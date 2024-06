Les limites de l’image « Les yeux sur Rafah » générée par l’IA

Alors que « Tous les regards sont tournés vers Rafah » circulait, Shayan Sardarizadeh, journaliste à BBC Verify, posté sur X qu’elle « est désormais devenue l’image générée par l’IA la plus virale que j’ai jamais vue ». Il est donc ironique que tous ces yeux fixés sur Rafah ne voient pas vraiment Rafah.

Établir le rôle de l’IA dans la diffusion de l’information s’est rapidement révélé difficile. Méta, comme NBC News a souligné cette semaine, a fait des efforts pour restreindre le contenu politique sur ses plateformes alors même qu’Instagram est devenu un « média crucial pour les journalistes palestiniens ». Le résultat est que les images réelles de Rafah peuvent être restreintes en tant que « contenu graphique ou violent », tandis qu’une image de tentes obtenue par l’IA peut se propager partout. Les gens voudront peut-être voir ce qui se passe sur le terrain à Gaza, mais c’est une illustration de l’IA qui leur permet de se frayer un chemin jusqu’à leurs flux. C’est dévastateur.

Le moniteur est un chronique hebdomadaire consacré à tout ce qui se passe dans le monde culturel WIRED, des films aux mèmes, de la télévision à Twitter.

Les journalistes, quant à eux, ont la possibilité de voir leur travail intégré à des modèles en langage large. Mercredi, Axios a signalé que Vox Media et The Atlantic avaient tous deux conclu des accords avec OpenAI qui permettraient au créateur de ChatGPT d’utiliser leur contenu pour former ses modèles d’IA. Écrivant dans The Atlantic lui-même, Damon Beres l’a appelé un « marché du diable », soulignant les batailles en matière de droit d’auteur et d’éthique que mène actuellement l’IA et notant que la technologie « ne s’est pas vraiment sentie comme une amie de l’industrie de l’information » – une déclaration qui pourrait un jour se retrouver dans la mémoire d’un chatbot. . Donnez-lui quelques années et la plupart des informations disponibles – la plupart de ce que les gens « voient » – ne proviendront pas de témoignages ou ne résulteront pas d’un examen humain des preuves et de l’application d’une pensée critique. Il s’agira d’un fac-similé de ce qu’ils ont rapporté, présenté d’une manière jugée appropriée.

Certes, c’est radical. Comme l’a noté Beres, « l’IA générative pourrait s’avérer efficace », mais il y a lieu de s’inquiéter. Jeudi, WIRED a publié un rapport massif sur la manière dont l’IA générative est utilisée lors des élections à travers le monde. Il a tout mis en évidence, des fausses images de Donald Trump avec des électeurs noirs aux faux appels automatisés du président Biden. Il sera mis à jour tout au long de l’année, et je suppose qu’il sera difficile de suivre toute la désinformation provenant des générateurs d’IA. Une image a peut-être attiré l’attention sur Rafah, mais elle pourrait tout aussi bien attirer l’attention sur quelque chose de faux ou de trompeur. L’IA peut apprendre des humains, mais elle ne le peut pas. comme tu l’as faitsauvez les gens des choses qu’ils se font les uns aux autres.

Fils lâches

La recherche est foutue. Comme un stupide méchant de Bond, The Algorithm menace les internautes depuis des années. Vous savez de quoi je parle : le système mystérieux qui décide quelle publication X, Instagram Reel ou TikTok vous devriez voir ensuite. Cependant, la prévalence d’un de ces algorithmes a vraiment retenu l’attention cette semaine : Google. Après quelques jours difficiles au cours desquels les « AI Overviews » du géant de la recherche ont été critiqués sur les réseaux sociaux pour avoir dit aux gens de mets de la colle sur la pizza et mange des pierres (pas au même moment), l’entreprise s’est précipitée pour frotter les mauvais résultats. Ma collègue Lauren Goode a déjà écrit sur la manière dont la recherche – et les résultats qu’elle fournit – telle que nous la connaissons évolue. Mais j’aimerais présenter un argument différent : la recherche est tout simplement un peu foutue. Il semble que chaque requête de nos jours appelle un chatbot auquel personne ne veut parler, et personnellement, j’ai passé la majeure partie de la semaine à essayer de trouver de nouvelles façons de rechercher qui permettraient d’obtenir ce que je cherchais réellement, plutôt qu’un Aperçu. Oh, puis il y a eu toute cette affaire de 2 500 documents liés à la recherche avoir une fuite.