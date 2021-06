Les lieux de travail « essaient de ramener le personnel au bureau avec de la crème glacée et du yoga » après le travail des commandes à domicile pendant la pandémie

WORKPLACES essaierait de ramener le personnel au bureau avec des glaces gratuites, des cours de yoga et des bars sur le toit après un an de travail à domicile.

Des cabinets d’architecture très occupés ont été invités à aider les entreprises à moderniser leurs bureaux pour le monde post-pandémique – certains clients demandant même des châteaux gonflables, des planches à roulettes et des trampolines.

S’adressant au Times, John Avery, directeur de LOM, un cabinet d’architecture, a déclaré que des entreprises telles que Santander, Natwest et Microsoft avaient demandé à l’entreprise de réaménager leurs espaces de bureau.

Il a déclaré que son entreprise travaillait sur un nouveau siège social pour Santander appelé Unity Place à Milton Keynes.

« Cela a été repensé et repensé après Covid pour créer un hub plus flexible pour le travail hybride avec un espace de santé et de remise en forme, une excellente cuisine et un jardin sur le toit et une piste de course », a déclaré Avery au journal.

Le bureau chic comprendra une piste d’athlétisme de 150 mètres sur le toit, une zone de style halle pour le déjeuner, un auditorium pour les événements, un bar sur le toit et une salle de sport.

« Il y a quelques choses étranges qu’on nous a demandé récemment [such as] trampolines pleine grandeur, un château gonflable, un helter skelter et un rack de planches à roulettes pour que les gens se déplacent au bureau. »

Il a déclaré qu’un client, un développeur de jeux vidéo, avait commencé à distribuer des glaces gratuites, tandis qu’une banque à Londres avait installé « un café-jardin intérieur, des espaces de bibliothèque, une véranda et des tables de ping-pong ».

« Il s’agit de donner aux gens une raison de venir », a déclaré Avery.

« L’accent est mis sur la variété. Certaines personnes viendront au bureau parce qu’elles veulent socialiser, d’autres pourraient avoir des enfants et viendront pour un peu de paix et de tranquillité. peut travailler – alors qu’il y aura des gens qui ne voudront plus jamais remettre les pieds dans un bureau. »

Tim Gledstone, partenaire de la société d’architecture Squire and Partners, a déclaré au Times : « Je pense que beaucoup de jeunes aimeraient revenir travailler.

« Les plus jeunes qui vivent dans des appartements en colocation ont désespérément envie de sortir, d’être inspirés et d’apprendre des autres, de socialiser, de sortir après le travail pour prendre un verre ou d’aller déjeuner sur une terrasse sur le toit. »

Mais le travail à domicile pourrait durer un peu plus longtemps, car les responsables gouvernementaux envisagent de retarder le retour des travailleurs dans les bureaux.

Whitehall prévoit de garder le conseil de travailler à domicile le 21 juin lorsque Boris Johnson sera verrouillé à vie.

Le retour dans les bureaux est considéré comme l’option la moins dommageable économiquement pour freiner la propagation du coronavirus.

Selon le Telegraph, des sources gouvernementales ont confirmé que les responsables examinaient s’il fallait conserver les directives sur le «travail à domicile» au cas où les hospitalisations et les décès de Covid augmenteraient dans les semaines à venir.

Une source du Trésor a déclaré au journal: « Évidemment, travailler à domicile a des conséquences, mais il n’y a pas de différence entre maintenant et deux semaines car le soutien économique sera toujours en place.

« Il n’est pas impératif de changer les conseils. »

Le Sun a exhorté les lecteurs à s’inscrire à la Jabs Army après que les scientifiques ont averti que les plans pour sortir de la fermeture du verrouillage étaient en jeu en raison de la flambée des taux de la souche indienne.

Pendant ce temps, les musées et les galeries d’art ont été invités à ouvrir des pubs à l’intérieur de leurs bâtiments pour attirer les parieurs.

Les « boozeums » rendraient les lieux plus « décontractés » et moins « de la classe moyenne et de l’élite », a déclaré le patron des musées, Sir Chalres Saumarez Smith, selon le Daily Star.

Il a basé son idée créative sur le Museum of Old and New Art dans une cave de Tasmanie, en Australie, affirmant qu’il s’agissait d’un « modèle pour un meilleur accès ».