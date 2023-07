L’attente est terminée pour que l’Angleterre lance sa campagne de Coupe du monde féminine 2023.

Les Lionnes affrontent Haïti lors de leur match d’ouverture, avant d’affronter le reste du groupe D – le Danemark et la Chine – lors de la phase de groupes que vous pouvez écouter en direct sur talkSPORT.

dix L’Angleterre est championne d’Europe et maintenant elle veut le titre mondial Crédit : Getty

dix Des milliers de personnes les ont fait signe à Londres et ils auront beaucoup de soutien en Australie Crédit : Getty

dix Les Lionnes se sont dirigées vers le bas pour tenter de soulever la Coupe du monde pour la première fois Crédit : Getty

Bien que le tournoi se déroule à l’autre bout du monde, les supporters anglais ont hâte de voir comment les champions d’Europe 2022 s’en sortiront dans la compétition.

Avec les trophées de l’Euro et de la Finalissima féminine à leur actif, les attentes sont grandes pour l’équipe de Sarina Wiegman.

Cependant, l’absence de joueurs clés en raison d’une série de blessures au ligament croisé antérieur laisse l’Angleterre en lumière sur les stars expérimentées.

Tout le monde devine comment les Lionnes vont s’entendre, elles se préparent à affronter les États-Unis, ainsi que d’autres pays talentueux, la France et l’Allemagne.

Sans parler de l’Australie, pays hôte, qui a récemment mis fin à la série de 30 matchs sans défaite de l’Angleterre.

Ici, talkSPORT.com examine les chances de l’Angleterre et les joueurs à surveiller.

talkSPORT.com a un tour d’horizon des opinions des Lionnes anciennes et actuelles sur ce qui se passera ici…

Le joueur clé de l’Angleterre

Beth Mead a remporté l’Euro 22 avec l’Angleterre l’été dernier, écrivant sa légende avec ses coéquipières à domicile.

dix Walsh a joué pour Barcelone la saison dernière et les experts se tournent vers elle pour organiser un grand tournoi Crédit : Getty

L’attaquant d’Arsenal ne peut pas participer au tournoi de cette année en raison d’une blessure.

Mais faire partie de l’ascension fulgurante de son pays sous Wiegman la laisse bien versée pour lui donner un aperçu de l’acteur clé des Lionnes cet été.

« Je pense toujours que Keira Walsh est sous-estimée », a-t-elle déclaré à talkSPORT. « Je pense qu’elle tire les ficelles du milieu de terrain. Elle est incroyable et une footballeuse vraiment intelligente.

« Elle choses avant beaucoup [of others] c’est pourquoi j’aime jouer avec elle. Je ferai une course et elle le verra avant même que je sois parti et des choses comme ça.

« Je pense donc qu’elle est essentielle et [helping] gardez-nous bien rangés à l’arrière tout en avançant évidemment et en faisant des passes vers la ligne avant. Je pense qu’elle est sous-estimée mais elle sera une joueuse importante pour cette équipe.

L’ancienne star anglaise Fara Williams, qui a pris sa retraite du football international en 2019, pense que le milieu de terrain de Barcelone est également la clé du succès des Lionnes.

dix La Coupe du monde pourrait voir Lauren James se faire un nom, selon Fara Williams Crédit : AFP

Bien qu’elle pense que la star de Chelsea Lauren James – la sœur du défenseur masculin Reece pourrait se faire un nom.

« Cependant, la joueuse que j’ai le plus hâte de voir est en fait Keira Walsh », a-t-elle déclaré.

« Elle a probablement eu la meilleure saison de sa vie. Nous avons vu à quel point elle était bonne à Man City. Mais en fait, cette saison dans l’équipe de Barcelone, elle a franchi un autre niveau et elle est excitante à regarder.

