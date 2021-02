GENÈVE: La Ligue des champions est sur le point de devenir plus grande et plus riche au milieu des craintes que les nations européennes de football classées à mi-classement pourraient être encore plus mal loties.

L’UEFA informera mardi 55 fédérations nationales membres de son projet de réorganiser la Ligue des champions en 2024, ajoutant quatre équipes et 100 matches supplémentaires chaque saison.

Récompenser l’élite entraîne des risques plus bas dans les rangs.

Comment attribuer ces entrées supplémentaires aux champions de pays moins riches ou à des clubs réputés en fonction des succès passés et des milliards d’euros (dollars) de nouveaux revenus commerciaux attendus sont des objectifs clés pour le groupe des 30 ligues européennes.

Il y a un risque qu’ils soient isolés, a déclaré le président des ligues européennes, Lars-Christer Olsson, à propos des membres de l’UEFA qui ont une réunion en ligne mardi.

L’UEFA détaillera une proposition de 36 équipes pour la Ligue des champions à partir de trois ans avec une variante du format du système suisse. L’accord final du comité exécutif de l’UEFA est probable avant la réunion des 55 membres le 20 avril en Suisse.

Les équipes affronteraient 10 adversaires différents et se classeraient dans un seul tableau de classement, remplaçant la traditionnelle phase de groupes de six matchs contre seulement trois adversaires. Cela alimenterait la phase à élimination directe en commençant par une nouvelle ronde éliminatoire pour compléter le dernier quart de finale.

Il répond aux demandes de longue date des clubs des pays les mieux classés pour plus de prix de l’UEFA et une meilleure visibilité de la marque en jouant plus de matchs les uns contre les autres.

La proposition de l’UEFA prévoit 225 matchs au lieu du format actuel de 125 matchs qui partage cette année près de 2 milliards d’euros (2,3 milliards de dollars) de prix de l’UEFA entre 32 clubs.

L’UEFA a façonné son plan au milieu des fuites selon lesquelles certains clubs dirigés par le Real Madrid travaillent avec des financiers sur une Super League élitiste à 20 équipes avec 15 membres permanents. Un G15, suggéra Olsson.

Les ligues européennes espèrent désormais que les associations membres les moins bien classées de l’UEFA font pression pour des accords qui protègent leurs vainqueurs de titre et leurs équipes nationales.

J’espère que de plus en plus d’associations comprendront ce qui se passe, a déclaré Olsson, ancien directeur général de l’UEFA, à l’Associated Press lors d’un entretien téléphonique.

Olsson a averti que l’ajout de quatre mi-semaines de la Ligue des champions au calendrier européen chargé de l’automne pourrait amener les clubs à faire pression sur les joueurs pour qu’ils évitent les appels internationaux. Les matchs des équipes nationales sont la clé du prestige et des revenus pour la plupart des fédérations membres de l’UEFA.

Les compétitions nationales de coupe, généralement organisées par des associations nationales, sont également confrontées au conflit lié à l’expansion des compétitions de l’UEFA.

L’inquiétude des ligues est alimentée par la façon dont les discussions sur la réforme de la Ligue des champions en 2016 ont favorisé l’Association des clubs européens.

Les ligues du big-4 en Espagne, Angleterre, Allemagne et Italie ont chacune obtenu une quatrième place garantie en phase de groupes. Cela a serré des champions de pays comme les Pays-Bas, la Croatie et le Danemark qui entrent dans les tours de qualification.

L’argent des prix a été biaisé en faveur des équipes en fonction de leur record européen historique, le soi-disant classement par coefficient qui aide également à décider des classements de la phase de groupes.

Les coefficients sont de retour en jeu, les meilleurs clubs espérant que ce tableau de la ligue puisse décider des entrées supplémentaires de la Ligue des champions en 2024. Il récompenserait les équipes précédemment réussies dont la saison nationale ne gagnait qu’une place dans la Ligue Europa ou la Ligue de conférence Europa de troisième niveau qui lance prochaine saison.

Arsenal aurait été récompensé par un tel système d’inscription à chaque saison depuis son dernier match de Ligue des champions en 2017. Chelsea et Séville en auraient également profité.

Pour moi, c’est un principe que le coefficient historique ne devrait pas du tout faire partie d’une compétition internationale, a déclaré Olsson, suggérant qu’il verrouillerait efficacement les équipes avec un classement actuel parmi les 15 premiers. Nous aurons une Ligue des champions fermée de facto.

Il a noté les progrès réalisés par des clubs émergents comme Atalanta, Leicester et Leipzig au cours des cinq dernières années. Dans le même temps, l’AC Milan, Arsenal et Schalke ont cessé d’être des habitués de la Ligue des champions.

Les ligues ne s’opposent pas à tous les changements proposés. Olsson a cité en donnant une troisième place garantie à la cinquième nation, actuellement la France, et en suscitant l’intérêt en jouant autant d’adversaires différents.

Cependant, l’objectif principal de la ligue est d’ouvrir la Ligue des champions à plus de pays, de rendre les compétitions de ses membres plus dynamiques et d’éviter d’élargir l’écart de richesse dans le football européen.

Cela incite également d’autres clubs dans les compétitions nationales à vraiment faire un effort pour atteindre le sommet, a déclaré Olsson.

La manière dont les parties prenantes de l’UEFA ayant des intérêts divergents se sont réunies lors de l’arrêt de la pandémie l’année dernière donne espoir au vétéran officiel.

Cela a montré que l’unité fonctionne, a-t-il dit.

