Les limites de la «  Cour suprême  » de Facebook

Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. Ce que Facebook appelle sa «Cour suprême» a jugé mercredi que c’était la bonne décision pour l’entreprise de renvoyer l’ancien président Donald J. Trump de la plate-forme après ses messages sur l’émeute au Capitole des États-Unis en janvier. Eh bien, en quelque sorte. Signe à quel point cette décision était étrange, le Conseil de surveillance a renvoyé l’appel concernant le compte de Trump sur Facebook. Il pourrait réapparaître sur Facebook dans quelques mois. Ou peut-être pas. Permettez-moi d’expliquer la décision, ses implications potentielles et les graves limites du Conseil de surveillance de Facebook. Attendez, qu’arrive-t-il au compte de Trump? Facebook a suspendu Trump indéfiniment après avoir utilisé le site pour cautionner les actions des émeutiers du Capitole et, comme Mark Zuckerberg mentionné, «Pour inciter à une insurrection violente contre un gouvernement démocratiquement élu».

Le Conseil de surveillance de Facebook, un organisme quasi indépendant que la société a créé pour examiner certaines de ses décisions de premier plan, essentiellement convenu mercredi que Facebook avait raison de suspendre Trump. Ses publications enfreignaient les directives de Facebook et présentaient un danger clair et actuel de violence potentielle, a déclaré le conseil d’administration. Mais le conseil d’administration a également déclaré que Facebook avait eu tort de rendre la suspension de Trump indéfinie. Lorsque des personnes enfreignent les règles de Facebook, l’entreprise a des politiques pour supprimer le matériel enfreint, suspendre le titulaire du compte pendant une période définie ou désactiver définitivement un compte. Le conseil a déclaré que Facebook devrait réexaminer la sanction contre Trump et dans les six mois, choisir une interdiction limitée dans le temps ou une interdiction permanente plutôt que de laisser la suspension squishy rester. Facebook doit faire les appels difficiles: Une grande phrase «wow» du Conseil de surveillance a été sa critique de Facebook pour avoir renvoyé la balle sur ce qu’il faut faire à propos de Trump. «En appliquant une sanction vague et sans norme, puis en renvoyant ce cas au conseil d’administration pour qu’il le résolve, Facebook cherche à se soustraire à ses responsabilités», a écrit le conseil. La partie calmement cinglante sur les utilisateurs Facebook influents: La substance de la déclaration du conseil est une évaluation brutale des erreurs de Facebook en considérant la substance des messages des gens, et non le contexte. Facebook traite actuellement votre voisin avec cinq abonnés de la même manière que Trump et d’autres avec d’énormes suivis.

(En fait, au moins quand il était président, Trump avait encore plus de marge de manœuvre dans ses messages que votre voisin. Facebook et Twitter ont déclaré que le public devrait généralement pouvoir voir et entendre par lui-même ce que leurs dirigeants disent, même s’ils répandre de la désinformation.) Le Conseil de surveillance a convenu que les mêmes règles devraient continuer à s’appliquer à tout le monde sur Facebook – mais avec quelques grandes mises en garde. «Le contexte est important lors de l’évaluation des questions de causalité et de la probabilité et de l’imminence d’un préjudice», le conseil a écrit. « Ce qui est important, c’est le degré d’influence d’un utilisateur sur les autres utilisateurs. » Avec les dirigeants mondiaux, le Conseil de surveillance a déclaré que Facebook devrait suspendre les comptes s’ils «publiaient à plusieurs reprises des messages qui présentent un risque de préjudice au regard des normes internationales relatives aux droits humains». À cela, je dis, diable oui. Le Conseil de surveillance a montré qu’il comprenait la manière dont Facebook donne aux super-diffuseurs répétés de fausses informations une voie dangereuse pour façonner nos croyances. Les limites du Conseil de surveillance: Il est remarquable qu’au cours de sa première année de fonctionnement, ce conseil semble saisir certaines des failles fondamentales de Facebook: les politiques de l’entreprise sont opaques et ses jugements sont trop souvent erronés ou incompréhensibles. Le conseil d’administration à plusieurs reprises, y compris mercredi, a exhorté Facebook à être beaucoup plus transparent. C’est une mesure utile de la responsabilité. Mais l’année dernière a également prouvé les graves limites de ce contrôle du pouvoir de Facebook. Facebook fait des millions de jugement appelle chaque jour sur les messages et les comptes des gens. La plupart des personnes qui pensent que Facebook a commis une erreur ne seront jamais entendues par le conseil d’administration.

Cela inclut ceux dont les comptes Facebook ont ​​été désactivés et qui ont désespérément besoin d’aide pour les récupérer, les personnes qui se retrouvent dans la «prison» de Facebook et je ne sais pas laquelle des millions de règles opaques de l’entreprise ils auraient pu enfreindre et d’autres qui sont harcelées après que quelqu’un a publié quelque chose de malveillant à leur sujet. Il comprend des journalistes aux Philippines dont le travail est miné par des représentants du gouvernement qui les détruisent régulièrement de manière anonyme sur le site. Le conseil de surveillance est un filet de sécurité utile à certains des appels difficiles de Facebook, mais il s’agit d’une inadéquation totale avec le rythme rapide des communications entre des milliards de personnes qui, de par leur conception, se produisent avec peu d’intervention humaine. Je suis également ennuyé par la comparaison de la Cour suprême pour cet organisme de surveillance que Facebook a inventé et pour lequel il paie. Facebook n’est pas une démocratie représentative avec des branches du gouvernement qui se surveillent les unes les autres. C’est un château dirigé par un roi tout-puissant qui a invité des milliards de personnes à se mêler à l’intérieur – mais seulement si elles respectent des règles opaques et en constante évolution qui sont souvent appliquées par une flotte de principalement des travailleurs à bas salaires faire des appels de jugement rapides. Le Conseil de surveillance est bon, mais l’échelle de Facebook et ses conséquences sont si vastes que l’organisme ne peut pas faire grand-chose.

Avant de partir… Peloton rappelle ses tapis roulants à domicile : Une commission de sécurité américaine avait mis en garde contre des dizaines de blessures et la mort d’un enfant liées aux machines. Mon collègue Daniel Victor a écrit que Peloton avait déclaré avoir commis une erreur en combattant initialement la demande de l’agence de rappeler les tapis roulants de 4295 $.

L’histoire d’une famille sur l’apprentissage de la pandémie: Jordyn Coleman, un enfant de 11 ans du Mississippi, a déclaré qu’il aimait l’école mais que ses notes et sa fréquentation avaient souffert en raison de la technologie inadéquate pour les classes virtuelles et des perturbations pandémiques dans sa famille. Ma collègue Rukmini Callimachi a passé du temps avec Jordyn, qui, selon elle, fait partie des enfants à risque de «devenir l’un des élèves perdus de la pandémie de coronavirus».

Jake de State Farm sans fin: Ce n'est pas ton imagination si tu as l'impression de voir les mêmes publicités encore et encore sur des sites de streaming vidéo comme Hulu et Peacock. Bloomberg News dit que le désordre indiscipliné de la vidéo en streaming empêche les annonceurs de savoir combien de fois leurs publicités sont diffusées et où. Câlins à ça La principale succursale de la bibliothèque publique de San Francisco a rouvert la navigation en personne pour la première fois en plus d'un an. Vous devez regarder cette vidéo de des clients enthousiastes qui sont accueillis par des applaudissements et des acclamations du personnel de la bibliothèque. (L'homme qui était le premier en ligne a dit au San Francisco Chronicle, « La bibliothèque est comme mon meilleur ami. »)