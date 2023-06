Les ligues professionnelles équilibrent les bénéfices et les risques d’intégrité à l’ère des paris légaux

Lorsque Calvin Ridley a été suspendu pour avoir parié sur des matchs de la NFL en 2022, il a été largement rejeté comme un incident isolé parmi les quatre plus grandes ligues professionnelles nord-américaines à l’ère des paris sportifs légalisés.

Il a purgé une suspension d’un an, rédigé de longues excuses qualifiant cela de « faute de jugement isolée » et a été réintégré en mars.

Mais en avril, lorsque trois joueurs ont été sanctionnés pour avoir parié sur des matchs de la NFL et deux autres pour avoir placé des paris sur des matchs hors championnat, suivis ce mois-ci d’une enquête sur un autre joueur, les projecteurs ont été braqués non seulement sur la NFL, mais aussi sur les paris sportifs américains dans leur ensemble. . Bien qu’aucune des actions des joueurs n’ait été liée à des tentatives de réparation de jeux, les incidents ont suscité une conversation publique sur l’intégrité des sports professionnels alors que les paris sportifs légalisés prennent une plus grande emprise dans ce pays.

« Les ligues dansent avec le diable », a déclaré Declan Hill, professeur à l’Université de New Haven, consultant pour Interpol et pionnier du premier cours de formation en ligne contre les matchs truqués. « Voici ce qui se passe. Il y aura une pièce un peu bizarre et douteuse et les fans de sport commenceront à se dire : « Est-ce que c’était légitime ? » Et puis il y en aura un autre. Et un autre et un autre. Et après quelques années, les ligues sportives auront un problème. Parce que leur crédibilité fondamentale est débattue par leurs fans.

La discussion survient à un moment où les athlètes américains sont plus proches que jamais du jeu.

Des images de joueurs sont utilisées dans les publicités de paris sportifs. Les publicités de paris sportifs sont bien placées dans les stades et les arènes, y compris certaines avec des paris sur place. La Major League Baseball – longtemps la plus opposée au jeu des ligues américaines – permet désormais à ses joueurs d’être les ambassadeurs des sociétés de jeux.

C’est la toile de fond des paris sportifs légaux aux États-Unis qui génèrent d’énormes revenus, les Américains ayant parié plus de 220 milliards de dollars au cours des cinq années écoulées depuis que la Cour suprême a ouvert la voie aux États pour proposer des paris sportifs. La NFL, la NBA, la MLB et la NHL sont parmi les plus grands gagnants, transformant les données officielles qui sont la pierre angulaire des paris en jeu en bénéfices en les vendant à des entreprises technologiques qui les distribuent aux paris sportifs. Les ligues se sont associées à ces mêmes entreprises technologiques pour les aider à surveiller les fraudes.

Les pièges potentiels du jeu ont été mis en évidence par Sportradar, basé en Suisse, qui a des accords de données et de surveillance avec la NBA, la MLB et la LNH. Dans son deuxième rapport annuel « Betting Corruption and Match-Fixing » publié en mars, la société a déclaré que si les données pour 2022 glanées à partir de son système universel de détection de fraude ont montré que plus de 99% des événements sportifs sont exempts de corruption de paris, il « reste une menace constante et croissante dans le monde du sport.

L’année dernière, les systèmes de Sportradar ont signalé plus de 1 200 jeux suspects dans 12 sports différents couvrant 92 pays. Le nombre le plus élevé de matchs suspects (775) concernait le football.

Le football est le sport le plus parié au monde (792 milliards de dollars l’an dernier). Parmi les ligues individuelles, la NFL (150 millions de dollars) n’était derrière que l’UEFA Champions League (245 millions de dollars) et la Premier League anglaise (220 millions de dollars) l’année dernière. La NBA a également fait partie du top 10 (76 millions de dollars).

Le directeur général de Sportradar Integrity Services, Andreas Krannich, a noté que les efforts de réparation se trouvent principalement dans les sports et les ligues de niveau inférieur, mais a déclaré qu’ils sont constamment dans une course pour mettre à jour les outils « pour essayer de rattraper ou de garder une longueur d’avance sur les criminels ».

« Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que tant qu’il y aura des êtres humains, il y aura toujours de la corruption. C’est la même chose dans le sport », a déclaré Krannich.

Bien que les méthodes de surveillance des entreprises technologiques varient, il existe des similitudes. Tous utilisent des systèmes qui analysent le marché des paris à la recherche d’irrégularités, telles que des montants anormaux misés sur des événements. Les entreprises alertent alors leurs clients (ligues et paris sportifs) d’éventuelles manipulations.

La NFL a signé un contrat avec Genius Sports, basé à Londres, depuis 2021. La NBA a prolongé son accord avec Sportradar en 2021. La LNH et la MLB intègrent également Sportradar dans leurs mesures de protection. Genius Sports, StatsPerform et Swish Analytics ont également conclu des accords pour être des distributeurs américains des données de la MLB.

La plupart des contrats incluent des dispositions qui permettent aux entreprises technologiques de vendre des choses comme les cotes et les statistiques en temps réel qui peuvent être transformées en produits de paris en jeu, mais il y a des exceptions. US Integrity (utilisé par la MLB, la NBA et plusieurs paris sportifs) est indépendant et ne fabrique pas de produits de paris pour les paris sportifs.

« Je peux voir qu’il y a un conflit d’intérêts inhérent au fait que nous leur demandons d’aider à surveiller l’intégrité et qu’ils gagnent de l’argent grâce aux paris sportifs », a déclaré Kenny Gersh, vice-président exécutif de la MLB pour le développement des médias et des affaires. « Cela dit, ils comprennent la situation dans son ensemble et que s’il y a un problème d’intégrité ou une violation dans un paris sportifs au hasard, cela va infecter et en quelque sorte cratérer toute leur entreprise. »

Un élément essentiel des lois sur les jeux d’argent des États est l’obligation pour les opérateurs de paris sportifs d’employer des moniteurs et d’alerter les régulateurs des problèmes ou de faire face à des amendes ou à la révocation de la licence.

Mais rien n’oblige les ligues à partager avec le public les informations qu’elles reçoivent des sociétés de surveillance.

Les experts estiment qu’il s’agit d’une occasion manquée de rassurer les parieurs.

« Mon plus gros problème avec l’industrie de la surveillance de l’intégrité est qu’ils travaillent pour les ligues – c’est qui paie leurs factures et c’est pour qui ils travaillent », a déclaré John Holden, professeur agrégé de l’Oklahoma State et titulaire d’un doctorat. dans le droit du sport et la corruption du sport. « Leur travail n’est pas nécessairement de travailler pour le public. »

Dans chaque cas où la surveillance aurait aidé à avertir la NFL, la ligue a déclaré qu’aucune information privilégiée ou aucun match n’avait été compromis. Mais le porte-parole de la NFL, Alex Riethmiller, a reconnu que des entreprises comme Genius Sports « jouent un rôle important dans nos efforts pour protéger l’intégrité du jeu ».

« Parce qu’ils sont intégrés à la grande majorité du marché des paris, ils sont bien placés pour aider la NFL à surveiller les activités inhabituelles et à signaler les problèmes dans l’industrie, permettant le partage d’informations critiques », a déclaré Riethmiller.

Ce qui est clair, c’est que les accords des sociétés de surveillance avec les ligues sont lucratifs.

Dans son appel aux résultats du quatrième trimestre en mars, Genius Sports a annoncé que 2022 avait généré 209 millions de dollars de revenus provenant de sa division de technologie, de contenu et de services de paris, ce qui a permis de doubler les revenus américains par rapport à 2021.

Le PDG Mark Locke a déclaré lors de l’appel que Genius était payé « 1,5% à 2% sur les revenus des jeux d’avant-match de la NFL » par les paris sportifs.

