Les lignes dans le sable doivent être redessinées pour parvenir à un accord sur le climat

SHARM EL-SHEIKH, Égypte (AP) – Alors que les pourparlers internationaux sur le climat dans le désert égyptien entrent dans leurs derniers jours, les négociateurs tentent de faire bouger les lignes des pays clés dans le sable sur plusieurs questions, y compris l’indemnisation des catastrophes climatiques, l’élimination progressive de tous les fossiles la consommation de carburant et une aide financière supplémentaire pour les pays pauvres.

Le document final de la réunion annuelle de l’ONU sur le climat, connue sous le nom de COP27, doit être unanime. Il existe au moins une demi-douzaine de cas où des nations « prennent les négociations en otage » en adoptant des positions dures et apparemment inflexibles, a déclaré Alden Meyer, observateur de longue date des négociations au groupe de réflexion E3G.

Et les nations pauvres sont sur le point de se plaindre publiquement de la présidence égyptienne du rassemblement et de son “inaction” lors d’une conférence de presse jeudi en début d’après-midi.

Des spoilers sont apparus sur plusieurs fronts, notamment aux États-Unis, en Arabie saoudite et en Chine, résistant aux réformes réclamées par les pays développés et en développement.

Sur la question dévorante de fournir de l’argent aux pays touchés par des catastrophes liées au climat – appelées «pertes et dommages» dans le langage des négociateurs – les États-Unis résistent à toute suggestion selon laquelle cela devrait être qualifié d’indemnisation, sans parler de réparations, pendant des décennies d’émissions de gaz à effet de serre par les pays industrialisés.

Pourtant, les petites nations insulaires parlent de tuer tout accord s’ils ne reçoivent pas d’argent pour les catastrophes climatiques qui, selon eux, ont été provoquées par de riches pollueurs.

Un autre gros point de discorde est de savoir qui paie. Les pays européens ont soutenu les appels des nations insulaires en faveur d’une «mosaïque» d’arrangements financiers s’appuyant sur des sources de financement publiques et privées. Mais il existe de grandes divergences entre les négociateurs sur la question de savoir si tous les gros émetteurs devraient payer ; les gros pollueurs que sont la Chine et l’Inde soutiennent qu’ils ne devraient pas avoir à contribuer car ils sont toujours officiellement considérés comme des pays en développement.

La question des pertes et dommages est l’un des trois pots d’aide financière discutés. Les pays riches ont convenu lors de conférences passées de dépenser 100 milliards de dollars par an pour aider les pays les plus pauvres à développer des systèmes énergétiques plus propres et à s’adapter pour prévenir de futures catastrophes – bien qu’ils aient tardé à donner les fonds.

Les pertes et dommages consistent à payer le coût des impacts climatiques qui sont déjà inévitables, tels que les phénomènes météorologiques extrêmes et l’élévation du niveau de la mer. L’accord de Paris de 2015 stipulait que la question “n’implique ni ne fournit de fondement à une quelconque responsabilité ou indemnisation”, mais cette option reste ouverte dans le cadre plus large des Nations Unies sur le climat dans lequel se déroulent les négociations annuelles.

Certains initiés disent qu’ils craignent de ne pas obtenir de consensus sur la question, mais ne sont pas prêts à perdre espoir.

Pendant ce temps, un “Lula lovefest” s’est poursuivi à Charm el-Cheikh, alors que le président élu brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, qui au cours de son dernier mandat a fait de grands progrès dans la lutte contre la déforestation, a attiré davantage l’attention lors d’une session sur l’activisme des jeunes et la participation au gouvernement .

Mercredi, les foules l’ont acclamé, critiquant les nations riches et appelant à ce que le sommet sur le climat vienne en Amazonie. Son prédécesseur est souvent critiqué pour son manque d’action face au changement climatique.

___

Suivez la couverture climatique et environnementale d’AP sur https://apnews.com/hub/climate-and-environment

___

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Seth Borenstein, Kelvin Chan et Frank Jordans, Associated Press