Il a cité cinq composantes d’un lieu de travail sain, qui sont la protection contre les préjudices, la connexion et la communauté, l’harmonie travail-vie personnelle, l’importance au travail et les opportunités de croissance.

“La pandémie de COVID-19 a changé la nature du travail et la relation que de nombreux travailleurs entretiennent avec leur travail. Le lien entre notre travail et notre santé est devenu encore plus évident”, a déclaré Murthy dans le rapport.

Le chirurgien général américain Vivek Murthy a publié jeudi un rapport qui établit un lien entre les bas salaires, la discrimination, le harcèlement, le surmenage et les longs trajets à des problèmes de santé physique, notamment le cancer et les maladies cardiaques. La dépression et l’anxiété peuvent également résulter de ces lieux de travail toxiques.

Inculquer ces valeurs “obligera les organisations à repenser la façon dont elles protègent les travailleurs contre les préjudices, favorisent un sentiment de connexion entre les travailleurs, leur montrent qu’ils comptent, font de la place pour leur vie en dehors du travail et soutiennent leur croissance professionnelle à long terme”, a déclaré Murthy. . « Ce ne sera peut-être pas facile. Mais cela en vaudra la peine, car les avantages profiteront à la fois aux travailleurs et aux organisations. Une main-d’œuvre en santé est le fondement d’organisations prospères et d’une communauté en santé.

Le rapport arrive à un moment où la pandémie et le passage au travail à domicile ont aidé les travailleurs à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

“Ces [work and home] les conflits de rôle peuvent amplifier le stress psychologique, augmenter le risque de comportements liés à la santé tels que le tabagisme, les mauvaises habitudes alimentaires, la consommation d’alcool et de substances, et la surconsommation de médicaments, et perturber les relations tant au travail qu’à la maison », indique le rapport.

“Lorsque les gens se sentent anxieux ou déprimés, la qualité, le rythme et les performances de leur travail ont tendance à décliner”, indique le rapport.

Gabriella Kellerman, directrice des produits de la plateforme de coaching d’entreprise BetterUp, a souscrit à la théorie selon laquelle le bien-être des employés est synonyme de bonnes affaires, a rapporté CBS News.