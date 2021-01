Les ligues mineures anglaises veulent la fin de la saison en raison des problèmes de COVID-19

Trois des ligues mineures du football anglais ont déclaré vendredi qu’ils souhaitaient que leur saison soit interrompue et déclarée nulle et non avenue en raison de la pandémie COVID-19.

Les ligues Southern, Northern Premier et Isthmian – dont les clubs forment les septième et huitième niveaux du système de football – ont publié une déclaration conjointe examinant les implications du dernier verrouillage du gouvernement.

Il a déclaré que les clubs aux étapes trois et quatre de la Ligue nationale seraient invités par la Fédération de football « à donner leur avis sur la question de savoir si la saison 2020-21 devrait être arrêtée et, sinon, quelle devrait être l’alternative.

« Indépendamment de cette enquête, les trois conseils d’administration de la Ligue Trident estiment que la saison devrait cesser immédiatement et être déclarée nulle et non avenue », a-t-il ajouté.

Il a déclaré que la décision finale revenait au Conseil de la FA, mais que tous les matches jusqu’au 6 mars ont été reportés car rien n’indiquait que le verrouillage national serait levé avant cette date.

Paul Hilton, président du Radcliffe FC, club de la Northern Premier League, qui avait en moyenne 500 portes avant l’interdiction des supporters, a déclaré à Sky Sports que les clubs avaient besoin de supporters dans les stades pour être financièrement viables.

« Je pense que malheureusement la plupart des clubs vont convenir que la voie à suivre dans le climat actuel va finalement devoir être de s’arrêter », a-t-il déclaré.