LOS ANGELES: La Premier Lacrosse League et la Major League Lacrosse fusionnent et existeront officiellement sous le nom de Premier Lacrosse League.

Dans le cadre de la fusion, la PLL a annoncé mercredi qu’elle s’étendra immédiatement pour inclure les Boston Cannons, anciennement de MLL, en tant que huitième équipe de la ligue, sous le nouveau nom Cannons Lacrosse Club. La liste de l’équipe sera sélectionnée dans le cadre d’un projet d’expansion en 2021. La PLL conservera les droits sur toutes les anciennes équipes MLL pour des considérations d’expansion futures.

Paul Rabil, qui a cofondé la PLL avec son frère Mike en 2019, a qualifié la fusion de grand pas en avant pour la crosse professionnelle.

La fusion des deux organisations et la suppression de certains des défis auxquels les athlètes, les sponsors et les fans ont été confrontés feront sans aucun doute progresser le jeu, a déclaré Paul Rabil dans un communiqué. Ceux-ci sont particulièrement nostalgiques pour moi et pour un certain nombre de joueurs de PLL, étant donné que nous avons commencé notre carrière et joué dans des matchs de championnat avec MLL avant le lancement des PLL. Aujourd’hui et pour toujours, nous partageons cette histoire et continuons de bâtir ensemble l’avenir de la crosse professionnelle.

Les deux ligues ont créé une équipe de direction qui supervisera la transition, notamment: le front office, l’orientation des équipes et des joueurs; le calendrier de la saison 2021, qui comprendra les anciens marchés de l’équipe MLL; et un plan à long terme pour développer les jeunes joueurs de crosse dans les communautés où MLL a été localisé.

Cette fusion ne profite qu’à l’avenir du jeu, car elle combine l’histoire de la crosse professionnelle avec une approche innovante qui a déjà accéléré la croissance des jeux », a déclaré la commissaire du MLL, Sandy Brown.

La deuxième saison des PLL n’a jamais commencé. La ligue basée sur le tour a dû passer à l’overdrive pour proposer un plan viable après la COVID-19[feminine la pandémie a mis un terme au sport professionnel en mars.

Les Rabils ont réfléchi à une douzaine de scénarios différents, et après des discussions avec le partenaire de diffusion NBC, les commissaires de la ligue et les responsables de la santé, la PLL a opté pour un tournoi de 16 jours en août au Utahs Zions Bank Stadium sans fans. Il a été diffusé sur les plateformes NBC à des moments réservés pour les Jeux olympiques d’été de 2020 annulés. Les joueurs et le personnel ont été testés pour COVID-19[feminine et séquestré en quarantaine pendant les temps d’arrêt.

En réponse, la Major League Lacrosse a choisi d’organiser un tournoi avant la PLL et aussi sans fans au Navy-Marine Corps Memorial Stadium à Annapolis, Maryland, pour couronner son 20e champion. Les jeux étaient diffusés sur les réseaux ESPN.

Les Rabils ont créé une version différente de la crosse dans le but de rendre le jeu plus excitant et attrayant, en particulier pour les jeunes fans. Parmi les changements, il y avait un terrain raccourci de 10 mètres pour créer plus de chances de transition et de score, ainsi que le temps de jeu et la durée des tirs.

___

