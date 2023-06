Les Lionnes d’Angleterre utiliseront l’élan des euros pour les porter à la Coupe du monde, déclare Rachel Yankey

Le succès engendre le succès et la légende anglaise Rachel Yankey pense que l’élan de la couronne des Lionnes à l’Euro peut les porter à la Coupe du monde malgré une multitude d’absents de renom.

La skipper Leah Williamson manquera la pièce maîtresse Down Under en raison d’une blessure, tout comme Beth Mead et Fran Kirby.

C’est la plus grande préoccupation de l’équipe de Sarina Wiegman alors qu’elle cherche à ajouter le succès mondial au titre européen qu’elle a remporté de manière mémorable à domicile.

Mais Yankey, qui a remporté 129 sélections en 16 ans de carrière internationale, a soutenu l’équipe pour qu’elle utilise son expérience d’aller jusqu’au bout en 2022 pour compenser les pertes de leaders établis.

« De toute évidence, il leur manque des joueurs, ce qui est décevant pour ces personnes, mais vous voulez qu’ils reviennent les plus en forme et les plus forts, donc vous ne voulez pas les précipiter pour un tournoi massif », a déclaré Yankey, qui a été nommé ‘Confidence Coach’, une décision de Gatorade qui vient en réponse à de nouvelles données révélant que plus de quatre parents sur dix (41%) pensent que le manque de confiance et d’estime de soi sont des obstacles qui empêchent les adolescents de faire du sport.

« Ce que c’est, c’est une opportunité pour les autres joueurs de vraiment s’impliquer dans un tournoi clé, que ce soit pour acquérir de l’expérience ou en faire partie.

« Je pense que l’équipe aurait tellement appris de l’Euro, il y a différentes tranches d’âge au sein de l’équipe, il y a beaucoup de joueurs expérimentés, donc je pense qu’ils iront bien.

«Ils peuvent s’appuyer sur leurs expériences, il y a beaucoup de résilience parmi les joueurs de cette équipe et je pense qu’il y a un bon leadership et une bonne jeunesse. Les doigts croisés, ils peuvent aller loin.

« Pour les joueurs qui n’étaient pas là l’année dernière, ils peuvent regarder autour de ce vestiaire et voir tant de visages différents qui ont été impliqués et ont joué un rôle important dans les moments au sein de l’équipe. Quiconque a été là et l’a fait, et évidemment le manager l’a fait deux fois, je pense que vous pouvez croire et avoir confiance, vous pouvez calmer les nerfs des gens en regardant autour de vous et en partageant vos expériences.

« Je ne pense pas qu’il y ait un seul leader dans cette équipe d’Angleterre. Collectivement, c’est leur point fort. Je pense que cela dépendra de la façon dont ils gèrent le terrain et je suis sûr qu’ils vont faire un travail fantastique car ils peuvent revenir sur leurs expériences précédentes.

Un aspect notable de l’équipe d’Angleterre nommée par Wiegman était l’inclusion de seulement deux joueurs noirs, Jess Carter et Lauren James.

C’est la continuation d’un thème qui était évident aux Euros, lorsque Carter et Nikita Parris étaient les seuls joueurs noirs à monter sur le terrain pour l’Angleterre.

La FA est consciente du problème, Wiegman soulignant que des travaux sont en cours pour changer la composition de l’équipe, tout en admettant que cela ne se fera pas du jour au lendemain.

Pour Yankey, à un moment donné le footballeur le plus capé d’Angleterre des deux sexes et un pionnier des footballeuses noires, une partie de cette tendance peut être due à l’organisation accrue du football.

« Il existe de nombreux obstacles différents qui expliquent pourquoi les jeunes filles de tous horizons ne se lancent pas dans le sport ou ne restent pas dans le sport, ou n’ont pas les mêmes opportunités de pratiquer le sport », a ajouté Yankey, qui a livré un émouvant Team Talk au tournoi féminin 5 contre 5 du Gatorade à Eindhoven, une compétition annuelle à cinq pour les 14 à 16 ans qui comprenait neuf équipes féminines de partout aux Pays-Bas qui se sont toutes battues pour se qualifier pour la finale et représenter leur local communautés sur la scène mondiale.

« L’une des choses qui se rapportent tout de suite, quand je repense à l’époque où je jouais au football quand j’étais enfant, je sortais par la porte d’entrée et avec deux garçons de l’autre côté de la route, nous allions au bas de la rue et jouions football. Vous ne voyez plus les gens faire ça. Nous avions l’habitude d’aller au parc et de jouer au football, on ne voit plus vraiment les gens faire ça.

«Nous avions l’habitude de jouer au football non organisé où nous créions nos jeux et développions nos propres compétences. Tout est très organisé en ce moment et tout a un coût.

« Dans les dernières années de mon jeu et même après ma retraite, je pense que de plus en plus de gens m’ont dit à quel point j’étais important pour eux. Des choses auxquelles je ne pensais pas forcément, la façon dont j’avais l’habitude de me faire tresser les cheveux, la couleur de ma peau. Pour certaines personnes, juste le fait que j’étais une femme qui jouait au football.

« Dès mon plus jeune âge, j’ai compris qu’il y avait un rôle à jouer lorsque vous jouez pour Arsenal et que vous jouez pour l’Angleterre, vous ne voulez pas laisser tomber les gens. Mais je ne comprenais pas vraiment à quel point cela pouvait entrer dans mon genre et évidemment ma race. Ce n’étaient pas des choses auxquelles je pensais, qui aidaient vraiment les autres. Nous avons besoin que plus de gens sortent et jouent au football, nous avons besoin de plus de gens d’horizons différents. Nous devons mettre en valeur le jeu et attirer plus de joueurs.