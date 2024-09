Les Linda Lindas grandissent en atteignant le niveau du stade

Lors d’une des premières soirées de la tournée actuelle des Linda Lindas, qui ouvraient les stades de Green Day, le tout jeune groupe punk de Los Angeles a saccagé les coulisses de leurs aînés.

« Nous avons mis du papier toilette dans leur loge », se vante la bassiste Eloise Wong. « Nous avons remplacé les visages de tous leurs panneaux dans les coulisses par les visages de chat des Linda Lindas. Nous avons mis des coussins péteurs sur Tré [Cool’s] Ils sont venus vers nous les bras croisés, avec un regard sévère, et Tré a dit : « On dirait que quelqu’un a eu un problème ce matin. »

« On nous a dit qu’il fallait commencer petit », a déclaré la guitariste Lucia de la Garza, en riant de leur guerre de farces naissante. « Parce qu’ils nous reviendraient cent fois plus mal. »

C’était un pari audacieux pour un groupe dont les membres sont encore adolescents, que Green Day avait invité à jouer devant plus de 50 000 personnes chaque soir aux côtés de légendes comme Smashing Pumpkins et Rancid. Mais leur audace témoigne de l’assurance des Linda Lindas de leur statut de nouveau groupe de rock préféré en ouverture de stade.

Après un concert en juillet pour préparer le concert des Rolling Stones au SoFi Stadium (après des festivals comme Coachella et une tournée des arènes avec Paramore), les Linda Lindas jouent dans certaines des plus grandes salles du pays avant la sortie de leur nouvel album vif et insouciant, « No Obligation », qui sortira en octobre.

Même si deux membres sont encore au lycée, ils sont déjà très à l’aise là-haut.

« C’est drôle, les concerts en club sont plus effrayants parce qu’on peut voir tout le monde », a déclaré le guitariste Bela Salazar. « Mais honnêtement, je pense que, pour moi, plus il y a de monde, moins c’est effrayant. »

Les Linda Lindas — également avec la batteuse Mila de la Garza — sont devenus des sensations en mai 2021, lorsqu’ils ont interprété un set diffusé en direct à l’époque de la pandémie à la bibliothèque de Cypress Park.

Âgés de 10 à 16 ans, les membres du groupe (deux frères et sœurs, un cousin et un ami de la famille) avaient déjà fait leurs preuves au sein du camp de rock Girlschool de Los Angeles et avaient ouvert pour des héros comme Bikini Kill et Alice Bag. Mais leur single « Racist, Sexist Boy » est devenu un succès ultra-viral après ce concert dans une bibliothèque. Le groupe a sorti son premier album charmant et surnaturellement accompli, « Growing Up », sur le label punk Epitaph en 2022.

Aujourd’hui, après quelques années de tournées et d’écriture sérieuses pendant qu’ils terminaient leurs études, le groupe se prépare pour sa deuxième ère – en tant que groupe punk ambitieux et implacable qui peut rivaliser avec les légendes grâce à ses propres mérites.

« Ce groupe japonais incroyable, les Blue Hearts, a une chanson intitulée « Linda Linda », et je me suis dit qu’ils devaient être géniaux si c’est de cette référence qu’ils ont tiré leur nom », a déclaré le chanteur-guitariste de Green Day, Billie Joe Armstrong, à propos de ses jeunes compagnons de tournée. « Il s’avère que c’est un super groupe, et c’était une évidence de les mettre à l’affiche. Je pense que leur succès montre qu’ils ont bon goût et qu’ils ont un esprit indépendant. Si les Linda Lindas continuent sur cette voie, ils feront les meilleurs disques de leur génération. »

Les Linda Lindas posent dans les coulisses du Citi Field Stadium à New York.

Le groupe n’a même pas bronché lorsqu’il a rencontré les Rolling Stones dans les coulisses de leur concert au SoFi en juillet.

