Les lignes d’attaque des Canadiens commencent à prendre forme au camp d’entraînement

Après les deux premières lignes, c’est Jake Evans avec Brendan Gallagher et Joel Armia, et Christian Dvorak avec Joshua Roy et Josh Anderson. Photographie de John Mahoney / La Gazette de Montréal

Contenu de l’article À l’approche du camp d’entraînement des Canadiens, il semblait assez évident quelles seraient les deux meilleures lignes d’attaque. Il n’y avait aucun sens à séparer la ligne numéro 1 de Nick Suzuki entre Juraj Slafkovsky et Cole Caufield après qu’ils aient mené l’équipe offensivement la saison dernière. Il était également logique de placer Kirby Dach au centre entre Patrik Laine et Alex Newhook. Ces deux lignes ont bel et bien été mises sur pied par l’entraîneur-chef Martin St-Louis pour le premier match du camp d’entraînement, jeudi à Brossard. La question était de savoir à quoi ressembleraient les deux autres lignes potentielles pour débuter la saison régulière?

Contenu de l’article Nous avons eu la réponse à cette question vendredi lorsque les Canadiens ont joué pour la deuxième journée consécutive avec l’équipe 3 sur la glace pour la première fois après que les équipes 1 et 2 aient joué jeudi avec les deux premières lignes sur la glace. Pour le match d’entraînement de vendredi, Jake Evans était au centre entre Brendan Gallagher et Joel Armia, tandis que Christian Dvorak était entre Joshua Roy et Josh Anderson pour l’équipe 3. Armia, Gallagher, Anderson et Roy ont tous marqué pour l’équipe 3 — tout comme Laurent Dauphin et Xavier Simoneau — dans une victoire de 6-3 contre l’équipe 2, qui a obtenu des buts de William Trudeau, Jared Davidson et Filip Mesar. L’équipe 3 sera de retour en action pour le match d’entraînement de samedi contre l’équipe 1 à 11h15 au Complexe sportif CN à Brossard. Dach, Laine et Newhook ont ​​tous été tenus à l’écart de la feuille de match pour l’équipe 2 vendredi. Il n’est pas surprenant que Dach et Laine aient l’air un peu rouillés. Dach a subi une blessure au genou qui a mis fin à sa saison et qui a nécessité une opération lors du deuxième match de la saison dernière, le 14 novembre. Laine n’a pas joué de match dans la LNH depuis le 14 décembre, lorsqu’il s’est fracturé la clavicule gauche, ce qui a nécessité une opération. Il a ensuite été admis au programme d’aide aux joueurs de la LNH/AJLNH en janvier, alors qu’il était aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Contenu de l’article St. Louis a déclaré après le match de vendredi qu’il devait être patient avec Dach et Laine, soulignant à quel point il était difficile de revenir dans la LNH après avoir raté une longue période en raison d’une blessure. Il a ajouté qu’avec plus de répétitions au camp d’entraînement et lors des matchs préparatoires, ils s’amélioreront individuellement et la ligne aussi.

Contenu de l’article « De toute évidence, Laine a un excellent tir et Dacher est très bon pour transporter la rondelle et la récupérer », a déclaré St. Louis lorsqu’on lui a demandé pourquoi il pensait que cette ligne pouvait fonctionner. « Newy apporte beaucoup de vitesse qui peut repousser les équipes, créer de l’espace en dessous, et rapidement perdre les rondelles. Dacher, Laine — de grands garçons. » « Cela dit, je pense qu’ils ont de bons éléments qui se complètent », a ajouté St. Louis. « Il faut maintenant qu’ils fassent plus de répétitions, car ils ont beaucoup manqué. Pour revenir à ce niveau, il faut que je sois un peu patient. Mais je pense qu’ils ont de bons éléments qui se complètent. » Une suggestion aux fans qui viennent au Complexe sportif CN à Brossard pour regarder #Habs Entraînements pendant le camp d’entraînement : ne portez pas de shorts ni de t-shirts. Il fait froid dans la patinoire. pic.twitter.com/69OdxJKM5v — Stu Cowan (@StuCowan1) 20 septembre 2024

