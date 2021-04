Populairement connu sous le nom de ACP Pradyuman dans la série à succès CID, Shivaji Satam célèbre son 71e anniversaire le 21 avril 2021. Satam a également travaillé dans plusieurs films et émissions de télévision en hindi et en marathi. Satam a travaillé comme caissier à la Banque centrale de l’Inde avant de passer au showbiz et a fait ses débuts en tant qu’acteur avec le drame musical Marathi, Sangeet Varad. Ses débuts à la télévision ont été marqués en 1980 avec Rishte-Naate. En 1988, il est apparu dans une autre série populaire, Essais célèbres de l’Inde.

Au fil des ans, ACP Pradyuman est passé du statut d’agent d’enquête criminelle emblématique à celui de sujet de mèmes pour les internautes. Certains de ses dialogues Kuch à Gadbad Hai (Quelque chose est louche) et Daya, Darwaza Tod Do (Daya, brise la porte) sont devenus identiques au personnage. Le jour de son anniversaire, jetons un œil à certains de ses dialogues de CID:

Vous vous souvenez quand ACP Pradyuman a demandé au Dr Salunke de fabriquer l’antidote?

Lorsque l’équipe d’enquête du CID a été confrontée à un poison mortel, ACP Pradyuman a demandé au Dr Salunke (l’expert médico-légal) de concevoir l’antidote. «Salunke ab tu he kar sakta hai kuch, Zeher ka antidote bana de. (Salunke, vous seul pouvez faire quelque chose maintenant, fabriquer l’antidote pour ce poison) »

Quand ACP Pradyuman est devenu le suspect

«Dekhiye main yaha pe gulcharre udane nahi aya tha monsieur! (Je ne suis pas venu ici pour m’amuser!) », Hurle ACP Pradyuman lorsqu’il a été retrouvé lors d’une soirée où un homme connu pour sa promiscuité a été assassiné. Le DCP nivelé a annoncé que ACP Pradyuman était un suspect et c’est ainsi qu’il s’est justifié.

Lorsque l’ACP Pradyuman a empêché le Dr Salunke de partir:

Résoudre le cas d’un meurtre par piqûre d’abeille, ACP Pradyuman et le Dr Salunke expliquent: «Pata to chale ye phéromone aya kaha se aur kisne istemaal kiya ye phéromone Raj par. (Découvrons d’où vient cette phéromone et qui a utilisé cette phéromone sur Raj) »

Comment ACP Pradyuman a réagi lorsque DCP Chitrole a envoyé son invitation de mariage. «Nahi Nahi ladoo baatane chahiye yaha par carte d’invitation aisa bhejne ke baad yahi hoga haina! (Non non, nous devrions distribuer des bonbons ici après avoir reçu ce genre d’invitation) »

