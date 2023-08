Les LinkBuds à oreille ouverte uniques de Sony tombent à un prix bas de tous les temps sur Amazon

Il existe des tonnes d’excellents écouteurs sur le marché qui offrent des capacités impressionnantes de suppression du bruit. Mais parfois, ignorer votre environnement peut être gênant, voire carrément dangereux. C’est pourquoi les LinkBuds de Sony présentent une conception unique à oreille ouverte, ce qui en a fait l’une de nos paires préférées pour les écouteurs de course pour 2023. Et pour le moment, vous pouvez en acheter une paire pour 128 $ sur Amazon, ce qui vous permet d’économiser plus de 50 $ et correspond à tout. fois le prix le plus bas que nous ayons vu. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, alors passez votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Ces Sony LinkBuds sont parfaits pour les coureurs, les cyclistes ou à peu près tous ceux qui ont besoin d’être conscients de leur environnement mais qui veulent tout de même écouter de la musique pendant leur entraînement ou leurs déplacements. Ils ont une conception unique à anneau ouvert qui laisse entrer un peu de son ambiant, tout en vous permettant d’entendre votre musique. Ils ont même un contrôle de volume adaptatif et ajusteront automatiquement le son en fonction de votre environnement. Ils sont également parfaits pour les appels vocaux et disposent d’une fonction de conversation qui met automatiquement votre musique en pause lorsque vous commencez à parler. De plus, ils présentent un indice de résistance à l’eau IPX4, ils sont donc protégés contre les éclaboussures et offrent une autonomie de batterie allant jusqu’à 20 heures sur une seule charge.