Contenu de l’article Newhook a affiché un total de 15-19-34 la saison dernière — sa première avec les Canadiens après avoir été acquis de l’Avalanche du Colorado — tout en étant limité à 55 matchs en raison d’une entorse à la cheville haute. Il est ravi de jouer avec Laine et Dach. « Deux gars qui ont beaucoup de talent, beaucoup d’espace », a déclaré Newhook. « De grands gars. Je pense qu’ils font tout tous les deux, alors j’essaie de les compléter du mieux que je peux et de m’intégrer à cet endroit pour être une ligne efficace. » Newhook a ajouté que c’était comme un nouveau départ cette saison pour Laine et Dach. « Dacher a été absent toute l’année et Laine cherche à devenir un joueur différent et un gars différent dans cet environnement », a déclaré Newhook. « C’est excitant. Tout le monde est motivé ici. Je pense que tout le monde sur la ligne a une certaine rancune et nous voulons prouver quelque chose à nous-mêmes, à l’équipe et à la ligue. Je pense que c’est une situation assez dangereuse lorsque vous avez trois gars qui se sentent ainsi. » Evans, Gallagher et Armia ont vraiment bien joué ensemble lors du match d’entraînement de vendredi et Gallagher volait sur la glace.

Contenu de l’article « Ils ont été vraiment bons aujourd’hui », a déclaré St. Louis à propos de cette ligne. « Ils ont fait preuve de beaucoup de détermination dans leur jeu. J’ai aimé leur jeu. Ils ont joué le jeu. Ils se soutenaient mutuellement. Evans, Gallagher et Armia sont tous des droitiers, ce que St. Louis n’aime pas vraiment avoir sur la même ligne. « Mais parfois, ils travaillent tellement bien ensemble qu’on s’en accommode », a déclaré St. Louis. « On verra où cela nous mène, mais j’ai vraiment aimé ce qu’ils ont fait aujourd’hui. » Gallagher jouait sur son aile arrière vendredi. « J’ai toujours aimé jouer sur l’aile gauche », a déclaré St. Louis à propos de sa carrière de joueur intronisé au Temple de la renommée en tant que tireur gaucher. « Je pense que Gally sur l’aile gauche peut moins exposer la rondelle lors des sorties de zone, il peut mieux protéger le palet. »

Contenu de l’article Quant à l’autre trio, il semble que St. Louis donnera à Roy toutes les chances de faire partie de l’alignement du soir d’ouverture – et avec raison. Le premier choix au repêchage de la LHJMQ de 2019 a très bien paru lors du match de vendredi, démontrant un sens du hockey qui dépasse ses 21 ans. Il prend rarement de mauvaises décisions avec la rondelle. « Je pense simplement qu’il est toujours prêt pour la suite », a déclaré St. Louis à propos de Roy, qui a chuté au cinquième tour du repêchage de la LNH 2021 (150e au total) après un lent départ chez les juniors. « C’est un joueur très intelligent, mais pas seulement avec la rondelle. Sans la rondelle, il est très intelligent. Il joue bien sans la rondelle. Il est donc toujours prêt pour la suite. Il ne tue pas le jeu. Il joue le « Il a un bon jeu. S’il est temps de donner un coup de pouce à la rondelle, il le fera. On voit qu’il a le sang-froid nécessaire pour gagner un peu de temps et frapper le gars qui va être libre. Il laisse le jeu évoluer. » Le fait de donner de la vitesse à la rondelle pourrait très bien fonctionner avec le rapide Anderson comme coéquipier de ligne. Roy a participé au but d’Anderson vendredi.

Contenu de l’article St. Louis aime dire qu’il y a une différence entre quelqu’un qui joue au hockey et un joueur de hockey et l’entraîneur croit que Roy devient rapidement ce dernier. « Je pense qu’il montre de bons signes de cela », a déclaré St. Louis. « Quand je l’ai vu l’année dernière, je me suis dit : « Vous savez quoi, c’est un joueur de hockey. Il est encore très jeune, mais il va clairement dans cette direction. » [email protected] x.com/StuCowan1 Recommandé par la rédaction Stu Cowan : Juraj Slafkovsky des Canadiens doit mûrir à un jeune âge Stu Cowan : Match spécial pour Cole Caufield des Canadiens avec le numéro 13 Kaiden Guhle des Canadiens mis à l’écart après une ablation de l’appendice Stu Cowan : Les Canadiens peuvent apprendre l’importance de la forme physique de Martin St. Louis

