Les Lionnes Alessia Russo et Mary Earps se préparent pour la confrontation WSL avec Arsenal et Manchester United

L’attaquante vedette des Lionnes, Alessia Russo, affrontera la n°1 anglaise Mary Earps alors qu’Arsenal cherche à relancer sa saison avec une victoire sur Manchester United.

Les Gunners chercheront à éviter une quatrième défaite consécutive en WSL lors de leur déplacement au Leigh Sports Village.

7 Earps et Russo ne sont pas habitués à être dans des camps différents après avoir passé 3 ans ensemble à Manchester United Crédit : Getty

Le match verra Russo affronter son ancien club pour la première fois depuis qu’elle a effectué un transfert gratuit cet été.

Et une ancienne coéquipière en particulier cherchera à gâcher le retour de Russo alors qu’elle vise à garder une autre cage inviolée.

La gardienne de Manchester United, Earps, a établi un nouveau record de la WSL la saison dernière en gardant un total de 14 feuilles blanches – un exploit qui a valu à son équipe son meilleur résultat de tous les temps.

Pendant ce temps, Russo a marqué 10 buts en WSL la saison dernière et elle a terminé cinquième dans la course au Soulier d’Or.

Ses performances lui ont également permis d’être couronnée Joueuse de l’année à Manchester United pour la saison 2022/23.

Mais alors qu’Earps et Russo ont uni leurs forces pour former une équipe dominante à Manchester United la saison dernière, cette saison les verra se retourner l’un contre l’autre.

Les deux hommes auraient cependant pu se retrouver à nouveau dans le nord de Londres, Arsenal échouant dans sa tentative de recruter le n°1 anglais.

Au lieu de cela, nous nous retrouvons avec un concours passionnant alors que le meilleur tireur d’Angleterre affronte le meilleur tireur d’Angleterre.

7 Russo espère passer du statut de méchant à celui de héros après avoir brisé le cœur d’Arsenal la saison dernière Crédit : Getty

La saison dernière, c’est l’équipe de Marc Skinner qui s’est montrée la plus forte des deux puisqu’Arsenal a perdu ses deux matches contre Manchester United.

Ils ont perdu leur match à domicile 2-3 aux Emirats après que Russo – qui jouait alors pour Manchester United – ait marqué un but vainqueur dans le temps additionnel.

C’est encore Russo qui a brisé le cœur d’Arsenal lors du match à l’extérieur après avoir marqué le seul but permettant à Manchester United de remporter une victoire 1-0.

Mais les deux clubs ont connu un changement radical d’effectif lors du mercato estival.

Le manager d’Arsenal, Jonas Eidevall, a recruté la défenseure suédoise Amanda Illestedt et le milieu de terrain australien Kyra Cooney-Cross aux côtés de Russo, tandis que Manchester United a recruté de nombreux talents internationaux, dont la gagnante de la Coupe du monde Irene Guerrero.

Lorsque les équipes débuteront au Leigh Sports Village, les équipes pourraient être presque entièrement différentes de celles qui se sont affrontées la saison dernière.

Remplacer Russo : les options offensives de United

Malgré la perte de Russo, Manchester United ne manque en aucun cas d’options offensives de classe mondiale.

7 La nouvelle recrue Geyse a fait une démonstration impressionnante lors de ses débuts à Manchester United Crédit : Getty

Les fans ont eu droit à leurs premiers aperçus de l’international brésilien et ancien joueur de Barcelone Geyse en action contre Aston Villa.

Geyse était absolument imparable à l’avant, sa vitesse et son flair causant des problèmes sans fin à ses défenseurs – une promesse certaine de ce qu’elle pourrait apporter à la WSL.

Pendant ce temps, Leah Galton, la favorite des fans, continue de se produire pour les Reds, laissant les supporters anglais regretter sa décision de se retirer de ses fonctions internationales.

Galton a marqué 31 buts en 85 apparitions pour Manchester United.

Elle s’est rendue indisponible pour le service international en 2019 et, bien qu’elle ait été approchée par Sarina Wiegman, elle a réitéré sa décision en 2022 à la déception de tous les fans anglais.

Nous n’avons pas encore vu Hinata Miyazawa, vainqueur du Soulier d’Or de la Coupe du Monde 2023, en action pour Manchester United, mais ses cinq buts pour le Japon au cours de l’été en disent long sur son potentiel.

Rachel Williams et Nikita Parris offrent également de solides options en sortie de banc pour Manchester United.

Leur meilleure option en sortie de banc pourrait bien être Lucia Garcia – elle a marqué le plus de buts parmi toutes les joueuses remplaçantes de toute la WSL la saison dernière.

