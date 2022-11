Les lignes dans le sable doivent être redessinées pour parvenir à un accord sur le climat

Et les nations pauvres sont sur le point de se plaindre publiquement de la présidence égyptienne du rassemblement et de son “inaction” lors d’une conférence de presse jeudi en début d’après-midi.

Des spoilers sont apparus sur plusieurs fronts, notamment aux États-Unis, en Arabie saoudite et en Chine, résistant aux réformes réclamées par les pays développés et en développement.

Un autre gros point de discorde est de savoir qui paie. Les pays européens ont soutenu les appels des nations insulaires en faveur d’une «mosaïque» d’arrangements financiers s’appuyant sur des sources de financement publiques et privées. Mais il existe de grandes divergences entre les négociateurs sur la question de savoir si tous les gros émetteurs devraient payer ; les gros pollueurs que sont la Chine et l’Inde soutiennent qu’ils ne devraient pas avoir à contribuer car ils sont toujours officiellement considérés comme des pays en développement.

La question des pertes et dommages est l’un des trois pots d’aide financière discutés. Les pays riches ont convenu lors de conférences passées de dépenser 100 milliards de dollars par an pour aider les pays les plus pauvres à développer des systèmes énergétiques plus propres et à s’adapter pour prévenir de futures catastrophes – bien qu’ils aient tardé à donner les fonds.