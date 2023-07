Les limites de taux Twitter de Musk pourraient saper le nouveau PDG

La décision d’Elon Musk limiter temporairement le nombre de messages que les utilisateurs de Twitter peuvent lire sur le site de médias sociaux pourrait saper les efforts de la nouvelle PDG de la société, Linda Yaccarino, pour attirer les annonceurs, ont déclaré des professionnels de l’industrie du marketing.

Musk a annoncé samedi que Twitter limiterait le nombre de tweets par jour que divers comptes peuvent lire, afin de décourager les « niveaux extrêmes » de récupération de données et de manipulation du système.

Les utilisateurs ont posté des captures d’écran en réponse, montrant qu’ils ne pouvaient voir aucun tweet, y compris les tweets sur les pages des annonceurs d’entreprise, après avoir atteint la limite.

Le déficit de confiance des annonceurs que Linda Yaccarino doit combler vient de s’aggraver

Les vétérans de l’industrie de la publicité ont déclaré que cette décision crée un obstacle pour Yaccarino, l’ancien chef de la publicité de NBCUniversal qui a commencé le mois dernier en tant que PDG de Twitter.

Yaccarino a cherché à rétablir les relations avec les annonceurs qui se sont retirés du site après que Musk l’ait acheté l’année dernière, a rapporté le Financial Times la semaine dernière.

Les limites sont « remarquablement mauvaises » pour les utilisateurs et les annonceurs déjà ébranlés par le « chaos » que Musk a apporté à la plateforme, a déclaré dimanche Mike Proulx, directeur de recherche chez Forrester.

« Le déficit de confiance des annonceurs que Linda Yaccarino doit combler vient de s’aggraver. Et cela ne peut pas être inversé sur la seule base de sa crédibilité dans l’industrie », a-t-il déclaré.

Lou Paskalis, fondateur du cabinet de conseil en publicité AJL Advisory et ancien directeur marketing de Bank of America, a déclaré que Yaccarino était le « dernier meilleur espoir » de Musk pour sauver les revenus publicitaires et la valeur de l’entreprise.

‘Pas capable’

« Cette décision signale au marché qu’il n’est pas capable de lui donner les moyens de le sauver de lui-même », a-t-il déclaré.

Sous le nouveau plafond, les comptes non vérifiés étaient initialement limités à 600 messages par jour avec de nouveaux comptes non vérifiés limités à 300. Les comptes vérifiés pouvaient lire 6 000 messages par jour, a déclaré Musk dans un message sur le site.

Quelques heures plus tard, il a déclaré que le plafond avait été porté à 10 000 publications par jour pour les utilisateurs vérifiés, mille par jour pour les utilisateurs non vérifiés et 500 publications par jour pour les nouveaux utilisateurs non vérifiés.

Un porte-parole de Twitter n’a pas répondu aux demandes de commentaires et aux demandes de renseignements sur la durée des restrictions.

Limiter le nombre de vues des utilisateurs pourrait être « catastrophique » pour l’activité publicitaire de la plate-forme, a déclaré Jasmine Enberg, analyste principale chez Insider Intelligence. « Cela ne va certainement pas faciliter la tâche de convaincre les annonceurs de revenir. Il est déjà difficile de faire revenir les annonceurs », a-t-elle déclaré.

La limite est venue peu de temps après Twitter a commencé à exiger des utilisateurs qu’ils se connectent à un compte sur la plate-forme de médias sociaux pour afficher les tweets, ce que Musk a qualifié de « mesure d’urgence temporaire » pour lutter contre le grattage des données.

Musk avait auparavant exprimé son mécontentement à l’égard de sociétés d’intelligence artificielle comme OpenAI, propriétaire de ChatGPT, pour avoir utilisé les données de Twitter pour former leurs grands modèles linguistiques.

Des plates-formes telles que Reddit et les principaux médias d’information se sont plaints du fait que les entreprises d’IA utilisent leurs informations pour former des modèles d’IA, car certaines ont demandé des frais.

Kai-Cheng Yang, chercheur à l’Université de l’Indiana à Bloomington, a déclaré que les limites semblaient être efficaces pour empêcher les tiers, y compris les moteurs de recherche, de gratter les données Twitter comme auparavant. « C’est peut-être encore possible, mais les méthodes seraient beaucoup plus sophistiquées et beaucoup moins efficaces », a-t-il déclaré. — Jody Godoy, Sheila Dang et Akash Sriram, (c) 2023 Reuters

Recevez la newsletter quotidienne de TechCentral