championnat NFC. Oui, tu l’as bien lu.

Ces Lions sont à une victoire d’une apparition au Super Bowl. Ils sont dans cette position parce qu’ils se sont occupés des affaires contre les Buccaneers, réalisant tous les jeux dont ils avaient besoin. L’offensive a inscrit 31 points, gardant le pied sur l’accélérateur et capitalisant dans la zone rouge. La défense a gardé les Lions dans celui-ci jusqu’à ce que l’offensive soit prête et a réalisé le jeu décisif via une interception de Barnes. C’était une victoire complète, en séries éliminatoires, pour cette équipe des Lions. Détroit avance.

Les Lions feront face à leur plus gros test à ce jour, se rendant à San Francisco pour affronter les 49ers. Ce ne sera pas facile d’affronter Christian McCaffrey et la tête de série n°1 de la NFC, mais ces Lions croient qu’ils peuvent jouer n’importe où, contre n’importe qui, et gagner. Nous verrons ce qu’ils nous réservent la semaine prochaine. — Colton Pouncy, les Lions battent l’écrivain

(Photo : Grégory Shamus / Getty Images)