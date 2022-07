Les ligues anglaises annoncent des sanctions plus sévères contre les fumigènes et les invasions

La Premier League et la Ligue de football d’Angleterre ont annoncé de nouvelles sanctions sévères pour les invasions de terrain et l’utilisation de bombes fumigènes et de pièces pyrotechniques.

La saison dernière a vu un nombre croissant d’invasions de terrain à la fin de la campagne avec des fans célébrant les titres, la promotion ou la survie.

Plusieurs altercations ont eu lieu sur le terrain, dont une impliquant le manager de Crystal Palace, Patrick Vieira, tandis que Billy Sharp de Sheffield United a été attaqué par un fan après une défaite en séries éliminatoires à Nottingham Forest.

Les bombes fumigènes et pyrotechniques, qui ont longtemps été utilisées lors de jeux en Europe continentale et ailleurs dans le monde, étaient relativement rares en Angleterre, mais leur utilisation est devenue plus régulière.

Les ligues et la Football Association ont déclaré qu’à partir du début de la nouvelle saison “tous les contrevenants identifiés seront signalés par les clubs à la police et des poursuites pourraient entraîner un casier judiciaire permanent, ce qui pourrait affecter leur emploi et leur éducation, et pourrait entraîner un peine de prison. »

“De plus, toute personne qui entre sur le terrain et les personnes identifiées portant ou utilisant des pièces pyrotechniques ou des bombes fumigènes recevront désormais une interdiction automatique du club. Ces interdictions pourraient également être étendues aux parents ou tuteurs accompagnant les enfants qui participent à ces activités », indique le communiqué.

Les organismes ont déclaré qu’ils travaillaient avec la police et le ministère public pour s’assurer que les poursuites “deviendront la réponse par défaut”.

Les ligues cherchent également à censurer la publication de vidéos montrant des invasions de pitch et des bombes fumigènes en travaillant avec des sociétés de médias sociaux pour supprimer rapidement les images tout en demandant au gouvernement de réformer la réglementation pour restreindre l’approvisionnement en pièces pyrotechniques et en bombes fumigènes.

Le directeur général de la FA, Mark Bullingham, a déclaré: «La montée des comportements antisociaux que nous avons constatée dans les stades à la fin de la saison dernière était tout à fait inacceptable et mettait la sécurité des personnes en danger. Ensemble, le football anglais a introduit de nouvelles mesures et des sanctions plus sévères, pour le début de la saison à venir, pour envoyer un message clair que nous ne tolérerons pas ce type de comportement illégal et dangereux.

Cette décision a été soutenue par la Football Supporters Association (FSA).

“Nous sommes contactés assez régulièrement par des supporters qui ont été surpris en train de sauter sur le terrain, ou avec pyro dans les tribunes, et sans exception, ils regrettent de l’avoir fait”, a déclaré le directeur de la FSA, Kevin Miles.

“Qu’ils aient eu des intentions positives ou non n’a pas d’importance aux yeux de la loi – les incursions de pyro et de terrain sont illégales, vous serez poursuivi et vous serez banni par votre club.”

