Les lieux de la tournée internationale de retrouvailles 2025 d’Oasis dévoilés

Oasis fera sa tournée de retrouvailles dans des villes internationales, notamment Toronto, Chicago, East Rutherford (NJ), Boston, Los Angeles et Mexico, selon un nouveau rapport de NME.

La publication a également révélé jeudi « en exclusivité » que les frères Gallagher avaient l’intention de donner des concerts à Séoul, Tokyo, Melbourne, Sydney, São Paulo, Santiago et Buenos Aires. Les lieux exacts, les dates et les détails de la vente des billets seront annoncés prochainement, selon le journal. NME.

Oasis avait déjà annoncé une série de dates de tournée au Royaume-Uni et en Europe qui auront lieu à l’été 2025, ce qui marquera leurs premiers concerts ensemble depuis plus de 15 ans. Le processus de mise en vente des billets pour ces concerts s’est avéré être un merdier de niveau « Eras Tour », car des dizaines de milliers de fans ont été confrontés à une myriade de problèmes techniques et d’autres obstacles qui les ont finalement empêchés d’obtenir des billets. Le gouvernement britannique s’est ensuite engagé à enquêter sur l’utilisation de la tarification dynamique par Ticketmaster et sur les problèmes liés à la transparence du processus de mise en vente. Oasis, qui a plaidé l’ignorance sur les projets de Ticketmaster d’utiliser la tarification dynamique sur les billets, a annoncé deux concerts de rattrapage au stade de Wembley à Londres pour les fans qui n’avaient jusqu’alors pas pu acheter de billets.

D’autres détails sur la prochaine tournée de retrouvailles d’Oasis, tels que la programmation qui accompagnera les Gallaghers sur scène et les groupes qui assureront le soutien tout au long du parcours, n’ont pas encore été révélés.

Dates de la tournée Oasis 2025 :

07/04 — Cardiff, Royaume-Uni @ Principality Stadium

07/05 — Cardiff, Royaume-Uni @ Principality Stadium

07/11 — Manchester, Royaume-Uni @ Heaton Park

07/12 — Manchester, Royaume-Uni @ Heaton Park

16/07 — Manchester, Royaume-Uni @ Heaton Park

19/07 — Manchester, Royaume-Uni @ Heaton Park

20/07 — Manchester, Royaume-Uni @ Heaton Park

25/07 — Londres, Royaume-Uni @ Stade de Wembley

26/07 — Londres, Royaume-Uni @ Stade de Wembley

30/07 — Londres, Royaume-Uni @ Stade de Wembley

08/02 — Londres, Royaume-Uni @ Stade de Wembley

08/03 — Londres, Royaume-Uni @ Stade de Wembley

08/08 — Édimbourg, Royaume-Uni @ Stade Murrayfield du Scottish Gas

08/09 — Édimbourg, Royaume-Uni @ Stade Murrayfield du Scottish Gas

08/12 — Édimbourg, Royaume-Uni @ Scottish Gas Murrayfield Stadium

16/08 — Dublin, Irlande @ Croke Park

17/08 — Dublin, Irlande @ Croke Park

27/09 — Londres, Royaume-Uni @ Stade de Wembley

28/09 — Londres, Royaume-Uni @ Stade de Wembley