« Elle a l’air dans la meilleure forme que je l’aie jamais vue. En tant que joueuse, elle est pleine de confiance en jouant évidemment dans l’équipe dans laquelle elle est au Barça, donc je pense qu’elle est la clé pour cette équipe des Lionnes.

Jill Scott, une autre star de l’Euro 2022, a opté pour une Lionne différente.

dix Russo – qui vient de sceller un transfert très médiatisé à Arsenal – est un autre joueur qui devrait bien réussir cet été Crédit : Getty

« J’adore regarder Millie Bright », a-t-elle déclaré à talkSPORT. « C’est un peu une héroïne méconnue.

« Nous savons qu’elle s’est légèrement blessée avant ce tournoi, mais je connais Millie et elle sera prête. Elle a un cœur d’or et c’est aussi une gagnante.

« Parfois, les défenseurs ne reçoivent pas les applaudissements en termes de gros titres parce qu’ils ne marquent pas les buts, mais je pense que Millie Bright va être la clé de ce tournoi. »

Pendant ce temps, l’ancienne star des U21 d’Angleterre, Lucy Ward, pense également que la disponibilité de Bright sera également la clé de leur campagne de Coupe du monde.

L’ancienne Lionne Eni Aluko, quant à elle, pense que c’est la ligne de front de l’Angleterre qui doit s’intensifier cet été et sera la star la plus importante pour l’équipe de Wiegman.

« Vous êtes les favoris et tout le monde doit répondre à cette attente », a-t-elle déclaré à talkSPORT. « Pour moi, Alessia Russo doit avoir un grand tournoi, ou Rachel Daly. J’aime le fait que vous ayez deux attaquants là-bas qui peuvent mener la ligne.

«Rachel Daly vous donne ce genre de physique, elle court, elle est en forme, excellente dans les airs. Alessia est un peu plus raffinée. Ces deux-là doivent faire un bon tournoi.

Les pierres d’achoppement potentielles

L’absence de Mead, de la capitaine Leah Williamson et de Fran Kirby en raison de blessures a été une préoccupation pour de nombreux fans dans la préparation de ce tournoi.

Il n’est donc pas surprenant que certaines anciennes Lionnes pensent que cela pourrait être un problème pour leurs chances de remporter le trophée de la Coupe du monde.

Aluko a admis qu’elle ne savait pas comment les défenseurs de l’équipe s’en sortiraient compte tenu du talent que certains de leurs concurrents ont à l’avant, en particulier si Bright n’est pas disponible.

« Je m’inquiète pour notre ligne arrière », a-t-elle déclaré. « Je pense souvent que si vous êtes une opposition contre l’Angleterre, quel est selon vous le point faible d’une équipe qui vient de gagner l’Euro ? C’est toujours la ligne de fond pour moi.

dix Eni Aluko pense que le capitaine Bright portera la défense Crédit : Getty

« Pour moi, Millie Bright, prions pour qu’elle soit en forme. »

Williams pense qu’un obstacle au succès pourrait être les noms manquants. « En tant que fan, j’espère [we can win]. Mais si je suis réaliste en termes de manque de joueurs clés dans l’équipe, Fran Kirby en étant un, je pense que l’Angleterre a manqué de créativité sans elle dans l’équipe.

« De toute évidence, Leah Williams et Beth Mead sont deux autres joueuses clés de l’équipe. Millie Bright lutte contre la forme physique, elle n’a pas eu beaucoup de temps de jeu avant le tournoi. Elle est la clé, elle est notre capitaine pour ce tournoi.

« Je pense que nous sommes un peu épuisés. Je pense que ce sera une tâche plus difficile pour nous cette année. »

Scott ne considère pas les blessures comme préjudiciables, cependant.

« Les blessures font vraiment partie du jeu », a-t-elle déclaré. « Nous avons eu de la chance à l’Euro de ne pas avoir subi de blessure, ce qui est fou à dire et perdre Leah, Beth et Fran va être un succès pour l’équipe, vous ne pouvez pas le nier, mais cela offre une opportunité aux jeunes joueurs.

