Les lignes ne se sont jamais senties aussi bien: les foules annoncent la réouverture de New York

La file à l’extérieur du Metropolitan Museum of Art suivait la porte, descendait les escaliers balayés par la pluie, contournait les arbres et passait devant la fontaine et les stands de hot-dog sur la Cinquième Avenue alors que les visiteurs attendaient sous des parapluies dégoulinants. Ils faisaient partie de plus de 10 000 personnes qui avaient la même idée sur la façon de remplir un dimanche pluvieux à New York, faisant du week-end de vacances le plus occupé du musée depuis le début de la pandémie.

À Greenwich Village, les fans de jazz faisaient la queue pour entrer dans Smalls, un club en sous-sol faiblement éclairé avec un plafond bas où ils pouvaient hocher la tête et taper du pied au son de la musique live. Les cinq projections à capacité limitée du « 8 ½ » de Fellini se sont toutes vendues lundi au Film Forum sur Houston Street, et lorsque le Comedy Cellar a vendu cinq spectacles, il en a ajouté un sixième.

Si le week-end pluvieux et froid du Memorial Day signifiait que les barbecues et les excursions à la plage ont été annulés, il a ravivé un autre type de tradition des jours de pluie à New York : faire la queue pour voir de l’art, écouter de la musique et regarder des films, d’une manière qui semblait libératrice après plus plus d’un an de pandémie. Le nombre croissant de New-Yorkais vaccinés, couplé à l’assouplissement récent de nombreuses restrictions sur les coronavirus, a apporté un changement spectaculaire et heureux par rapport au Memorial Day l’année dernière, lorsque les musées étaient étrangement vides, les boîtes de nuit étaient réduites au silence et fanées, des affiches obsolètes jaunissaient lentement à l’extérieur des volets salles de cinéma.