Les Big 4 ont tous des règles interdisant aux employés et aux joueurs de la ligue de parier sur leurs propres matchs. Mais aucun des quatre n’empêche ses joueurs de parier sur d’autres sports.

Les ligues aident les sociétés de surveillance en fournissant des listes de joueurs et d’autres membres du personnel interdits de parier sur leurs sports respectifs, tout en soumettant leurs joueurs et leur personnel à une formation annuelle.

« Je pense que c’est quelque chose qui va de l’avant sur lequel nous allons devoir passer plus de temps à nous éduquer et à éduquer tous nos gars parce que je pense que nous connaissons les inconvénients ou le côté obscur », a déclaré l’entraîneur des Cleveland Cavaliers JB Bickerstaff en janvier après L’Ohio est devenu le 33e État à légaliser les paris.

La crainte ultime est que le jeu par les joueurs et le personnel de la ligue puisse les rendre susceptibles de partager des informations privilégiées qui pourraient aider les truqueurs de matchs.

Ce potentiel s’est manifesté en 2015 lorsque des allégations de tricherie ont secoué l’industrie quotidienne des sports fantastiques après qu’un employé de DraftKings a été accusé d’avoir utilisé des connaissances d’initiés pour gagner 350 000 $ dans un concours proposé par le concurrent FanDuel.

Avec une portée en ligne qui couvre désormais plus de 40% des États-Unis, le directeur général des paris sportifs en ligne de FanDuel, Karol Corcoran, a déclaré que la protection de l’intégrité reste « au premier plan » pour chaque nouveau lancement d’État qu’il effectue.

« Nous sommes dans un écosystème avec des clients, nous sommes les opérateurs, avec les ligues, avec nos fournisseurs de données », a-t-il déclaré. « Il est important pour nous tous de construire ensemble une industrie durable. Et faire très attention à l’intégrité en fait partie.

Pourtant, comme le marché légal aux États-Unis est réglementé État par État, les informations recueillies par les commissions des jeux d’État ne sont pas transmises à un organisme central chargé de l’application de la loi. Le FBI est disponible pour aider, mais son objectif est de contrôler le marché illégal. Et dans les cas où il a enquêté sur des tentatives de trucage de matchs, il a été averti par des renseignements humains plutôt que par des entreprises de surveillance.

« Les algorithmes sont assez sensibles. Mais ils n’attrapent pas tout », a déclaré Holden. « Nous voyons encore beaucoup de grosses affaires être brisées parce que quelqu’un a parlé, ou que l’enquêteur de la ligue a trouvé quelque chose de suspect, par opposition à un simple signal d’alarme parce que trop d’argent a été placé. »

C’est une autre faille dans un système que Holden considère comme une bonne force pour surveiller le marché légal, qui, contrairement à celui qui n’est pas réglementé, a des règles anti-blanchiment d’argent.

Mais la menace des éléments criminels reste réelle, a-t-il déclaré, en particulier avec les meilleurs truqueurs de matchs qui s’efforcent également de garder une longueur d’avance sur les systèmes de détection.

« Sommes-nous susceptibles de voir des tentatives de jeux fixes dans un avenir proche ? Oui, je pense que c’est possible », a déclaré Holden.

Hill propose une approche en quatre volets pour assurer la santé à long terme du marché américain :

Séparer les bookmakers et les ligues sportives pour créer une « eau bleue » entre eux ; créer une agence de surveillance indépendante financée par les paris sportifs pour éviter les conflits d’intérêts ; l’augmentation des conversations sur la dépendance et le jeu problématique encore plus que la récente décision des plus grandes ligues américaines de former une coalition appelant à une publicité responsable des paris sportifs ; et l’éradication de la pratique du tanking.

Sans ces changements, il pense que cela laisse les ligues plus sensibles au scandale.

« Les ligues sportives – peu importe si elles sont dans la NFL, le football européen, le tennis ATP – dépendent de la crédibilité de leur produit », a déclaré Hill. « Donc, une fois que cette crédibilité commence à être mise en doute par une partie de vos fans, vous êtes sur un lent chemin vers la mort. »

