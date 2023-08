Les lionnes « énergisées » par les huées, prêtes à venger la défaite de l’Australie et prêtes à créer l’histoire de la Coupe du monde

Les Lionnes peuvent faire quelque chose qu’elles n’ont jamais fait auparavant mercredi et – atteindre une finale de Coupe du monde.

En 2015 et 2019, l’Angleterre a subi le chagrin d’avoir perdu en demi-finale, deux défaites 2-1 déchirantes.

4 Il y a quatre ans, les États-Unis ont brisé le cœur de l’Angleterre en demi-finale Crédit : Getty

4 L’Angleterre a battu la Colombie pour réserver sa place en demi-finale de la Coupe du monde Crédit : Getty

Cependant, c’est une équipe anglaise différente qui entrera sur le terrain à Sydney contre l’Australie, pays hôte.

Cette équipe sait comment gagner, conservant un record incroyable de ne jamais perdre un match de compétition sous Sarina Wiegman.

Ils sont les champions d’Europe en titre et ont également remporté la Finalissima contre le Brésil.

En fait, sur les 37 matches que Wiegman a pris en charge depuis septembre 2021, il n’y a eu qu’une seule défaite.

Cette défaite est survenue lors d’un match amical contre l’Australie en avril, cinq jours seulement après cette victoire de Finalissima.

Il est donc temps de venger cette défaite des Lionnes avec une finale contre l’Espagne dimanche qui remportera le prix en cas de victoire.

Ces démons seront là après avoir chuté lors des quatre dernières haies au cours des deux derniers tournois.

Ce n’est pas quelque chose dans l’esprit du capitaine Millie Bright, qui dit que l’équipe savoure la pression.

Elle a déclaré à talkSPORT: « En tant que groupe, ce sont les moments dans lesquels nous nous épanouissons. Nous sommes vraiment ravis d’affronter une équipe difficile et je pense que ce sera un match brillant. »

Ce sera une atmosphère intense à Sydney avec la majorité des 75 000 personnes à l’intérieur du stade qui encourageront l’Australie, pays hôte.

4 Bright savoure la chance de jouer devant 75 000 personnes à Sydney Crédit : AFP

Bright a ajouté: « Notre jeu précédent [against Colombia] nous y avons pris goût et dans ces moments-là, les fans vous donnent de l’énergie. Lorsque vous entendez les acclamations et les chants, les huées, cela fait partie du jeu.

«Pour nous, en tant qu’équipe, nous en tirons de l’énergie. Nous avons hâte de voir la foule demain et, en fin de compte, dans une demi-finale de Coupe du monde, vous voulez que la foule bourdonne.

« Je pense que c’est à l’honneur de l’Australie, le tournoi a été incroyable. Nous ne voulons rien de moins qu’une foule pleine et une bonne ambiance. Cela montre la croissance du jeu. »

4 La majorité des personnes à l’intérieur du stade encourageront l’Australie Crédit : Getty

Pour la manager Wiegman, elle peut franchir une étape personnelle en devenant la première personne à mener deux nations différentes à la finale de la Coupe du monde.

Elle a mené les Pays-Bas à la finale de 2019, perdant contre les États-Unis, et n’est plus qu’à un match d’y emmener l’Angleterre également.

Cependant, ce n’est pas quelque chose dans son esprit. Wiegman a déclaré à talkSPORT: « Il ne s’agit que de l’équipe. Quand vous allez à un tournoi, vous y allez pour gagner. Vous ne pouvez gagner que partie par partie et jouer partie par partie.

« Mon objectif n’est absolument pas là-dessus [being the first coach to reach the final with two nations]il s’agit de l’équipe, de jouer notre meilleur match et de se concentrer sur le football.

« Nous voulons juste aller en finale.

Écoutez les commentaires en direct de l’Australie contre l’Angleterre lors de la demi-finale de la Coupe du monde féminine sur talkSPORT 2 mercredi à 11h.