7 Et Garcia était coupable d’avoir laissé tomber un gros mot après le match lors de l’ouverture de la saison. Crédit : BBC

« Elle n’est plus notre joueuse »

Le manager de Manchester United, Skinner, a rejeté les questions sur Russo lors de la conférence de presse d’avant-match, insistant sur le fait que l’accent était mis sur la victoire contre Arsenal en équipe.

Il a déclaré : « En toute honnêteté, je ne suis pas vraiment ici pour parler d’Alessia. Elle n’est pas ma joueuse. »

Il a ajouté : « Je sais qu’elle revient et pendant qu’Alessia était là, elle et moi avions une très bonne relation.

7 Skinner a mené Manchester United à une deuxième place record la saison dernière Crédit : Getty

« Elle rentre chez elle et, bien sûr, c’est une histoire que nous voulons tous raconter, mais de mon point de vue, quand nous regardons l’attaquant qui est maintenant en place, elle a des capacités différentes de celles d’Alessia alors… écoutez, Alessia rentre à la maison. et je comprends parfaitement la question mais elle n’est plus notre joueuse. »

Et Skinner était convaincu que son équipe était capable de reproduire et d’améliorer son succès en WSL la saison dernière.

Il a déclaré : « Je comprends la rhétorique à ce sujet, mais je ne ferai pas le récit d’Alessia. Mon récit porte sur la façon dont mon équipe peut battre Arsenal. J’ai confiance dans chaque match parce que je crois en cette équipe et en ce qu’elle peut. Je crois que nous pouvons battre n’importe quel adversaire n’importe quel jour. Nous l’avons montré.

Skinner préparera également son équipe pour son tout premier match de Ligue des champions qui aura lieu moins d’une semaine après son match contre Arsenal.

Ils font face à un match d’ouverture difficile alors qu’ils accueillent le PSG, double finaliste de la Ligue des champions, au Leigh Sports Village le mardi 10 octobre.

Russo un talent rare

Mais alors que Marc Skinner tenait à détourner la conversation de Russo, le manager d’Arsenal, Jonas Eidevall, ne manquait pas d’éloges à l’égard de l’attaquant.

Il a déclaré : « Elle a beaucoup de qualités différentes, mais ce qui pourrait être unique, c’est la combinaison de ces qualités.

7 Russo est déjà un favori des fans d’Arsenal Crédit : Getty

« Parfois, nous avons un attaquant qui est loyal, qui travaille extrêmement dur en défense et vous pouvez vivre avec ce joueur qui n’est pas aussi bon techniquement, par exemple s’il n’est pas un bon finisseur.

« Parfois, vous avez un joueur qui est un excellent finisseur, mais vous n’obtenez pas exactement 100 % en défense et peut-être pouvez-vous vivre avec cela pour ce qu’il apporte à l’offensive de l’équipe. »

Mais Eidevall a déclaré que le talent de l’attaquante anglaise résidait dans sa capacité à exceller dans de nombreux domaines sur le terrain.

Il a déclaré : « C’est une joueuse technique mais elle peut aussi contrôler les duels, être très physique et protéger le ballon. Il est très, très rare de voir une joueuse qui en possède tous les aspects. »

Russo a déjà marqué deux buts pour Arsenal, tous deux lors du match de qualification de la Ligue des Champions contre le Paris FC, qu’ils ont finalement perdu.

Eidevall – qui vient de signer un nouvel accord à long terme avec les Londoniens du nord – espère pouvoir ouvrir son compte de buteur WSL et gagner ses premiers points de la saison.

Mary Earps ira-t-elle à Arsenal en janvier ?

Bien que Manchester United ait retenu Earps pour le moment, il y a des spéculations selon lesquelles elle pourrait toujours rejoindre Russo pour rejoindre Arsenal.

7 Earps a toujours montré sa capacité à concourir aux plus hauts niveaux Crédit : Getty

Son contrat expire la saison prochaine et la laisserait ouverte à des opportunités, en particulier après le rejet de deux offres record du monde par Manchester United cet été.

Et si les Diables Rouges ne vendent pas Earps en janvier avant l’expiration de son contrat, on pourrait même la voir partir comme un transfert gratuit, comme l’a fait Russo.

Manchester United cherchera bien sûr à faire signer un nouveau contrat à Earps, mais leur succès pourrait dépendre de leur place dans la WSL cette saison.

Earps a déjà déclaré qu’elle était motivée par son désir de concourir au plus haut niveau du football féminin, notamment en Ligue des champions.

Même si elle réalise son souhait cette saison, si Manchester United ne parvient pas à bien performer dans cette compétition, Earps pourrait décider qu’elle est mieux placée dans un club plus établi.

Une chose est sûre : Manchester United perdra l’un des plus grands joueurs de cette génération s’il ne parvient pas à sécuriser Earps pour l’avenir.