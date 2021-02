NEW YORK: La Ligue majeure de baseball a réorganisé ses ligues mineures dans un alignement régional de 120 équipes.

La MLB a publié vendredi un plan pour deux divisions Triple-A et trois divisions chacune pour Double-A, High-A et Low-A. Quarante affiliés ont été supprimés de 2019, la dernière saison sous l’ancien système des ligues mineures, et les équipes restantes se sont vu offrir les licences de 10 ans en décembre. Tous les 120 sont acceptés avant la date limite du mercredi

Les ligues n’ont pas encore été nommées. Les propriétaires de ligues majeures, le commissaire Rob Manfred et son équipe n’ont pas décidé de conserver les noms traditionnels des ligues, telles que la côte internationale et pacifique à Triple-A, l’Est, le sud et le Texas à Double-A et la Californie, en Floride. State and South Atlantic, qui était en classe A.

Pour l’instant, la MLB appelle les groupements de ligue mineure Triple-A Est et Ouest, Double-A Central, Nord-Est et Sud, High-A Central, Est et Ouest et Low-A Est, Sud-Est et Ouest. Il existe des subdivisions géographiques dans chaque ligue.

Pour l’instant, les équipes Triple-A devraient ouvrir un calendrier de 144 matchs début avril, mais devraient être repoussées jusqu’à début mai en raison de la pandémie.

Les équipes Double-A, programmées pour 138 matchs chacune, et les équipes High-A et Low-A, avec 132 matchs chacune, devraient ouvrir leurs portes début mai.

Les meilleurs ligueurs mineurs passeront probablement le mois d’avril dans des camps d’entraînement alternatifs, utilisés par les équipes de la MLB pour garder les appels potentiels en forme l’année dernière, lorsque l’ensemble du calendrier des ligues mineures a été annulé en raison du virus.

Les horaires de la saison régulière doivent être annoncés la semaine prochaine. Les horaires seront régionalisés et comprendront des séries de six matchs pour réduire les déplacements et les dépenses, a déclaré une personne familière avec la planification à l’Associated Press. La personne a parlé sous couvert d’anonymat car ce détail n’a pas été annoncé.

Les formats éliminatoires des ligues mineures n’ont pas encore été déterminés en raison de la pandémie.

Les quatre meilleurs affiliés de chaque franchise comprendront une équipe chacun à Triple-A, Double-A, High-A et Low-A. Des clubs supplémentaires sont autorisés dans les complexes d’entraînement de printemps et en République dominicaine.

La MLB a mis fin à l’accord de baseball professionnel qui régissait la relation entre les majors et les mineurs. Les mineurs sont dirigés depuis le bureau de la MLB à New York sous la supervision de Peter Woodfork, nouveau vice-président senior des opérations et du développement des ligues mineures, succédant à l’Association nationale des ligues de baseball professionnelles basée en Floride, qui gouvernait les mineurs depuis. 1901.

La New York-Penn League, qui a débuté en 1939, a été éliminée et la Pioneer League, fondée la même année, a perdu son statut d’affilié et est devenue une ligue partenaire indépendante. La Ligue des Appalaches a été convertie en un circuit d’été universitaire pour les étudiants de première année et les étudiants de deuxième année.

La MLB a déclaré que les équipes de la grande ligue seront en moyenne à 200 miles plus proches de leurs affiliés Triple-A, permettant à la plupart d’être à distance de conduite de leur équipe mère, et que les licences PDL amélioreront les installations.

Les salaires des joueurs avec des contrats de ligue mineure augmentent de 38% à 72%. Le minimum hebdomadaire passe de 290 $ à 400 $ au niveau débutant, 290 $ à 500 $ en classe A, 350 $ à 600 $ en Double-A et 502 $ à 700 $ en Triple-A. Pour les joueurs inscrits sur des listes de 40 joueurs en affectation facultative ou pure et simple aux mineurs, le minimum est couvert par la convention collective de la Major League Baseball Players Association et passe de 46000 $ à 46600 $ pour un joueur signant son premier contrat de ligue majeure. Pour un joueur signant un deuxième contrat de ligue majeure ou plus tard, le minimum passe de 91 800 $ à 93 000 $.

Y compris quatre ligues partenaires d’équipes qui ne sont pas des équipes agricoles de grande ligue, la Ligue Atlantique, l’Association américaine, la Ligue Frontière et la Ligue Pionnière et une paire de ligues vitrines de joueurs se préparant au repêchage amateur suivant, le système de MLB de la Ligue des Appalaches et de la MLB Draft League pour 2021 aura 179 équipes dans 17 ligues dans 43 États. Ajoutez à cela les deux ligues du complexe d’entraînement de printemps, la Ligue de l’Arizona et la Ligue de la côte du Golfe, et il y aura 209 équipes dans 19 ligues dans 44 États et quatre provinces.

