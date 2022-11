Les linguistes wolastoqey, amis de longue date, espèrent que la langue survivra

Norvin Richards se souvient de la première fois qu’il a entendu parler la langue wolastoqey – et combien il a souri au fil des ans en compagnie de ceux qui l’ont aidé à l’apprendre.

Le professeur de linguistique du Massachusetts Institute of Technology assistait à une conférence dans le Connecticut il y a 15 ans lorsqu’il a rencontré Imelda Perley, aînée et gardienne de la langue, et son ami et collègue linguiste Roger Paul.

“Si vous l’avez entendu parler, vous savez qu’il a cette belle sorte de cadence chantante qui m’a fait, en tant que linguiste, penser:” Oh, j’aimerais vraiment apprendre à parler de cette façon “”, a déclaré Richards. “C’est juste une langue tellement magnifique.”

Lui et Paul font partie d’un effort plus vaste pour sauver la langue wolastoqey qui, selon Statistique Canada, ne compte plus qu’environ 750 locuteurs.

Les aînés transmettent la langue et un surnom

Richards a dit que la langue l’attirait, mais c’était d’apprendre à connaître des locuteurs fluides comme Paul et son oncle, feu Raymond Nicholas de Neqotkuk, qui l’ont accroché.

“C’est une culture qui, traditionnellement, semble accorder une grande valeur au fait de bien parler, d’être un conteur, d’être un farceur”, a déclaré Richards. “Et donc, quand ces gens se réunissent, ils passent un merveilleux moment à parler, et c’est merveilleux d’être là.”

Richards a passé un congé sabbatique dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, apprenant le wolastoqey de « l’oncle Raymond » et d’Imelda Perley, enregistrant des histoires traditionnelles et essayant de comprendre les règles de la langue.

Roger Paul et Elder Imelda Perley ont rencontré le linguiste du MIT Norvin Richards il y a plus de dix ans. Richards dit qu’ils l’ont accueilli dans leur communauté et l’ont aidé à apprendre le wolastoqey. (Centre Mi’kmaq-Wolastoqey de l’Université du Nouveau-Brunswick/Twitter)

Paul, a déclaré que les anciens donnent des surnoms à leurs “linguistes préférés qui se présentent”, et Richards est l’un d’entre eux.

Son surnom est Mehqituwat, ce qui signifie “a une barbe rousse”, a déclaré Paul, qui a étudié avec Richards au MIT et enseigne maintenant à l’Université du sud du Maine.

“Normalement, le mot” linguiste “dans une communauté suscite la colère de beaucoup de gens parce que nous avons déjà eu le mauvais type de linguiste qui est venu nous dire que nous ne connaissions pas assez notre propre histoire”, a déclaré Paul. .

“Mais quand vous avez des linguistes comme Mehqituwat viennent et ce sont des gens merveilleux et ils s’intègrent parfaitement dans nos communautés… nous les adoptons en quelque sorte et leur donnons nos noms d’animaux de compagnie.”

Richards se dirige maintenant vers un autre congé sabbatique et s’est fixé pour objectif de devenir un locuteur couramment wolastoqey d’ici la fin.

Paul a dit que son ami « communique déjà très bien » et qu’il est proche de la fluidité.

“Il ment même bien à Wolastoqey”, a-t-il plaisanté.

Norvin Richards (rangée arrière, deuxième à droite) et Roger Paul (rangée arrière, extrême droite) sont devenus amis après s’être rencontrés lors d’une conférence linguistique il y a 15 ans. Sur cette photo de 2019, ils sont en excursion avec des étudiants du MIT dans les communautés Passamaquoddy de Pleasant Point et Indian Township. (Soumis par Norvin Richards)

‘Ce n’est pas trop tard’

Richards et Paul savent que la langue wolastoqey est menacée, et tous deux ont assisté à une conférence linguistique à Fredericton cet automne axée sur la récupération.

“Je suis parti en me sentant mieux que je ne l’avais jamais ressenti auparavant parce que j’ai regardé les présentations des jeunes”, a déclaré Paul.

Richards a convenu que ce sont les jeunes locuteurs qui détermineront la survie de la langue.

Il sait par son travail avec les Wampanoag du Massachusetts, parents des Wolastoqey, combien il est difficile d’essayer de faire revivre une langue qui s’est éteinte.

“Ils n’ont aucun haut-parleur”, a-t-il déclaré. “Mais nous avons de nombreux documents, y compris une traduction complète de la Bible et beaucoup de littérature religieuse et beaucoup de documents écrits par des locuteurs natifs. Les Wampanoag sont très intéressés à reconstituer leur langue à partir de ces documents.”

Le linguiste et professeur du MIT Norvin Richards espère que son travail contribuera à revitaliser la langue wolastoqey. Au cours de son congé sabbatique actuel, son objectif est de devenir un orateur fluide. (Myfanwy Davies/CBC)

En comparaison, avec 750 locuteurs, les wolastoqey sont en avance sur la reconquête et la revitalisation de leur langue.

“C’est merveilleux d’être ici entouré de ces anciens et de se rappeler en quelque sorte que cette langue existe toujours, qu’il y a encore des locuteurs qui parlent couramment, qu’il n’est pas trop tard”, a déclaré Richards.

‘Oncle Raymond’ avait raison

Paul a dit que lorsqu’il était jeune, il n’appréciait pas l’importance de grandir dans une fière famille autochtone qui refusait de parler anglais et ne lui parlait qu’en wolastoqey.

Il n’a entendu l’anglais qu’à l’âge de cinq ou six ans, a-t-il dit, lorsqu’il “est allé un peu à l’école de jour”.

“Je n’ai commencé à parler que lorsque Sœur Jean-Marie a commencé à m’apprendre l’anglais.”

Paul n’a entendu l’anglais qu’à l’âge de 5 ou 6 ans et apprécie maintenant chaque jour comment sa famille lui a appris la langue wolastoqey et lui a transmis sa culture. (Université du sud du Maine)

Paul se souvient d’aller tous les samedis chez son oncle Raymond à Neqotkuk ou Tobique, où les anciens se rassemblaient et lui enseignaient des mots en wolastoqey.

“Je devrais m’asseoir là et me faire entraîner par les anciens et me dire ce que je dois apprendre et ce que je dois enseigner.”

À l’époque, il n’était “qu’un jeune mâle, ne sachant même pas où était ma queue la moitié du temps”, a déclaré Paul, se souvenant de la façon dont il roulait des yeux vers les aînés.

Maintenant en tant que linguiste et conférencier à l’Université du sud du Maine, il souhaite pouvoir se souvenir de tout ce qu’ils lui ont appris.

“Oncle Raymond avait un mot pour dire à quoi ressemblaient les buissons après que l’orignal les ait traversés. Et je lui ai promis que je m’en souviendrais. Mais paix à son âme, je ne me souviens pas de celui-là.”

Paul ne croit pas aux derniers chiffres du recensement qui montrent qu’il y a 750 locuteurs wolastoqey, disant qu’il pense que c’est plutôt 200 ou 300, mais il croit que sa langue survivra.

“Je me souviens que mon oncle m’a dit – il m’a dit dans la langue : ‘Un jour, tu vas être reconnaissant de t’avoir appris ce garçon.'”

Maintenant qu’il est professeur de langues, Paul comprend l’importance de ce que l’oncle Raymond lui disait.

“Chaque jour, je me lève pour venir travailler, j’entends ces mots dans mon oreille”, a-t-il déclaré en riant. « Ouais, d’accord, tu avais raison.