« J’ai vraiment l’impression qu’ils peuvent monter en puissance parce qu’ils ont un vrai talent dans cette équipe; Chloé Kelly, Lauren Hemp, Lauren James, Ella Toone, Alessia [Russo] – vous pouvez simplement voir qu’ils ont tellement de menaces de but à l’avenir.

« Je suis tellement excité de partir en Australie en tant que fan et j’ai vraiment l’impression que nous pouvons avoir un tournoi réussi. »

dix L’Angleterre a battu le Brésil en avril lors de la Finalissima, maintenant ils voudront un autre trophée Crédit : Getty

Les chances de l’Angleterre

Avec un trophée du championnat d’Europe dans l’armoire et la défaite des champions du monde en titre des États-Unis en octobre, une victoire en Coupe du monde devrait être la prochaine sur la liste de contrôle des Lionnes.

« Je pense que les attentes et la pression des médias seront encore plus grandes qu’elles ne l’étaient l’an dernier », a déclaré Williams.

« Je ne pense pas qu’il y ait eu beaucoup de pression pour que les filles remportent le tournoi à domicile, donc je pense qu’il y a beaucoup de choses qui rendent plus difficile d’aller gagner cette année.

« Je suis un grand fan de l’Angleterre et j’espère que nous pourrons aller jusqu’au bout, mais de manière réaliste, je pense que les quarts de finale sont l’endroit où je vois les Lionnes tomber un peu en deçà. »

dix L’Angleterre n’a perdu qu’un match sous Wiegman et elle espère remporter des trophées majeurs successifs avec les Lionnes Crédit : Getty

Pendant ce temps, Scott pense que l’Angleterre se tiendra debout face à l’adversité.

« Cela apporte de la pression dans n’importe quel tournoi », a-t-elle déclaré. « Évidemment, cela pourrait être une opportunité unique d’aller à une Coupe du monde ou à un championnat d’Europe.

« J’ai l’impression que c’est un peu un nouveau voyage pour les Lionnes avec probablement six ou sept nouveaux visages de l’Euro et je suis excité pour elles. Certaines d’entre elles commencent tout juste leur parcours de Lionnes.

« En termes de pression, je pense qu’ils auront la conviction de gagner l’Euro et d’obtenir de gros résultats cette année, en battant le Brésil et les États-Unis, mais nous disons toujours que la pression est une bonne chose. Cela signifie que vous l’avez mérité, que vous avez mérité ce moment et j’espère qu’ils pourront y aller et faire la fierté de leur famille et de leurs amis.

dix Jill Scott pense que de nouveaux arrivants comme Katie Zelem de Man United seront prêts à relever le défi Crédit : Getty

Mead pense également que les nouvelles Lionnes relèvent le défi.

« Je veux dire, je pense qu’il y a beaucoup de spéculations autour de vous, nous perdons beaucoup de joueurs clés. « Capitaine Leah, Fran Kirby, Ellen White ont pris leur retraite, Jill Scott a pris sa retraite, et vous savez que ce sont de grands joueurs et des noms dans l’équipe.

« Je comprends donc les spéculations des gens. Mais en fin de compte, les filles qui sont là en ce moment, elles ont une chance d’intervenir et d’imprimer leur propre jeu, d’y apposer une empreinte pour l’Angleterre.

« Nous avons toujours une équipe assez incroyable, vous savez. Nous sommes très chanceux d’avoir beaucoup de profondeur en Angleterre. Nous avons eu pas mal de blessures malheureuses, mais je ne doute pas que les filles se placeront dans une excellente position pour jouer le meilleur football de ce tournoi.

« Évidemment, nous avons fait match nul récemment avec le Portugal, mais tant que nous atteignons notre apogée lorsque nous atteignons le tournoi, personne n’a de quoi s’inquiéter dans ce sens. »

