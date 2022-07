Les lignes horizontales sont-elles parallèles ou inclinées vers le bas ?

Puisque les illusions d’optique prennent d’assaut Internet, voici encore un autre casse-tête pour vous permettre de travailler ces cellules cérébrales.

Partagée sur Reddit, cette illusion d’optique développée par Eye tricks testera votre sens de la perception et est également une juste mesure de votre Quotient Intellectuel (QI). Parce qu’elles révèlent certains aspects de votre psychisme, ces illusions visuelles relèvent de la psychanalyse.

Un cerveau humain typique est capable de visualiser des objets ou des images sous différents angles, créant ainsi diverses perceptions. Cette illusion d’optique avec des lignes horizontales en est un exemple créatif. Les illusions de lignes exploitent notre conscience de la perspective, des couleurs et des objets environnants, et d’autres facteurs à notre détriment.



Cette image est une illusion d’optique bien connue et simple qui confond avec succès nos perceptions de ce que nous voyons en utilisant des teintes noires et blanches. Nous sommes incapables de comprendre le désarroi des colonnes puisque nous essayons d’expliquer soit les lignes verticales noires, soit les lignes verticales blanches une à la fois. Les lignes horizontales semblent glisser vers le bas jusqu’à nos yeux. En effet, nos yeux suivent automatiquement de fortes lignes verticales.

Laissez-nous vous dire que les lignes sont toutes droites et que seules les personnes ayant un QI très élevé peuvent en déduire cela. Votre cerveau est amené à croire que les lignes sont en pente parce que les blocs noirs et blancs ne sont pas parfaitement alignés. Les lignes horizontales sont parfaitement droites et leur mesure montrerait qu’il n’y a absolument aucune pente descendante. Pour vous assurer que toutes les lignes sont droites et sans défaut, vous pouvez placer un morceau de papier ou une règle sur l’écran.

Alors, avez-vous repéré les lignes horizontales parallèles ou sont-elles inclinées vers le bas dans cette illusion d’optique ?