« Ils étaient vraiment sympas ! » a déclaré Salazar, à propos des rockers assez vieux pour être leurs arrière-grands-parents. « Mick Jagger était vraiment nerveux, exactement comme il l’est sur scène. »

« Il s’est approché de nous en voiturette de golf et nous a donné deux coups de poing », se souvient Wong. « Ron Wood a salué tout le monde au service traiteur et Keith Richards nous a serré la main en disant : « Bonjour, je m’appelle Keith », et je lui ai répondu : « Ouais, je sais ! » »

Il est difficile d’imaginer un groupe avec autant de soutiens de premier plan si tôt dans sa carrière, mais tout cela ne signifierait rien si sa musique ne le soutenait pas. Sur « No Obligation », les Linda Lindas déchirent plus fort, réfléchissent plus profondément et développent pleinement leurs formidables talents et leur alchimie en tant que groupe.

« Après que la vidéo de la bibliothèque soit devenue virale, nous nous sommes dit : « Oh, nous devrions sortir quelque chose » », a déclaré Mila de la Garza. « Nous sommes très fiers de notre premier album, mais ce n’était pas aussi intentionnel. Nous avons acquis toute cette expérience en tournée et en concert, et nous savions que cet album serait meilleur que le premier. »

C’est vrai. Du morceau d’ouverture hargneux au morceau en espagnol « Yo Me Estreso » au timing délicat et en passant par le vamp de B-52 « Resolution/Revolution », leurs chansons prennent de nouveaux virages et réussissent à peu près toutes.

« All in My Head », un tube de style Best Coast inspiré du roman d’Ottessa Moshfegh « My Year of Rest and Relaxation », ressemble à un véritable single radio, avec des paroles éminemment citables sur la culture thérapeutique moderne : « Je préfère quand tout est dans ma tête / Les médecins savent que j’ai de l’argent à dépenser. »

« C’était un livre avec un protagoniste antipathique où vous vous dites : « Oh, mec, je déteste pouvoir m’identifier à ce personnage » », a déclaré Lucia de la Garza.

L’album est à la hauteur du précédent urgent établi par des pairs comme Green Day sur « American Idiot », qui a fustigé la culture chauvine de la présidence Bush en 2004. Pourtant, même pour un groupe de jeunes femmes d’origine ethnique mixte, qui ont bâti leur réputation grâce à une critique brutale des mecs toxiques, elles cherchent encore à exercer leur férocité dans un cycle électoral houleux.

« Ce n’est pas comme si on se disait : ‘On va écrire une chanson révolutionnaire’ », a déclaré Wong. « C’est plutôt : ‘Voilà quelque chose de nul que je dois sortir de mon système’. »

« C’est vraiment frustrant de côtoyer des jeunes qui véhiculent des idées que nous aimerions moins voir ancrées dans notre société », a déclaré Lucia de la Garza. « Mais je ne sais pas si c’est le rôle des artistes de parler de ces problèmes. Je pense que c’est le rôle des êtres humains de faire ce qu’ils peuvent pour élever le niveau de vie de chacun. »

Ils auront largement le temps de le faire lors de la tournée des stades de Green Day, qui fera escale à SoFi le 14 septembre. Ce sera le dernier combat des Linda Lindas avant le retour des vacances d’été de leurs membres qui sont encore à l’école. Ils disent qu’ils ne se vantent pas auprès de leurs camarades de classe de leurs exploits sur la route et qu’ils n’ont pas l’impression que la célébrité du rock les a beaucoup changés.

« Nous sommes tous encore des enfants. Je ne pense pas qu’il soit difficile pour nous de nous identifier à nos pairs, ou pour nos pairs de nous identifier à nous », a déclaré Mila de la Garza. « Nous sommes simplement reconnaissants de pouvoir passer nos vacances d’été à enregistrer de la musique et à jouer avec des groupes que nous admirons tant. »

Mais leur tête d’affiche plus expérimentée a des mots d’avertissement à donner si les Linda Lindas commencent à saccager les vestiaires de leur tournée plus souvent.

« Oh, ces Linda Lindas ont des tours à leur faire, c’est sûr », a déclaré Armstrong. « Rappelle-toi juste que Green Day a des tours à faire. »