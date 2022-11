Les limites «zéro-COVID» de la Chine ont sauvé des vies mais pas de sortie claire

La stratégie chinoise de contrôle du coronavirus avec des confinements, des tests de masse et des quarantaines a provoqué la plus grande manifestation de dissidence publique contre le Parti communiste au pouvoir depuis des décennies.

La plupart des manifestants sur le continent et à Hong Kong ont concentré leur colère sur les restrictions qui confinent les familles chez elles pendant des mois. Les experts mondiaux de la santé ont critiqué les méthodes chinoises comme non durables.

Un regard sur l’approche « zéro-COVID » de la Chine :

LA POLITIQUE DE LA CHINE

Le gouvernement du président Xi Jinping a poursuivi une politique de confinement, des tests répétés de millions de personnes et de longues quarantaines pour les arrivées à l’étranger dans le but de freiner la propagation.

Au début de la pandémie, d’autres pays avaient également des confinements et d’autres restrictions qui ont finalement été assouplies. Initialement, la stratégie en Chine a réussi à contenir le nombre de morts. Mais cela signifie désormais que la population chinoise est très peu exposée au virus. Et la Chine n’utilise que des vaccins développés au niveau national qui sont moins efficaces que ceux largement utilisés ailleurs, et pas assez de personnes âgées sont entièrement protégées.

La dépendance continue de la Chine aux verrouillages a été «plutôt draconienne», a déclaré le Dr Anthony Fauci, le plus grand expert américain en maladies infectieuses, sur «Meet the Press» de NBC. Cela “n’a vraiment aucun sens pour la santé publique”.

PAS DE “PLAN B”

La Chine a eu beaucoup moins de décès par rapport aux autres grands pays et l’un des décès par habitant les plus bas au monde. Le bilan officiel des morts s’élève à 5 233, la majorité lors de l’épidémie initiale au début de 2020.

Les politiques strictes ont sauvé des vies, mais ne peuvent pas être maintenues, a déclaré Ali Mokdad, professeur de sciences de la métrique de la santé à l’Université de Washington à Seattle.

“Ils n’ont pas de plan B”, a déclaré Mokdad, ajoutant que l’approche de la Chine entraînera finalement une augmentation du nombre de décès et une pression sur les hôpitaux. “Ils ne peuvent pas verrouiller le pays pour toujours.”

Julian Tang, virologue à l’Université britannique de Leicester, a convenu que la tentative de la Chine d’arrêter chaque cas de COVID-19 est “tout simplement impossible” et qu’elle fera ce que la plupart du reste du monde a fait et apprendra à vivre avec le virus.

“Il n’y a pas de fin de partie pour” zéro-COVID “”, a déclaré Tang.

Alors que les règles strictes de la Chine ont permis d’éviter les milliers d’infections, d’hospitalisations et de décès observés en Occident au cours de la première année de la pandémie, qui ont disparu avec l’émergence de la variante super-infectieuse de l’omicron, a déclaré Tang.

“La seule chose à faire est d’accepter qu’il y aura un certain niveau de maladie”, a déclaré Tang.

SOMBRE PRÉDICTIONS

Le Dr Paul Hunter, professeur de médecine à l’Université britannique d’East Anglia, a déclaré que la Chine s’était maintenant reculée dans un coin et a averti que la sortie serait douloureuse. Il a déclaré que la valeur de mesures telles que les verrouillages et le port de masques était principalement de retarder autant d’infections que possible jusqu’à ce que les vaccins soient disponibles.

“Malheureusement, les vaccins en Chine n’étaient pas très bons”, a déclaré Hunter, ajoutant que les niveaux de vaccination de ses personnes les plus vulnérables sont faibles et qu’une grande partie de la protection offerte par les vaccins s’est maintenant estompée pour les personnes vaccinées depuis longtemps.

Hunter a déclaré que les restrictions devraient être levées progressivement pour éviter que les hôpitaux ne soient submergés et que d’autres restrictions, comme le port de masque, pourraient être maintenues en place pour réduire autant que possible la propagation. Il a déclaré que la Chine devra éventuellement ouvrir ses frontières, une étape qui entraînera inévitablement une vague de maladies.

« La poussée culminera très rapidement et s’estompera également assez rapidement. Mais pendant qu’ils traversent cela, ce sera épouvantable », a-t-il déclaré.

La société d’analyse de la santé Airfinity a publié lundi des projections estimant que jusqu’à environ 2 millions de personnes en Chine pourraient être à risque de mort si le pays devait lever sa politique «zéro-COVID», compte tenu de ses faibles taux de vaccination et du manque d’immunité naturelle parmi sa population.

Les autorités chinoises locales ont assoupli certaines réglementations après les récents rassemblements, mais le gouvernement n’a montré aucun signe de recul sur sa stratégie plus large contre les coronavirus.

LES VACCINS COMME ‘SORTIE’

Le Dr Bharat Pankhania, expert en maladies infectieuses à l’Université d’Exeter, a déclaré que la Chine devrait importer des vaccins à ARNm fabriqués par Pfizer-BioNTech et Moderna.

“La réponse scientifique est très claire”, a déclaré Pankhania.

Il a reconnu qu’il pourrait être politiquement difficile pour la Chine de reconnaître les lacunes de ses clichés locaux, mais a déclaré que le pays devait trouver un moyen de changer de cap.

“Il ne s’agit pas de sauver la face”, a-t-il déclaré. “La population chinoise en a clairement marre du confinement après confinement et la solution la plus rapide est de se faire vacciner le plus rapidement possible.”

___

Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du département d’éducation scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Carla K. Johnson et Maria Cheng, Associated Press